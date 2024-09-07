سلاسة العملية الانتخابية بمجمع السيف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شهدت اللجنة العامة بمجمع السيف أمس إقبالا جيدا من ناخبي الدائرة الأولى لمحافظة المحرق للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية التكميلية واختيار مرشحهم على مقعد الدائرة الأولى «البسيتين»، في ظل وجود عدد من وكلاء المترشحين وممثلي الجمعيات الأهلية قبل فتح باب الاقتراع لمراقبة العملية والتأكد من خلو الصناديق من الأوراق، وسط تضافر الجهود من اللجنة التنفيذية للانتخابات مع مختلف الجهات ومع وزارة الداخلية لتسهيل العملية الانتخابية.
وأكدت رئيسة النيابة موزة النعار رئيس اللجنة العامة للانتخابات النيابية في مجمع السيف بالمنامة لـ«أخبار الخليج» عدم رصد أي مخالفات منذ انطلاق عملية الاقتراع أو تسلم شكاوى خلال الساعات الأولى من فتح باب الاقتراع، بالإضافة إلى سلاسة سير العملية الانتخابية.
وبينت أن مركز الاقتراع يشهد إقبالًا جيدًا للمشاركة في التصويت، حيث إن عملية الاقتراع فتحت أبوابها في الساعة 8 صباحًا بحضور وكلاء المترشحين ومراقبين من مؤسسات المجتمع الوطني، حيث تم اطلاعهم على صناديق الاقتراع والتأكد من انها فارغة.
وأكدت رئيسة النيابة أن الناخبين توافدوا للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، حيث إن مملكة البحرين تتمتع بمنظومة تشريعية وخبرة تنظيمية في الانتخابات مما جعل العملية الانتخابية تتم بسهولة ويسر.
بدوره قال المواطن حسن إسماعيل إن عملية التصويت كانت سهلة وسلسة فلم تكن هناك أي إشكالية أو حتى زحام، حيث تمت العملية بشكل سريع من دون انتظار أو تعقيد، كما ثمن الجهود التنظيمية في المراكز العامة.
وأكدت المواطنة سلمى خليفة يُسر عملية التصويت وسلاسة الوصول الى مكان التصويت، بينما شكرت المنظمين لتسهيل الإجراءات المتبعة في أخذ البيانات والمستندات المطلوبة، بالإضافة الى المساعدة من قبل المنظمين عبر توجيه المواطنين بكيفية الادلاء بأصواتنا بشكل صحيح.
وبيّن المواطن صالح فريد أن عملية التصويت في الانتخابات النيابية التكميلية في مجمع السيف منظمة جدًا، حيث إن عملية التصويت استغرقت دقيقة واحدة.
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