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الجزائريون ينتخبون رئيسهم.. وتبون الأوفر حظّا

9/7/2024 7:23:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الجزائر‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬دُعي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬مليون‭ ‬ناخب‭ ‬جزائري‭ ‬للإدلاء‭ ‬بأصواتهم‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬رئاسية‭ ‬ينتظر‭ ‬أن‭ ‬يفوز‭ ‬فيها‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالمجيد‭ ‬تبون‭ ‬بولاية‭ ‬ثانية‭ ‬ويكمُن‭ ‬رهانها‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬نسبة‭ ‬المشاركة‭. ‬وبعد‭ ‬ساعتين‭ ‬من‭ ‬التصويت‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬صباحا‭ (‬السابعة‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭) ‬أعلن‭ ‬رئيس‭ ‬السلطة‭ ‬الوطنية‭ ‬المستقلة‭ ‬للانتخابات‭ ‬محمد‭ ‬شرفي‭ ‬ان‭ ‬نسبة‭ ‬المشاركة‭ ‬بلغت‭ ‬4‭.‬56‭% ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬العاشرة‭ (‬التاسعة‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭). ‬

لدى‭ ‬افتتاح‭ ‬مراكز‭ ‬الاقتراع‭ ‬كان‭ ‬المسنّون‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬أول‭ ‬الوافدين،‭ ‬فالنساء‭ ‬والشباب‭ ‬يتأخرون‭ ‬عادة‭ ‬في‭ ‬التصويت‭. ‬وقال‭ ‬سيد‭ ‬علي‭ ‬محمودي‭ ‬وهو‭ ‬تاجر‭ ‬يبلغ‭ ‬65‭ ‬سنة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرنس‭ ‬برس‭ ‬عند‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬للتصويت‭ ‬بوسط‭ ‬العاصمة‭: ‬‮«‬جئت‭ ‬باكرا‭ ‬لأداء‭ ‬واجبي‭ ‬الانتخابي‭ ‬واختيار‭ ‬رئيس‭ ‬بلدي‭ ‬بكل‭ ‬ديمقراطية‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬صغير‭ ‬درويش‭ ‬وهو‭ ‬متقاعد‭ ‬يبلغ‭ ‬72‭ ‬سنة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬التصويت‭ ‬يعني‭ ‬تجاهل‭ ‬حقي‭ ‬كمواطن‭ ‬جزائري‮»‬‭. ‬

ويُنتظر‭ ‬أن‭ ‬تنتهي‭ ‬عملية‭ ‬التصويت‭ ‬في‭ ‬السابعة‭ ‬مساء‭ ‬وظهور‭ ‬أولى‭ ‬النتائج‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬السبت،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تعلن‭ ‬رسميا‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭. ‬لكن‭ ‬الفائز‭ ‬يبدو‭ ‬‮«‬معروفا‭ ‬مسبقا‮»‬،‭ ‬‮«‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬نوعية‭ ‬المرشحين‭ ‬وقلة‭ ‬عددهم‭ ‬غير‭ ‬العادي‭ ‬وكذا‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬فيها‭ ‬الحملة‭ ‬الانتخابية‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬سوى‭ ‬مسرحية‭ ‬للإلهاء‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬علق‭ ‬أستاذ‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية‭ ‬محمد‭ ‬هناد‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭. ‬

يحظى‭ ‬الرئيس‭ ‬المنتهية‭ ‬ولايته‭ ‬عبدالمجيد‭ ‬تبون‭ (‬78‭ ‬عاما‭) ‬بدعم‭ ‬أحزاب‭ ‬الغالبية‭ ‬البرلمانية،‭ ‬وأهمها‭ ‬جبهة‭ ‬التحرير‭ ‬الوطني،‭ ‬الحزب‭ ‬الواحد‭ ‬سابقا،‭ ‬والحزب‭ ‬الإسلامي‭ ‬حركة‭ ‬البناء‭ ‬الذي‭ ‬حلّ‭ ‬مرشحه‭ ‬ثانيا‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬2019،‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬إعادة‭ ‬انتخابه‭ ‬أكثر‭ ‬تأكيدا‭. ‬ولم‭ ‬يشر‭ ‬تبون‭ ‬في‭ ‬تصريحه‭ ‬عقب‭ ‬التصويت‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬أحمد‭ ‬عروة‭ ‬بالضاحية‭ ‬الغربية‭ ‬للعاصمة‭ ‬إلى‭ ‬نسبة‭ ‬المشاركة‭ ‬وضرورة‭ ‬التصويت‭ ‬بقوة‭ ‬كما‭ ‬فعل‭ ‬منافساه‭. ‬

