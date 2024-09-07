الملك وولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان برقيتي تهنئة من رئيس الحرس الوطني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعرب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬العالمي‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬سجل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي،‭ ‬مشيدا‭ ‬بدعم‭ ‬واهتمام‭ ‬جلالته‭ ‬اللامحدود‭ ‬للمسيرة‭ ‬الرياضية‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬سموه‭ ‬بما‭ ‬بذله‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬وتخطيط‭ ‬سليم،‭ ‬وقيادته‭ ‬المتميزة‭ ‬للفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬العالمي‭.‬

كما‭ ‬تلقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬ركن‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني،‭ ‬بمناسبة‭ ‬تتويج‭ ‬فارس‭ ‬العالم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة،‭ ‬ببطولة‭ ‬العالم‭ ‬للقدرة‭ ‬لمسافة‭ ‬160‭ ‬كلم،‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬مونبازير‭ ‬بالجمهورية‭ ‬الفرنسية‭ ‬الصديقة‭.‬

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