عيسى بن سلمان بن حمد: إنجازات مستمرة للرياضة البحرينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، برقية تهنئة من سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، رفع فيها إلى مقام جلالته السامي أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة فوز فارس العالم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة، بالمركز الأول وتتويج سموه بلقب بطولة العالم للقدرة للمرة الثانية على التوالي لمسافة 160 كم في مونبازير بالجمهورية الفرنسية.
وأكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة أن ما تحصده الرياضة في مملكة البحرين من إنجازات مستمرة في عهد جلالة الملك المعظم يجسد الاهتمام والرعاية الدائمة التي يوليها جلالته، للرياضة والرياضيين، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأعرب سموه عن بالغ فخره واعتزازه بما حققه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة من إنجاز عالمي يضاف الى مسيرة مملكة البحرين الرياضية، بقيادة جلالة الملك المعظم، متمنياً لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مواصلة التألق والتميز في المنافسات القادمة لرفع اسم مملكة البحرين في المحافل الرياضية العالمية.
كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة من سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، بمناسبة فوز فارس العالم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة بالمركز الأول وتتويج سموه بلقب بطولة العالم للقدرة للمرة الثانية على التوالي مسافة 160 كم في مونبازير بالجمهورية الفرنسية.
كلمات دالة
MENAFN07092024000055011008ID1108648222
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.