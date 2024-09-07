محمد بن سلمان بن حمد: مواصلة تحقيق الإنجازات المشرفة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، برقية تهنئة من سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، رفع فيها إلى مقام جلالته السامي أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة فوز فارس العالم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة بالمركز الأول، وتتويج سموه بلقب بطولة العالم للقدرة للمرة الثانية على التوالي لمسافة 160 كم في مونبازير بالجمهورية الفرنسية.
وأكد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة أن مواصلة تحقيق مملكة البحرين الإنجازات المشرفة في القطاع الرياضي يعكس ما وصل إليه القطاع من مستويات متطورة في ظل ما يوليه جلالته، من اهتمام ورعاية للرياضة والرياضيين، وبمتابعة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في دعم وتطوير القطاع الرياضي، مشيداً بهذا الإنجاز العالمي الذي حققه فارس العالم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالحفاظ على الصدارة واعتلاء مملكة البحرين لمنصات الفوز والتتويج في مختلف المحافل الرياضية العالمية.
كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة من سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، بمناسبة تتويج فارس العالم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة ببطولة العالم للقدرة مسافة 160 كلم، التي أقيمت في مونبازير بالجمهورية الفرنسية الصديقة.
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