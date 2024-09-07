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مظاهرات ضد ماكرون وبارنييه تعم باريس ومدن فرنسا

9/7/2024 7:23:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

انطلقت‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬ومدن‭ ‬فرنسية‭ ‬أخرى‭ ‬أمس‭ ‬مظاهرات‭ ‬تطالب‭ ‬بعزل‭ ‬الرئيس‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون،‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬قوى‭ ‬يسارية‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬تعيين‭ ‬ماكرون‭ ‬للوزير‭ ‬اليميني‭ ‬الأسبق‭ ‬ميشال‭ ‬بارنييه‭ ‬رئيسا‭ ‬للحكومة‭.‬

وتتحدى‭ ‬مظاهرات‭ ‬الأمس‭ ‬قرار‭ ‬ماكرون‭ ‬بتجنب‭ ‬تعيين‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬من‭ ‬تحالف‭ ‬اليسار‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬تشريعية‭ ‬مثيرة‭ ‬للانقسام‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭.‬

ويرى‭ ‬اليسار،‭ ‬وخاصة‭ ‬حزب‭ ‬‮«‬فرنسا‭ ‬الأبية‮»‬‭ ‬بقيادة‭ ‬جان‭ ‬جان‭ ‬لوك‭ ‬ميلانشون،‭ ‬أن‭ ‬الخلفية‭ ‬المحافظة‭ ‬لبارنييه‭ ‬هي‭ ‬بمثابة‭ ‬رفض‭ ‬لإرادة‭ ‬الناخبين‭ ‬وتعيينه‭ ‬يرقى‭ ‬إلى‭ ‬معنى‭ ‬‮«‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬السلطة‮»‬‭.‬

وتوقعت‭ ‬السلطات‭ ‬نزول‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬المتظاهرين‭. ‬وفي‭ ‬باريس‭ ‬تجمع‭ ‬المتظاهرون‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬الباستيل‭ ‬وتصاعدت‭ ‬التوترات‭ ‬مع‭ ‬استعداد‭ ‬الشرطة‭ ‬لاشتباكات‭ ‬محتملة،‭ ‬كما‭ ‬تجري‭ ‬تجمعات‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬150‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭.‬

ورفع‭ ‬المتظاهرون‭ ‬شعارات‭ ‬من‭ ‬اللاءات‭ ‬المتعددة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬لفرض‭ ‬القوة‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬ماكرون‮»‬،‭ ‬‮«‬لا‭ ‬لسرقة‭ ‬الانتخابات‮»‬،‭ ‬و«لا‭ ‬لتجاهل‭ ‬خيار‭ ‬الشعب‮»‬‭.‬

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