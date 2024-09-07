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حضور منقطع النظير لناخبي أولى المحرق

9/7/2024 7:24:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تغطية‭: ‬مروة‭ ‬أحمد

تصوير‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة

شهدت‭ ‬أولى‭ ‬المحرق‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬انطلاق‭ ‬الماراثـون‭ ‬الانتخابي‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬المقعد‭ ‬النيابي،‭ ‬حيث‭ ‬احتشد‭ ‬الناخبون‭ ‬أمام‭ ‬اللجنة‭ ‬الفرعية‭ ‬بمدرسة‭ ‬البسيتين‭ ‬الإعدادية‭ ‬قبـل‭ ‬فتح‭ ‬أبواب‭ ‬اللجنة،‭ ‬وتواجد‭ ‬رجـال‭ ‬أجهزة‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لتنظيم‭ ‬عملية‭ ‬السيـر‭ ‬والمرور‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬توفير‭ ‬سيارة‭ ‬إسعاف‭ ‬مخصصة‭ ‬لحالات‭ ‬الطوارئ‭ ‬لضمان‭ ‬سلامة‭ ‬الناخبين‭ ‬والمترشحين‭.‬

بمجرد‭ ‬إعلان‭ ‬بدء‭ ‬عملية‭ ‬التصويت‭ ‬توافد‭ ‬أبناء‭ ‬الدائرة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الواجب‭ ‬الوطني‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬الممثل‭ ‬البرلماني‭ ‬الأكفأ‭ ‬للدائرة،‭ ‬وتميّزت‭ ‬اللجنة‭ ‬الفرعية‭ ‬بحضور‭ ‬منقطع‭ ‬النظير‭ ‬للناخبين‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬اليوم،‭ ‬كما‭ ‬اتسمت‭ ‬بتوافد‭ ‬كبـار‭ ‬السـن،‭ ‬وذلك‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭.‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬حرص‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الناخبين‭ ‬والناخبات‭ ‬على‭ ‬اصطحاب‭ ‬أطفالهم‭ ‬في‭ ‬تجربة‭ ‬التصويت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تشجيعهم‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬ورقة‭ ‬التصويت‭ ‬داخل‭ ‬صناديق‭ ‬الاقتراع‭.‬

ورغم‭ ‬حرارة‭ ‬الجو‭ ‬تميّزت‭ ‬اللجنة‭ ‬بكثافة‭ ‬حضور‭ ‬الناخبين‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬الظهيرة،‭ ‬مما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬معدلات‭ ‬الوعي‭ ‬عند‭ ‬كافّة‭ ‬أطياف‭ ‬المجتمع‭ ‬بـأهمية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الأخذ‭ ‬بكافّة‭ ‬السبل‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالعمل‭ ‬الديمقراطي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

طوال‭ ‬ساعات‭ ‬التصويت‭ ‬كانت‭ ‬اللجنة‭ ‬الفرعية‭ ‬بمثابة‭ ‬خليـة‭ ‬نشيطة‭ ‬يدخلها‭ ‬الناخبون‭ ‬للاقتراع‭ ‬والمغادرة،‭ ‬وكانت‭ ‬هذه‭ ‬الخلية‭ ‬تسير‭ ‬بشكل‭ ‬منظم‭ ‬ويسير،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الناخبين‭ ‬سهولة‭ ‬الإجراءات‭ ‬ونظامية‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬في‭ ‬اللجنة،‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬عدد‭ ‬منهم‭ ‬دور‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬كافّة‭ ‬التسهيلات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شـأنها‭ ‬أن‭ ‬تضمن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تجربة‭ ‬تصويت‭ ‬ميسرة،‭ ‬وسجلت‭ ‬خليّة‭ ‬الاقتراع‭ ‬النشطة‭ ‬حضورًا‭ ‬بارزًا‭ ‬لنساء‭ ‬الدائرة‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭ ‬حيث‭ ‬تساوى‭ ‬عدد‭ ‬النسـاء‭ ‬المشاركات‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التصويت‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬ذكور‭ ‬الدائرة‭ ‬ليبين‭ ‬مدى‭ ‬وعي‭ ‬أهالي‭ ‬الدائرة‭ ‬بـأهمية‭ ‬أداء‭ ‬الواجب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬نوّه‭ ‬القاضي‭ ‬محمد‭ ‬الرميحي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الاقتراع‭ ‬بالدائرة‭ ‬الأولى‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬الاقتراع‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬الفرعية‭ ‬تجري‭ ‬بكل‭ ‬سلاسة‭ ‬منذ‭ ‬الساعة‭ ‬الأولى‭ ‬لفتح‭ ‬باب‭ ‬التصويت،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التسهيلات‭ ‬جاءت‭ ‬ضمن‭ ‬استعدادات‭ ‬استباقية‭ ‬عملت‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬انسيابية‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬النـاخب‭ ‬اللجنة‭ ‬حتى‭ ‬خروجه‭ ‬منها‭. ‬وعن‭ ‬توافد‭ ‬كبار‭ ‬السـن‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬فقـد‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬بفضل‭ ‬الوعي‭ ‬الوطني‭ ‬والسياسي‭ ‬العالي‭ ‬لدى‭ ‬المواطنين‭ ‬وحرصهم‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬المسيرة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وخلال‭ ‬الساعات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬عملية‭ ‬التصويت‭ ‬في‭ ‬الدائرة،‭ ‬كشف‭ ‬الرميحي‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬رصد‭ ‬أيّة‭ ‬مخالفات‭ ‬مرتبطة‭ ‬بعملية‭ ‬التصويت‭ ‬داخل‭ ‬اللجنة،‭ ‬وأن‭ ‬العملية‭ ‬مازالت‭ ‬تسير‭ ‬على‭ ‬وتيرتها‭ ‬الانسيابية‭ ‬وسهولة‭ ‬إجراءاتها،‭ ‬كما‭ ‬أوضح‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬10‭ ‬مسارات‭ ‬للتصويت‭ ‬ووضع‭ ‬خمسة‭ ‬صناديق‭ ‬للاقتراع‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬مما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬انسيابية‭ ‬عملية‭ ‬التصويت‭.‬

