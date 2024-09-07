مظاهرات ضد ماكرون وبارنييه تعم باريس ومدن فرنسا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
انطلقت في باريس ومدن فرنسية أخرى أمس مظاهرات تطالب بعزل الرئيس إيمانويل ماكرون، بدعوة من قوى يسارية احتجاجا على تعيين ماكرون للوزير اليميني الأسبق ميشال بارنييه رئيسا للحكومة.
وتتحدى مظاهرات الأمس قرار ماكرون بتجنب تعيين رئيس وزراء من تحالف اليسار الذي حل في المركز الأول في انتخابات تشريعية مثيرة للانقسام في يوليو الماضي.
ويرى اليسار، وخاصة حزب «فرنسا الأبية» بقيادة جان جان لوك ميلانشون، أن الخلفية المحافظة لبارنييه هي بمثابة رفض لإرادة الناخبين وتعيينه يرقى إلى معنى «الاستيلاء على السلطة».
وتوقعت السلطات نزول عشرات الآلاف من المتظاهرين. وفي باريس تجمع المتظاهرون في ساحة الباستيل وتصاعدت التوترات مع استعداد الشرطة لاشتباكات محتملة، كما تجري تجمعات أخرى في 150 نقطة في جميع أنحاء البلاد.
ورفع المتظاهرون شعارات من اللاءات المتعددة «لا لفرض القوة الذي يقوم به ماكرون»، «لا لسرقة الانتخابات»، و«لا لتجاهل خيار الشعب».
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