453 23 مليون دينار قيمة استهلاك الكويت من البنزين سنويا

(MENAFN
- Al-Anbaa)
البنزين «الممتاز» يهيمن على استهلاك الوقود في الكويت بـ 3 مليارات ليتر بقيمة 256.2 مليون دينار
استهلاك البلاد من منتج الكيروسين سنوياً يقدر بنحو 108 ملايين ليتر بقيمة مبيعات 12.4 مليون دينار
الكويت تثبت أسعار البنزين المحلي والديزل والكيروسين.. وتخفض بنزين «ألترا» تبعاً للسوق العالمي
تزويد أنواع الوقود الأمثل اقتصادياً وبيئياً في البلاد.. بهدف تلبية احتياجات الطاقة الحالية والمستقبلية
أحمد مغربي
أظهرت بيانات رسمية، اطلعت عليها «الأنباء»، أن فاتورة بنزين سيارات المواطنين والمقيمين في الكويت بأنواعه الـ 3 بلغت 453.23 مليون دينار خلال عام واحد وتحديدا خلال السنة المالية 2023/2024، حيث تم استهلاك 4.86 مليارات ليتر بنزين مقارنة باستهلاك نحو 4.89 مليارات ليتر خلال السنة المالية السابقة، لينخفض بذلك إجمالي مبيعات البنزين بنسبة أقل من 1%، وذلك نتيجة انخفاض الطلب من السوق المحلي.
ولجهة أنواع البنزين واستهلاكه في الكويت خلال السنة المالية الماضية 2023/2024، كشفت البيانات عن ان بنزين ممتاز لايزال يستحوذ على الحصة الأكبر من الاستهلاك في البلاد بنحو 3 مليارات ليتر وبقيمة مبيعات سنوية بلغت 256.27 مليون دينار، مقارنة باستهلاك بلغ 3.04 مليارات ليتر خلال السنة المالية 2022/2023، فيما جاء بنزين خصوصي في المرتبة الثانية بإجمالي استهلاك بلغ 1.81 مليار ليتر بقيمة 190.15 مليون دينار، مقارنة باستهلاك بلغ 1.8 مليار ليتر خلال السنة المالية السابقة، وجاء بنزين ألترا ثالثا بإجمالي استهلاك بلغ 34 مليون ليتر وبقيمة تقديرية بلغت 6.8 ملايين دينار، مقارنة باستهلاك نحو 40 مليون ليتر خلال السنة المالية 2022/2023.
وبذلك يبلغ معدل الاستهلاك اليومي لمختلف أنواع البنزين في البلاد 13.3 مليون ليتر يوميا.
علما ان الكويت تقوم من خلال لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة بتحديد أسعار البنزين كل 3 أشهر، ويتم تثبيت أسعار بنزين ممتاز وخصوصي، إذ يبلغ سعر البنزين ممتاز 85 فلسا، والخصوصي عند 105 فلوس، والديزل عند 115 فلسا، والكيروسين عند 115 فلسا، أما أسعار بنزين ألترا فيتم تعديلها وفقا لأسعار النفط العالمية، حيث تم تخفيض أسعار سعره في آخر مراجعة بنسبة 8.8% بما قيمته 20 فلسا ليصبح 205 فلوس بدءا من يوليو الماضي حتى 30 الجاري.
ويبلغ استهلاك البلاد من منتج الكيروسين سنويا نحو 108 ملايين ليتر بقيمة مبيعات 12.4 مليون دينار، علما ان استهلاك الكيروسين قد شهد انخفاضا كبيرا في المبيعات بنحو 37% إذ بلغ خلال السنة المالية السابقة 2022/2023 نحو 172 مليون ليتر بقيمة 19.78 مليون دينار.
وتعد مؤسسة البترول الكويتية المزود الوحيد للوقود بمختلف أنواعه في الكويت، لذا تلتزم المؤسسة بتنفيذ استراتيجيتها بتزويد خليط من أنواع الوقود المختلفة التي تعد الأمثل اقتصاديا وبيئيا بهدف تلبية احتياجات الطاقة الحالية والمستقبلية للدولة، علاوة على توفير البديل الاستراتيجي لها، كما تعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة التقليدية منها والبديلة والمتجددة ومصادر الطاقة الأخرى.
