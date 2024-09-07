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سلمان بن محمد توج نجوم منتخب السلة بلقب الخليج

9/7/2024 7:23:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

رفع‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بمناسبة‭ ‬تحقيق‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬الخليج‭ ‬السابعة‭ ‬عشرة،‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬2‭ ‬ولغاية‭ ‬7‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬الشقيق‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬بنتيجة‭ ‬73‭-‬67‭.‬

كما‭ ‬هنأ‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭.‬

وأشار‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬التاريخي‭ ‬جاء‭ ‬بفضل‭ ‬الاهتمام‭ ‬والدعم‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دعم‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬واهتمام‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬البيئة‭ ‬المثلى‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الخليجي‭ ‬الكبير‭.‬

وأشاد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬رجال‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‮
‬وأدائهم
المميز‭ ‬طيلة‭ ‬مباريات‭ ‬البطولة،‭ ‬منوهاً‭ ‬بدور‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬وعملهم‭ ‬الدؤوب‭ ‬لإعداد‭ ‬المنتخب‭ ‬بالطريقة‭ ‬الملائمة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬رفع‭ ‬راية‭ ‬الوطن‭ ‬عالياً‭ ‬في‭ ‬المحفل‭ ‬الخليجي،‭ ‬مؤكداً‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬يعكس‭ ‬مكانة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة،‭ ‬مقدماً‭ ‬سموه‭ ‬تهانيه‭ ‬للاعبين‭ ‬والجهازين‭ ‬الإداري‭ ‬والفني‭ ‬ولكافة‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭.‬

وشهدت‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬تتويج‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‮
‬لمنتخبنا
الوطني‭ ‬بكأس‭ ‬البطولة‭ ‬والمركز‭ ‬الأول،‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬الفاتح‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬والدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬رفع‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أصدق‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬توالي‭ ‬إنجازات‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬يعكس‭ ‬مدى‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬رؤى‭ ‬وتوجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وجهود‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬لتهيئة‭ ‬كافة‭ ‬الظروف‭ ‬المناسبة‭ ‬لتعزيز‭ ‬المكتسبات‭ ‬وحصد‭ ‬الإنجازات‭.‬

وقدم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬تهانيه‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬والجهازين‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬ولاعبي‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬تحقيقهم‭ ‬لهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬التاريخي‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬مشاركات‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الخارجية،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالمستوى‭ ‬الفني‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬اللاعبون‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬متمنياً‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬لكافة‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬استحقاقات‭.‬

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