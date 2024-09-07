محمد بن سلمان بن حمد: مواصلة تحقيق الإنجازات المشرفة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬مواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الإنجازات‭ ‬المشرفة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬يعكس‭ ‬ما‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬القطاع‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬متطورة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬يوليه‭ ‬جلالته،‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬ورعاية‭ ‬للرياضة‭ ‬والرياضيين،‭ ‬وبمتابعة‭ ‬وتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتطوير‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي،‭ ‬مشيداً‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬فارس‭ ‬العالم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬واعتلاء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لمنصات‭ ‬الفوز‭ ‬والتتويج‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية‭.‬

كما‭ ‬تلقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬بمناسبة‭ ‬تتويج‭ ‬فارس‭ ‬العالم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة‭ ‬ببطولة‭ ‬العالم‭ ‬للقدرة‭ ‬مسافة‭ ‬160‭ ‬كلم،‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬مونبازير‭ ‬بالجمهورية‭ ‬الفرنسية‭ ‬الصديقة‭.‬

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