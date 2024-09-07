الملك وولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان برقيتي تهنئة من رئيس الحرس الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تهنئة من سمو الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة رئيس الحرس الوطني، رفع فيها إلى مقام جلالته السامي أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة فوز فارس العالم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة بالمركز الأول في منافسات بطولة العالم للقدرة للمرة الثانية على التوالي مسافة 160 كم في مونبازير بالجمهورية الفرنسية.
وأعرب سمو الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة عن بالغ الفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز العالمي الكبير الذي يضاف إلى سجل مملكة البحرين في المجال الرياضي، مشيدا بدعم واهتمام جلالته اللامحدود للمسيرة الرياضية الوطنية في مملكة البحرين.
كما أشاد سموه بما بذله سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة من جهود وتخطيط سليم، وقيادته المتميزة للفريق الملكي للقدرة لتحقيق هذا الإنجاز العالمي.
كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة من سمو الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة رئيس الحرس الوطني، بمناسبة تتويج فارس العالم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة، ببطولة العالم للقدرة لمسافة 160 كلم، والتي أقيمت في مونبازير بالجمهورية الفرنسية الصديقة.
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