جولة‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬

العامة‭ ‬بالمطار

وخلال‭ ‬ساعات‭ ‬الظهيرة‭ ‬الأولى‭ ‬توجهت‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬العامة‭ ‬بمطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬والتي‭ ‬لم‭ ‬تختلف‭ ‬عن‭ ‬التسهيلات‭ ‬التي‭ ‬وفرتها‭ ‬لمرتادي‭ ‬اللجنة‭ ‬الفرعية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬توفير‭ ‬مواقف‭ ‬خاصة‭ ‬للناخبين‭ ‬مجانية‭ ‬لمدة‭ ‬ساعتين،‭ ‬كما‭ ‬قامت‭ ‬اللجنة‭ ‬بتوفير‭ ‬مواقف‭ ‬مجانية‭ ‬للإعلاميين‭ ‬الذين‭ ‬تواجدوا‭ ‬لتغطية‭ ‬سيرورة‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬بالمطار،‭ ‬ومن‭ ‬التسهيلات‭ ‬التي‭ ‬عملت‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬توفيرها‭ ‬وضع‭ ‬لافتات‭ ‬إرشادية‭ ‬لموقع‭ ‬التصويت‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬المواقف‭ ‬وصولًا‭ ‬إلى‭ ‬الطابق‭ ‬الأول‭ ‬حيث‭ ‬توجد‭ ‬اللجنة‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬النيابة‭ ‬محمد‭ ‬الهزاع‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العامة‭ ‬للاقتراع‭ ‬بمطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬إن‭ ‬اللجنة‭ ‬شهدت‭ ‬اقبالًا‭ ‬جيدًا‭ ‬من‭ ‬الناخبين،‭ ‬حيث‭ ‬لوحظ‭ ‬تواجدهم‭ ‬عند‭ ‬اللجنة‭ ‬قبل‭ ‬فتح‭ ‬أبوابها‭ ‬في‭ ‬ساعات‭ ‬الصباح‭ ‬الأولى‭.‬

وحول‭ ‬كثافة‭ ‬المشاركة‭ ‬الانتخابية‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬أوضح‭ ‬الهزاع‭ ‬أن‭ ‬المواطنين‭ ‬لهم‭ ‬بـاع‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬الديمقراطي‭ ‬المباركة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬الكثافة‭ ‬جاءت‭ ‬بسبب‭ ‬معدلات‭ ‬الوعي‭ ‬العالية‭ ‬لحقوق‭ ‬المواطنين‭ ‬الدستورية‭ ‬وممارسة‭ ‬حقهم‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬ممثلهم‭ ‬النيابي،‭ ‬كما‭ ‬أضـاف‭ ‬أن‭ ‬العملية‭ ‬في‭ ‬المطار‭ ‬اتسمت‭ ‬بالانسيابية‭ ‬منذ‭ ‬دخول‭ ‬الناخب‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬حتى‭ ‬خروجه‭ ‬منها‭. ‬

