عبدالله بن حمد: مكانة مرموقة للبحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للقدرة‭ ‬جاء‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬العالمية‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬واهتمام‭ ‬ودعم‭ ‬متواصل‭ ‬من‭ ‬جلالته،‭ ‬والذي‭ ‬يعكس‭ ‬المكانة‭ ‬المرموقة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬ويؤكد‭ ‬جدارتها‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭ ‬والفوز‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السباق‭ ‬العالمي،‭ ‬ورصيداً‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬رصيد‭ ‬الإنجازات‭ ‬المشرفة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬عهد‭ ‬جلالته‭ ‬الزاهر،‭ ‬داعياً‭ ‬المولى‭ ‬سبحانه‭ ‬وتعالى‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬جلالته‭ ‬ويسدد‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬الخير‭ ‬خطاه،‭ ‬وأن‭ ‬يحقق‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬جلالته‭ ‬الحكيمة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭ ‬الكريم‭. ‬

كما‭ ‬تلقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الشخصي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة،‭ ‬بمناسبة‭ ‬تتويج‭ ‬فارس‭ ‬العالم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة‭ ‬ببطولة‭ ‬العالم‭ ‬للقدرة‭ ‬مسافة‭ ‬160‭ ‬كلم،‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬مونبازير‭ ‬بالجمهورية‭ ‬الفرنسية‭ ‬الصديقة‭.‬

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