وقال‭: ‬‮«‬أتمنى‭ ‬ان‭ ‬تجري‭ ‬الأمور‭ ‬بكل‭ ‬ديمقراطية‭. ‬هذه‭ ‬الانتخابات‭ ‬مفصلية‭ ‬لأن‭ ‬من‭ ‬يفوز‭ ‬بها‭ ‬عليه‭ ‬مواصلة‭ ‬مسار‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للوصول‭ ‬الى‭ ‬نقطة‭ ‬اللارجوع‭ ‬وبناء‭ ‬الديمقراطية‮»‬‭. ‬وينافسه‭ ‬مرشحان‭ ‬هما‭ ‬رئيس‭ ‬حركة‭ ‬مجتمع‭ ‬السلم‭ ‬الإسلامية‭ ‬عبدالعالي‭ ‬حساني‭ ‬شريف‭ (‬57‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬مهندس‭ ‬أشغال‭ ‬عمومية‭ ‬أدلى‭ ‬بصوته‭ ‬في‭ ‬مكتب‭ ‬بحي‭ ‬تيليملي‭ ‬بالعاصمة‭. ‬ودعا‭ ‬حساني‭ ‬شريف،‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لوسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬‮«‬الشعب‭ ‬الجزائري‭ ‬للتصويت‭ ‬بقوة‭ ‬لأن‭ ‬ارتفاع‭ ‬نسبة‭ ‬المشاركة‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تثبيت‭ ‬شرعية‭ ‬هذه‭ ‬الانتخابات‮»‬،‭ ‬وعبر‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تكون‭ ‬الانتخابات‭ ‬دون‭ ‬إكراهات‭ ‬كما‭ ‬عرفنا‭ ‬في‭ ‬السابق‮»‬‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬اتركوا‭ ‬الحرية‭ ‬للشعب‮»‬‭. ‬

والمرشح‭ ‬الثالث‭ ‬هو‭ ‬الصحفي‭ ‬السابق‭ ‬رئيس‭ ‬جبهة‭ ‬القوى‭ ‬الاشتراكية‭ ‬يوسف‭ ‬أوشيش‭ (‬41‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬أقدم‭ ‬حزب‭ ‬معارض‭ ‬في‭ ‬الجزائر‭ ‬يتمركز‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬القبائل،‭ ‬بوسط‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭. ‬وكذلك‭ ‬وجّه‭ ‬يوسف‭ ‬أوشيش‭ ‬‮«‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬الجزائريات‭ ‬والجزائريين‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يصوّتوا‭ ‬للخروج‭ ‬بقوة‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬مستقبلكم‮»‬‭. ‬كان‭ ‬مقررا‭ ‬إجراء‭ ‬هذه‭ ‬الانتخابات‭ ‬عند‭ ‬انتهاء‭ ‬ولاية‭ ‬تبون‭ ‬في‭ ‬ديسمبر،‭ ‬لكنه‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬تنظيم‭ ‬انتخابات‭ ‬مبكرة‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬سبتمبر‭. ‬

يرغب‭ ‬تبون‭ ‬في‭ ‬‮«‬مشاركة‭ ‬مكثفة،‭ ‬فهذا‭ ‬هو‭ ‬الرهان‭ ‬الأول،‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬ينس‭ ‬أنه‭ ‬انتخب‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬بنسبة‭ ‬مشاركة‭ ‬ضعيفة،‭ ‬ويريد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬رئيسا‭ ‬طبيعيا‭ ‬وليس‭ ‬منتخبا‭ ‬بشكل‭ ‬سيئ‮»‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أكد‭ ‬مدير‭ ‬مركز‭ ‬الدراسات‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬والمتوسط‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬الجزائري‭ ‬حسني‭ ‬عبيدي‭. ‬شهدت‭ ‬الانتخابات‭ ‬التي‭ ‬حملته‭ ‬إلى‭ ‬كرسي‭ ‬الرئاسة‭ ‬قبل‭ ‬خمسة‭ ‬أعوام‭ ‬عزوفا‭ ‬قياسيا‭ ‬بلغ‭ ‬60‭ ‬بالمائة،‭ ‬إذ‭ ‬كانت‭ ‬تظاهرات‭ ‬‮«‬الحراك‮»‬‭ ‬العارمة‭ ‬المطالبة‭ ‬بالديمقراطية‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬في‭ ‬أوجها‭. ‬وحصل‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬58‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭. ‬

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