وقالت‭ ‬الناخبة‭ ‬مريم‭ ‬محمد‭ ‬في‭ ‬أثناء‭ ‬تواجدها‭ ‬للتصويت‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬الفرعية‭ ‬برفقة‭ ‬ابنتها‭ ‬الرضيعة‭ ‬إن‭ ‬الانتخابات‭ ‬التكميلية‭ ‬تميّزت‭ ‬بالمشاركة‭ ‬النسائية‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬شدّة‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬المقعد‭ ‬النيابي‭ ‬للدائرة‭ ‬من‭ ‬الرجال،‭ ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬لم‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المنافسة،‭ ‬وإنما‭ ‬المقار‭ ‬الانتخابية‭ ‬بحسب‭ ‬حضورها‭ ‬لعدد‭ ‬منهم،‭ ‬فقد‭ ‬تميّزت‭ ‬بالحضور‭ ‬النسائي‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬منهم‭ ‬مقارنةً‭ ‬بالانتخابات‭ ‬الماضية،‭ ‬فهذا‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬معدلات‭ ‬الوعي‭ ‬بأهمية‭ ‬المشاركة‭ ‬النسائية‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الديمقراطي‭.‬

كما‭ ‬تطرّقت‭ ‬إلى‭ ‬كافّة‭ ‬التسهيلات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬توفيرها‭ ‬للناخبين‭ ‬لضمان‭ ‬انسيابية‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬والتصويت‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬خارج‭ ‬اللجنة‭ ‬الفرعية‭ ‬وإرشاد‭ ‬الناخبين‭ ‬إلى‭ ‬المواقف‭ ‬المتاحة‭ ‬وتيسير‭ ‬عملية‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬اللجنة،‭ ‬ومن‭ ‬التسهيلات‭ ‬المتاحة‭ ‬سرعة‭ ‬انجاز‭ ‬في‭ ‬الاجراءات‭ ‬للاقتراع‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬وانتهاءً‭ ‬بالتصويت‭ ‬والمغادرة‭.‬

وتحدث‭ ‬الناخب‭ ‬سامي‭ ‬حميد‭ ‬عن‭ ‬كثافة‭ ‬الأنشطة‭ ‬والفعاليات‭ ‬الانتخابية‭ ‬في‭ ‬الدائرة،‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬كثرتها‭ ‬فإن‭ ‬كثافة‭ ‬المشاركة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬اللجنة‭ ‬الفرعية‭ ‬فإنه‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬وعي‭ ‬الناخب‭ ‬وإدراكه‭ ‬التام‭ ‬بالممثل‭ ‬الأنسب‭ ‬له‭ ‬تحت‭ ‬قبة‭ ‬البرلمان،‭ ‬كما‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬اللجنة‭ ‬الفرعية‭ ‬في‭ ‬أولى‭ ‬المحرق‭ ‬تميّزت‭ ‬بتوفير‭ ‬كافة‭ ‬التسهيلات‭ ‬التي‭ ‬لعبت‭ ‬دورًا‭ ‬بارزًا‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬تجربة‭ ‬انتخابية‭ ‬ناجحة‭ ‬للناخب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬تسهيلات‭ ‬انطلقت‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬الشوارع‭ ‬وصولًا‭ ‬إلى‭ ‬داخل‭ ‬اللجنة‭ ‬التي‭ ‬انتشر‭ ‬فيها‭ ‬المنظمون‭ ‬والمرشدون‭ ‬وختامًا‭ ‬بمغادرة‭ ‬اللجنة‭.‬


مراقبون يشيدون بانتظام الاقتراع.. ويرصدون استمرار الدعاية الانتخابية

أكد‭ ‬ممثلو‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬المراقبة‭ ‬للعملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬سلامة‭ ‬وسلاسة‭ ‬الانتخابات‭ ‬التكميلية‭ ‬بأولى‭ ‬المحرق،‭ ‬لافتين‭ ‬إلى‭ ‬رصدهم‭ ‬بعض‭ ‬الملاحظات‭ ‬بشأن‭ ‬استمرار‭ ‬الدعاية‭ ‬الانتخابية‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬المحيطة‭ ‬بلجان‭ ‬التصويت،‭ ‬معتبرين‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الملاحظات‭ ‬لم‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬سير‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭.‬

وكشفت‭ ‬الدكتورة‭ ‬حورية‭ ‬الديري‭ ‬ممثل‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬وجودها‭ ‬للمراقبة‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬الفرعية‭ ‬بأولى‭ ‬المحرق‭ ‬أن‭ ‬المؤسسة‭ ‬قد‭ ‬قامت‭ ‬بتعيين‭ ‬حوالي‭ ‬ثمانية‭ ‬مراقبين‭ ‬في‭ ‬لجان‭ ‬الاقتراع‭ ‬الثلاث‭ ‬وذلك‭ ‬لضمان‭ ‬ممارسة‭ ‬الناخب‭ ‬حقه‭ ‬الدستوري‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬ممثله‭ ‬النيابي‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬بكل‭ ‬شفافية‭ ‬وسلام،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬المراقبين‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬المفوضين‭ ‬وموظفي‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭.‬

