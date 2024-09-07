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الملك يتلقى برقية تهنئة من ولي العهد رئيس الوزراء

9/7/2024 7:24:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭ ‬تلقى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬رفع‭ ‬فيها‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬فارس‭ ‬العالم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة‭ ‬ببطولة‭ ‬العالم‭ ‬للقدرة‭ ‬مسافة‭ ‬160‭ ‬كلم،‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬مونبازير‭ ‬بالجمهورية‭ ‬الفرنسية‭ ‬الصديقة،‭ ‬هذا‭ ‬نصها‭:‬

بسم‭ ‬الله‭ ‬الرحمن‭ ‬الرحيم

‭ ‬سيدي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الوالد‭ ‬العزيز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬السلام‭ ‬عليكم‭ ‬ورحمة‭ ‬الله‭ ‬وبركاته،،

يشرّفني‭ ‬أن‭ ‬أرفع‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬جلالتكم‭ ‬السامي‭ ‬أخلص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬لما‭ ‬تواصل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحقيقه‭ ‬من‭ ‬منجزات‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المحافل‭ ‬وخاصةً‭ ‬الرياضية،‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬ثمرةً‭ ‬لرعايتكم‭ ‬السامية‭ ‬للقطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬حتى‭ ‬بات‭ ‬دعمكم‭ ‬الكبير‭ ‬دافعًا‭ ‬مستمرًا‭ ‬لأبناء‭ ‬المملكة‭ ‬لمواصلة‭ ‬تحقيق‭ ‬المكانة‭ ‬الرفيعة‭ ‬في‭ ‬الأوساط‭ ‬الرياضية‭ ‬بمختلف‭ ‬مجالاتها،‭ ‬وما‭ ‬نشهده‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للقدرة‭ ‬مسافة‭ ‬160‭ ‬كم‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬إلا‭ ‬دليلٌ‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يمتلكه‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن‭ ‬من‭ ‬روحٍ‭ ‬تنافسية‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيقهم‭ ‬قصص‭ ‬النجاح‭ ‬المستمرة‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬محط‭ ‬فخرٍ‭ ‬للجميع‭.‬

سيدي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،

نجدد‭ ‬لكم‭ ‬التهنئة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المقام‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬فارس‭ ‬العالم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للقدرة‭ ‬مسافة‭ ‬160‭ ‬كم‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬مونبازير‭ ‬بالجمهورية‭ ‬الفرنسية،‭ ‬حيث‭ ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬استمرارًا‭ ‬لمسيرة‭ ‬سموه‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬سباقات‭ ‬القدرة‭ ‬وحرصه‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬سباقات‭ ‬القدرة‭ ‬وتحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬واعتلاء‭ ‬منصات‭ ‬التتويج‭ ‬محققًا‭ ‬الصدارة‭ ‬فيها‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬وذلك‭ ‬انعكاسًا‭ ‬لرؤى‭ ‬جلالتكم‭ ‬أيدكم‭ ‬الله‭ ‬ورعاكم‭.‬

‭ ‬ختامًا،‭ ‬نسأل‭ ‬الله‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يديم‭ ‬على‭ ‬جلالتكم‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭ ‬وطول‭ ‬العمر،‭ ‬ويحفظكم‭ ‬عزًا‭ ‬وذخرًا‭ ‬وفخرًا‭ ‬وسندًا‭ ‬للوطن‭ ‬الغالي‭ ‬وكافة‭ ‬أبنائه،‭ ‬إنه‭ ‬سميعٌ‭ ‬مجيب‭ ‬الدعاء‭.‬

ودمتم‭ ‬جلالتكم‭ ‬بحفظ‭ ‬الله‭ ‬ورعايته‭ ‬سالمين‭ ‬موفقين،،

ابنكم‭ ‬المخلص

سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة

ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء

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