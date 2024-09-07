وزير المالية: إنجاز يضاف إلى ســجــل الإنـجـــازات الــريــاضـيـة للبـحـريـن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، برقية تهنئة من الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، رفع فيها إلى مقام جلالته السامي أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة تتويج فارس العالم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة، ببطولة العالم للقدرة لمسافة 160 كلم، والتي أقيمت في مونبازير بالجمهورية الفرنسية الصديقة.
وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني أن هذا الإنجاز المشرف يضاف إلى سجل الإنجازات الرياضية المتتالية التي حققتها مملكة البحرين، والتي تأتي انعكاسا وتتويجاً للرؤى الحكيمة لجلالته، مشيداً بما تحظى به المسيرة الرياضية في المملكة من دعم واهتمام جلالة الملك المعظم وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
كما أشاد وزير المالية والاقتصاد الوطني بالإمكانيات العالية والخبرة الواسعة التي أظهرها فارس العالم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة خلال منافسات بطولة العالم للقدرة، والرغبة الأكيدة لمواصلة تحقيق المزيد من البطولات والإنجازات لرفع اسم مملكة البحرين في كافة المحافل الرياضية العالمية.
كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة من الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، بمناسبة فوز فارس العالم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة بالمركز الأول في منافسات بطولة العالم للقدرة للمرة الثانية على التوالي مسافة 160 كم في مونبازير بالجمهورية الفرنسية.
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