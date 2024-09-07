سلمان بن محمد توج نجوم منتخب السلة بلقب الخليج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
رفع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة تحقيق منتخبنا الوطني لكرة السلة لقب بطولة الخليج السابعة عشرة، التي استضافتها المملكة في الفترة ما بين 2 ولغاية 7 من شهر سبتمبر الجاري، بعد الفوز على المنتخب القطري الشقيق في المباراة النهائية بنتيجة 73-67.
كما هنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
وأشار سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة إلى أن هذا الإنجاز التاريخي جاء بفضل الاهتمام والدعم الذي يوليه جلالة الملك للرياضة البحرينية، إلى جانب دعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء واهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وهو ما ساهم في توفير البيئة المثلى لتحقيق هذا الإنجاز الخليجي الكبير.
وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالجهود الكبيرة التي بذلها رجال منتخبنا الوطني لكرة السلة،
وأدائهم
المميز طيلة مباريات البطولة، منوهاً بدور القائمين على الاتحاد البحريني لكرة السلة، وعملهم الدؤوب لإعداد المنتخب بالطريقة الملائمة من أجل رفع راية الوطن عالياً في المحفل الخليجي، مؤكداً سموه أن هذا الإنجاز يعكس مكانة كرة السلة البحرينية على مستوى المنطقة، مقدماً سموه تهانيه للاعبين والجهازين الإداري والفني ولكافة الجماهير البحرينية.
وشهدت المباراة النهائية التي أقيمت في صالة مدينة خليفة الرياضية، تتويج سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة،
لمنتخبنا
الوطني بكأس البطولة والمركز الأول، بحضور سمو الشيخ عبدالله الفاتح بن محمد بن سلمان آل خليفة، وسمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والدكتور عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة.
من جانبه، رفع سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة أصدق آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بهذه المناسبة، مشيراً إلى أن توالي إنجازات الرياضة البحرينية يعكس مدى الدعم الذي يحظى به القطاع الرياضي من قبل القيادة الرشيدة، في ظل رؤى وتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وجهود سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، لتهيئة كافة الظروف المناسبة لتعزيز المكتسبات وحصد الإنجازات.
وقدم سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة تهانيه للاتحاد البحريني لكرة السلة والجهازين الفني والإداري ولاعبي منتخبنا الوطني على تحقيقهم لهذا الإنجاز التاريخي الذي يعد الأول في تاريخ مشاركات المنتخب في البطولات الخارجية، مشيداً بالمستوى الفني الذي قدمه اللاعبون في البطولة، متمنياً دوام التوفيق لكافة المنتخبات الوطنية في القادم من استحقاقات.
MENAFN07092024000055011008ID1108648205
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.