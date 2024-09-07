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وزير العدل: عمل متكامل من أجل الناخب البحريني

9/7/2024 7:24:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تغطية‭: ‬ياسمين‭ ‬العقيدات

تصوير‭: ‬رضا‭ ‬جميل

حرص‭ ‬نواف‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المعاودة‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للإشراف‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬انتخاب‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬تفقد‭ ‬سير‭ ‬الانتخابات‭ ‬النيابية‭ ‬التكميلية‭ ‬بأولى‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬العامة‭ ‬بمجمع‭ ‬السيف،‭ ‬مؤكدا‭ ‬تكامل‭ ‬العمل‭ ‬بين‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬ومختلف‭ ‬الأجهزة‭ ‬المعنية‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬نجاح‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للانتخابات‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬مركزين‭ ‬عامين‭ ‬لعملية‭ ‬الاقتراع،‭ ‬وأن‭ ‬مراكز‭ ‬الاقتراع‭ ‬التزمت‭ ‬بفتح‭ ‬باب‭ ‬التصويت‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الـ8‭ ‬صباحًا‭ ‬كما‭ ‬تواجد‭ ‬قبل‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬المراكز‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القضاة‭ ‬واللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لتجهيز‭ ‬المراكز،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المراقبين‭ ‬من‭ ‬الجمعيات‭ ‬الأهلية‭ ‬الذين‭ ‬اطلعوا‭ ‬بدورهم‭ ‬على‭ ‬تجهيزات‭ ‬الصناديق‭ ‬الفارغة‭ ‬وتم‭ ‬السماح‭ ‬للمرشحين‭ ‬بدخول‭ ‬مراكز‭ ‬الاقتراع‭.‬

وشدد‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬رصد‭ ‬أي‭ ‬مخالفات‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬سير‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬عملية‭ ‬الاقتراع‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المراكز‭ ‬العامة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اقبال‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬التصويت‭ ‬كان‭ ‬جيدا‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬العامة‭ ‬بالسيف،‭ ‬فيما‭ ‬شهدت‭ ‬الدائرة‭ ‬الفرعية‭ ‬اقبالا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬الناخبين‭.‬

وثمن‭ ‬المعاودة‭ ‬دور‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬والرجل‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬والوعي‭ ‬بحقوقهم‭ ‬الدستورية،‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬المرأة‭ ‬سباقة‭ ‬لصون‭ ‬هذا‭ ‬الحق،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬وجودها‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الجولات‭ ‬الانتخابية‭ ‬السابقة‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬الناخب‭ ‬البحريني‭ ‬واعٍ‭ ‬بحقوقه‭ ‬ويحرص‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬المستشار‭ ‬نواف‭ ‬عبدالله‭ ‬حمزة‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬التشريع‭ ‬والرأي‭ ‬القانوني،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للانتخابات‭ ‬التكميلية،‭ ‬بأن‭ ‬عملية‭ ‬الاقتراع‭ ‬تسير‭ ‬بيسر‭ ‬وسلاسة،‭ ‬حيث‭ ‬قام‭ ‬القضاة‭ ‬بتفقد‭ ‬صناديق‭ ‬الاقتراع‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬خلوها‭ ‬من‭ ‬الأوراق‭ ‬أمام‭ ‬المرشحين‭ ‬وممثليهم،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬العملية‭ ‬ستستمر‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭ ‬8‭ ‬مساءً‭ ‬ويليها‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬عملية‭ ‬الفرز‭.‬

وأضاف‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬التشريع‭ ‬والرأي‭ ‬القانوني‭ ‬بأن‭ ‬البحرين‭ ‬لديها‭ ‬خبرات‭ ‬متراكمة‭ ‬تؤهلها‭ ‬لتصدير‭ ‬هذه‭ ‬الخبرات‭ ‬الى‭ ‬الخارج‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الانتخابات‭ ‬وهذا‭ ‬كله‭ ‬بسواعد‭ ‬بحرينية‭ ‬يُفتخر‭ ‬بها‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭. ‬

كلمات دالة

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