كما‭ ‬أكدت‭ ‬الديري‭ ‬جود‭ ‬وافر‭ ‬ضمانات‭ ‬سير‭ ‬عملية‭ ‬الاقتراع‭ ‬للانتخابات‭ ‬التكميلية‭ ‬لعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عن‭ ‬الدائرة‭ ‬الأولى‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق‭ ‬بكل‭ ‬سلاسة‭ ‬ويسر،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الإشراف‭ ‬القضائي‭ ‬الكامل،‭ ‬وقالت‭ ‬في‭ ‬حديثها‭ ‬مع‭ ‬‮«‬الصحافة‮»‬‭ ‬إن‭ ‬المؤسسة‭ ‬تقوم‭ ‬بدورها‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬الرقابة‭ ‬الوطنية‭ ‬على‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬التكميلية‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬متعددة،‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬فترة‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الاقتراع،‭ ‬مرورًا‭ ‬بيوم‭ ‬الاقتراع‭ ‬وفترة‭ ‬الفرز،‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬إعلان‭ ‬النتائج،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬ضمانات‭ ‬سير‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬وصحة‭ ‬ممارسة‭ ‬الناخبين‭ ‬لحقوقهم‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬المرشح‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬تشهد‭ ‬إقبالاً‭ ‬كبيرًا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الناخبين‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الإشرافي‭ ‬بالدائرة‭ ‬الأولى‭ ‬بمحافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللجان‭ ‬الفرعية‭ ‬والعامة‭ ‬تقوم‭ ‬بدور‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬إرشاد‭ ‬الناخبين‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬مراكز‭ ‬الاقتراع‭ ‬لأداء‭ ‬واجبهم‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاستحقاق‭ ‬الانتخابي‭ ‬وفق‭ ‬إجراءات‭ ‬تنظيمية‭ ‬واضحة‭.‬

وأوضحت‭ ‬د‭. ‬الديري‭ ‬وجود‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬المفوضين‭ ‬وموظفي‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬الاقتراع‭ ‬المحددة،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬اللجان‭ ‬الفرعية‭ ‬أو‭ ‬العامة،‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬سلامة‭ ‬الإجراءات‭ ‬الخاصة‭ ‬بعملية‭ ‬الاقتراع،‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬عدة‭ ‬مؤشرات‭ ‬ترتبط‭ ‬بمستوى‭ ‬الالتزام‭ ‬بالإرشادات‭ ‬الخاصة‭ ‬بتسهيل‭ ‬وصول‭ ‬الناخبين‭ ‬إلى‭ ‬مراكز‭ ‬الاقتراع‭ ‬والفرز،‭ ‬وعدم‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬مخالفات‭ ‬تُذكر‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬فيصل‭ ‬فولاذ‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لجمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لمراقبة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬الفرعية‭ ‬للاقتراع‭ ‬بأولى‭ ‬المحرق‭ ‬إن‭ ‬أعداد‭ ‬المراقبين‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬النيابية‭ ‬التكميلية‭ ‬قد‭ ‬بلغت‭ ‬18‭ ‬مراقبًا‭ ‬حيث‭ ‬قامت‭ ‬ثلاث‭ ‬جمعيات‭ ‬بتوفير‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المراقبين‭ ‬متوزعين‭ ‬على‭ ‬لجـان‭ ‬الاقتراع‭ ‬الثلاث،‭ ‬وفي‭ ‬تفاصيل‭ ‬أخرى‭ ‬أوضح‭ ‬فولاذ‭ ‬أن‭ ‬كلًا‭ ‬من‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وجمعية‭ ‬الشفافية‭ ‬البحرينية‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لمراقبة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬قد‭ ‬وفّرت‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المراقبين‭ ‬للعملية‭ ‬الانتخابية،‭ ‬وقد‭ ‬قامت‭ ‬الجمعية‭ ‬بتوزيع‭ ‬اثنين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬لجنة،‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬الجمعية‭ ‬قد‭ ‬تقدمت‭ ‬بـ12‭ ‬اسمًا‭ ‬ليشرفوا‭ ‬على‭ ‬المراقبة‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬العدد‭ ‬المطلوب‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬جمعية‭ ‬كان‭ ‬ستة‭.‬

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