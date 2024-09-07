عبدالله بن حمد: مكانة مرموقة للبحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، برقية تهنئة من سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة، رفع فيها إلى مقام جلالته السامي أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة فوز فارس العالم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة بالمركز الأول في منافسات بطولة العالم للقدرة للمرة الثانية على التوالي لمسافة 160 كم في مونبازير بالجمهورية الفرنسية.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة أن هذا الإنجاز الكبير الذي حققه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في منافسات بطولة العالم للقدرة جاء بفضل ما تحظى به هذه الرياضة العالمية من رعاية واهتمام ودعم متواصل من جلالته، والذي يعكس المكانة المرموقة لمملكة البحرين بين دول العالم، ويؤكد جدارتها في تحقيق هذا النجاح والفوز في هذا السباق العالمي، ورصيداً يضاف إلى رصيد الإنجازات المشرفة التي تشهدها مملكة البحرين في ظل عهد جلالته الزاهر، داعياً المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ جلالته ويسدد على طريق الخير خطاه، وأن يحقق في ظل قيادة جلالته الحكيمة المزيد من التقدم والازدهار لمملكة البحرين وشعبها الكريم.
كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة من سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة، بمناسبة تتويج فارس العالم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة ببطولة العالم للقدرة مسافة 160 كلم، التي أقيمت في مونبازير بالجمهورية الفرنسية الصديقة.
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