إمدادات الوقود للكهرباء
هذا، وتقـوم «مؤسسـة البترول» بتلبية احتياجات وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة من جميع أنواع الوقود اللازمة لتشغيل توربيناتها الغازية والبخارية لتوليد الطاقة للكويت، حيث بلغت حاجة الوزارة من الطاقة في العام المالي 2023/2024 نحو 800.44 مليار وحدة حرارية بريطانية، والذي يمثل ارتفاعا بنسبة 5% عن احتياجات العام الماضي.
وبلغ معدل كميات الوقود السائل والغازي المزودة لمحطات الكهرباء والماء خلال السنة المالية الماضية من الغاز الطبيعي المسال 342.57 مليار وحدة حرارية بريطانية والغاز النحيل بنحو 172 مليار وحدة حرارية وزيت الوقود بـ 238.6 مليار وحدة حرارية وزيت الغاز بـ 16.4 مليار وحدة حرارية والنفط الخام بـ 30.7 مليار وحدة حرارية.
هذا، وتقوم المؤسسة بالتفاوض وبشكل دوري مع مزودي الغاز الطبيعي المسال لإبرام عقود استيراد طويلة الأجل سعيا منها لتغطية الاحتياجات المحلية بأعلى كفاءة وأقل تكلفة ممكنة، حيث يتم استقبالها في المرافق الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في منطقة الزور والتي تضم 8 صهاريج تخزين تعد الأكبر حجما في العالم، بالإضافة إلى رصيفين لاستقبال ناقلات الغاز الطبيعي المسال، وقامت البلاد بتوقيع اتفاقية طويلة الأمد مع دولة قطر مؤخرا لاستيراد الغاز المسال لمدة 15 عاما المقبلة.
ومما هو جدير بالذكر، تم الانتهاء من تحويل جميع التوربينات البخارية في محطات توليد الطاقة الكهربائية التابعة لوزارة الكهربـاء والماء والطاقـة المتجددة من زيت الوقود الثقيل إلى زيت الوقود منخفض الكبريت الذي يتم إنتاجه في مصفاة الزور، حيث يعد زيت الوقــود منخفض الكبريت وقودا أنظف وأكثر كفاءة من زيت الوقود الثقيل، مما قلل من الانبعاثات الضارة وحسن جودة الهواء.
17.35 مليون أسطوانة غاز طبخ
بلغ معدل إنتاج مصنعي تعبئة أسطوانات الغاز المسال (غاز الطبخ) في منطقتي الشعيبة وأم العيش نحو 17.35 مليون أسطوانة مختلفة الأحجام للعام المالي 2023/2024، في حين بلغ معدل توزيع أسطوانات الغاز المستخدمة في المنازل (حجم 12 كغم) نحو 16.53 مليون أسطوانة.
وشهد إنتاج مصنع اسطوانات الغاز زيادة بقيمة 5% خلال السنة الماضية 2023/2024 عندما بلغ إنتاج المصنع 17.35 مليون اسطوانة مقارنة بـ 16.51 مليون اسطوانة خلال 2022/2023.
فيما شهد توزيع اسطوانات الغاز للمناول زيادة بقيمة 6% لتبلغ 16.53 مليون اسطوانة في 2023/2024 مقارنة بـ15.61 مليون اسطوانة في 2022/2023.
148 محطة بنزين بحلول 2028
تقوم مؤسسة البترول الكويتية من خلال شركتها التابعة شركة البترول الوطنية الكويتية بتقديم خدمة التزود بالوقود للمواطنين والمقيمين في مختلف مناطق الكويت، وذلك عن طريق بناء محطات بنزين تتماشى مع الاحتياجات المحلية، ومن هذا المنطلق، تستمر الشركة بتنفيذ خطتها الاستراتيجية لتشييد محطات الوقود الجديدة لمواكبة التوسع العمراني والسكاني في جميع مناطق البلاد، حيث يشكل تصميم المحطات الجديدة قفزة نوعية في شكلها العصري واحتوائها على تقنيات تكنولوجية توفر الخدمات المطلوبة والمتعددة بكل سهولة ويسر، بالإضافة إلى تميزها بملاءمتها للبيئة.
وفي هذا السياق، فقد تم افتتاح محطة وقود مؤقتة في مدخل مدينة المطلاع السكنية الكائنة في شمال البلاد، وعليه بلغ إجمالي عدد محطات تعبئة الوقود 67 محطة (61 محطة دائمة و6 تعمل بصورة متنقلة)، في ضوء سعيها للوصول إلى 148 محطة بحلول عام 2028 و229 محطة بحلول عام 2040.
علما ان عدد محطات الوقود المملوكة للقطاع الخاص المحلي يبلغ 42 محطة لشركة السور و43 محطة لشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود.
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