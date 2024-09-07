الملك يتلقى برقية تهنئة من ولي العهد رئيس الوزراء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رفع فيها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي بمناسبة فوز فارس العالم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة ببطولة العالم للقدرة مسافة 160 كلم، التي أقيمت في مونبازير بالجمهورية الفرنسية الصديقة، هذا نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم
سيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
يشرّفني أن أرفع إلى مقام جلالتكم السامي أخلص التهاني والتبريكات لما تواصل مملكة البحرين تحقيقه من منجزات في شتى المحافل وخاصةً الرياضية، التي تأتي ثمرةً لرعايتكم السامية للقطاع الرياضي حتى بات دعمكم الكبير دافعًا مستمرًا لأبناء المملكة لمواصلة تحقيق المكانة الرفيعة في الأوساط الرياضية بمختلف مجالاتها، وما نشهده اليوم من فوز مملكة البحرين بلقب بطولة العالم للقدرة مسافة 160 كم ما هو إلا دليلٌ على ما يمتلكه أبناء الوطن من روحٍ تنافسية بما يسهم في تحقيقهم قصص النجاح المستمرة التي هي محط فخرٍ للجميع.
سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم،
نجدد لكم التهنئة في هذا المقام بمناسبة فوز فارس العالم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة في بطولة العالم للقدرة مسافة 160 كم التي أقيمت في مونبازير بالجمهورية الفرنسية، حيث يأتي هذا الإنجاز استمرارًا لمسيرة سموه المتميزة في سباقات القدرة وحرصه الدائم على مواصلة تعزيز مكانة مملكة البحرين في مجال سباقات القدرة وتحقيق الإنجازات واعتلاء منصات التتويج محققًا الصدارة فيها بالمركز الأول وذلك انعكاسًا لرؤى جلالتكم أيدكم الله ورعاكم.
ختامًا، نسأل الله المولى عز وجل أن يديم على جلالتكم الصحة والسعادة وطول العمر، ويحفظكم عزًا وذخرًا وفخرًا وسندًا للوطن الغالي وكافة أبنائه، إنه سميعٌ مجيب الدعاء.
ودمتم جلالتكم بحفظ الله ورعايته سالمين موفقين،،
ابنكم المخلص
سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
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