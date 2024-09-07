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سلاسة العملية الانتخابية بمجمع السيف

9/7/2024 7:24:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شهدت‭ ‬اللجنة‭ ‬العامة‭ ‬بمجمع‭ ‬السيف‭ ‬أمس‭ ‬إقبالا‭ ‬جيدا‭ ‬من‭ ‬ناخبي‭ ‬الدائرة‭ ‬الأولى‭ ‬لمحافظة‭ ‬المحرق‭ ‬للإدلاء‭ ‬بأصواتهم‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬النيابية‭ ‬التكميلية‭ ‬واختيار‭ ‬مرشحهم‭ ‬على‭ ‬مقعد‭ ‬الدائرة‭ ‬الأولى‭ ‬‮«‬البسيتين‮»‬،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬وكلاء‭ ‬المترشحين‭ ‬وممثلي‭ ‬الجمعيات‭ ‬الأهلية‭ ‬قبل‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬الاقتراع‭ ‬لمراقبة‭ ‬العملية‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬خلو‭ ‬الصناديق‭ ‬من‭ ‬الأوراق،‭ ‬وسط‭ ‬تضافر‭ ‬الجهود‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للانتخابات‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬ومع‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لتسهيل‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭.‬

وأكدت‭ ‬رئيسة‭ ‬النيابة‭ ‬موزة‭ ‬النعار‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العامة‭ ‬للانتخابات‭ ‬النيابية‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬السيف‭ ‬بالمنامة‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬عدم‭ ‬رصد‭ ‬أي‭ ‬مخالفات‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬عملية‭ ‬الاقتراع‭ ‬أو‭ ‬تسلم‭ ‬شكاوى‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬الاقتراع،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬سلاسة‭ ‬سير‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭.‬

وبينت‭ ‬أن‭ ‬مركز‭ ‬الاقتراع‭ ‬يشهد‭ ‬إقبالًا‭ ‬جيدًا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬التصويت،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬عملية‭ ‬الاقتراع‭ ‬فتحت‭ ‬أبوابها‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬8‭ ‬صباحًا‭ ‬بحضور‭ ‬وكلاء‭ ‬المترشحين‭ ‬ومراقبين‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬الوطني،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬اطلاعهم‭ ‬على‭ ‬صناديق‭ ‬الاقتراع‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬انها‭ ‬فارغة‭.‬

وأكدت‭ ‬رئيسة‭ ‬النيابة‭ ‬أن‭ ‬الناخبين‭ ‬توافدوا‭ ‬للإدلاء‭ ‬بأصواتهم‭ ‬بكل‭ ‬سهولة‭ ‬ويسر،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تتمتع‭ ‬بمنظومة‭ ‬تشريعية‭ ‬وخبرة‭ ‬تنظيمية‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬مما‭ ‬جعل‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬تتم‭ ‬بسهولة‭ ‬ويسر‭.‬

بدوره‭ ‬قال‭ ‬المواطن‭ ‬حسن‭ ‬إسماعيل‭ ‬إن‭ ‬عملية‭ ‬التصويت‭ ‬كانت‭ ‬سهلة‭ ‬وسلسة‭ ‬فلم‭ ‬تكن‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬إشكالية‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬زحام،‭ ‬حيث‭ ‬تمت‭ ‬العملية‭ ‬بشكل‭ ‬سريع‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬انتظار‭ ‬أو‭ ‬تعقيد،‭ ‬كما‭ ‬ثمن‭ ‬الجهود‭ ‬التنظيمية‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬العامة‭.‬

وأكدت‭ ‬المواطنة‭ ‬سلمى‭ ‬خليفة‭ ‬يُسر‭ ‬عملية‭ ‬التصويت‭ ‬وسلاسة‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬مكان‭ ‬التصويت،‭ ‬بينما‭ ‬شكرت‭ ‬المنظمين‭ ‬لتسهيل‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتبعة‭ ‬في‭ ‬أخذ‭ ‬البيانات‭ ‬والمستندات‭ ‬المطلوبة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬المساعدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المنظمين‭ ‬عبر‭ ‬توجيه‭ ‬المواطنين‭ ‬بكيفية‭ ‬الادلاء‭ ‬بأصواتنا‭ ‬بشكل‭ ‬صحيح‭.‬

وبيّن‭ ‬المواطن‭ ‬صالح‭ ‬فريد‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬التصويت‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬النيابية‭ ‬التكميلية‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬السيف‭ ‬منظمة‭ ‬جدًا،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬عملية‭ ‬التصويت‭ ‬استغرقت‭ ‬دقيقة‭ ‬واحدة‭.‬

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