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الملك يهنئ رئيسة مقدونيا الشمالية بذكرى استقلال بلادها

9/7/2024 7:24:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيسة‭ ‬غوردانا‭ ‬سيليانوفسكا‭ ‬دافكوفا،‭ ‬رئيسة‭ ‬جمهورية‭ ‬مقدونيا‭ ‬الشمالية،‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬استقلال‭ ‬بلادها‭. ‬وأعرب‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬أطيب‭ ‬تهانيه‭ ‬وتمنياته‭ ‬لفخامتها‭ ‬بوافر‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة،‭ ‬ولشعب‭ ‬جمهورية‭ ‬مقدونيا‭ ‬الشمالية‭ ‬الصديق‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭. ‬

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