وزير العدل: عمل متكامل من أجل الناخب البحريني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تغطية: ياسمين العقيدات
تصوير: رضا جميل
حرص نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب على تفقد سير الانتخابات النيابية التكميلية بأولى المحرق في اللجنة العامة بمجمع السيف، مؤكدا تكامل العمل بين اللجنة التنفيذية ومختلف الأجهزة المعنية بما يعزز نجاح العملية الانتخابية.
وأكد أن اللجنة العليا للانتخابات حرصت على توفير مركزين عامين لعملية الاقتراع، وأن مراكز الاقتراع التزمت بفتح باب التصويت في تمام الساعة الـ8 صباحًا كما تواجد قبل فتح باب المراكز عدد من القضاة واللجنة التنفيذية لتجهيز المراكز، بالإضافة الى عدد من المراقبين من الجمعيات الأهلية الذين اطلعوا بدورهم على تجهيزات الصناديق الفارغة وتم السماح للمرشحين بدخول مراكز الاقتراع.
وشدد وزير العدل على عدم رصد أي مخالفات تؤثر على سير العملية الانتخابية خلال الساعات الأولى منذ انطلاق عملية الاقتراع في جميع المراكز العامة، مشيرا إلى أن اقبال المواطنين على التصويت كان جيدا في اللجنة العامة بالسيف، فيما شهدت الدائرة الفرعية اقبالا كبيرا من الناخبين.
وثمن المعاودة دور المرأة البحرينية والرجل البحريني في العملية الانتخابية والوعي بحقوقهم الدستورية، حيث ان المرأة سباقة لصون هذا الحق، مضيفًا أن وجودها في جميع الجولات الانتخابية السابقة يدل على ان الناخب البحريني واعٍ بحقوقه ويحرص على المشاركة في الانتخابات.
من جانبه، أكد المستشار نواف عبدالله حمزة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني، المدير التنفيذي للانتخابات التكميلية، بأن عملية الاقتراع تسير بيسر وسلاسة، حيث قام القضاة بتفقد صناديق الاقتراع والتأكد من خلوها من الأوراق أمام المرشحين وممثليهم، حيث إن العملية ستستمر حتى الساعة 8 مساءً ويليها بعد ذلك عملية الفرز.
وأضاف رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني بأن البحرين لديها خبرات متراكمة تؤهلها لتصدير هذه الخبرات الى الخارج في تنظيم الانتخابات وهذا كله بسواعد بحرينية يُفتخر بها منذ سنوات طويلة.
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