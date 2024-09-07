وزير المالية: إنجاز يضاف إلى ســجــل الإنـجـــازات الــريــاضـيـة للبـحـريـن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬المشرف‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬سجل‭ ‬الإنجازات‭ ‬الرياضية‭ ‬المتتالية‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬انعكاسا‭ ‬وتتويجاً‭ ‬للرؤى‭ ‬الحكيمة‭ ‬لجلالته،‭ ‬مشيداً‭ ‬بما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬المسيرة‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬واهتمام‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وبمتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬بالإمكانيات‭ ‬العالية‭ ‬والخبرة‭ ‬الواسعة‭ ‬التي‭ ‬أظهرها‭ ‬فارس‭ ‬العالم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬خلال‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للقدرة،‭ ‬والرغبة‭ ‬الأكيدة‭ ‬لمواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬والإنجازات‭ ‬لرفع‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المحافل‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية‭.‬

كما‭ ‬تلقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬فارس‭ ‬العالم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للقدرة‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬مسافة‭ ‬160‭ ‬كم‭ ‬في‭ ‬مونبازير‭ ‬بالجمهورية‭ ‬الفرنسية‭.‬

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