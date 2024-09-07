الملك يهنئ رئيسة مقدونيا الشمالية بذكرى استقلال بلادها

الملك يهنئ رئيسة مقدونيا الشمالية بذكرى استقلال بلادها
التاريخ
9/7/2024 7:24:19 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة غوردانا سيليانوفسكا دافكوفا، رئيسة جمهورية مقدونيا الشمالية، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامتها بوافر الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية مقدونيا الشمالية الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار.
كلمات دالة
MENAFN07092024000055011008ID1108648216
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.