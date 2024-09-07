453 23 مليون دينار قيمة استهلاك الكويت من البنزين سنويا



البنزين «الممتاز» يهيمن على استهلاك الوقود في الكويت بـ 3 مليارات ليتر بقيمة 256.2 مليون دينار

استهلاك البلاد من الكيروسين سنوياً يقدر بنحو 108 ملايين ليتر بقيمة مبيعات 12.4 مليون دينار

الكويت تثبت أسعار البنزين المحلي والديزل والكيروسين.. وتخفض بنزين «ألترا» تبعاً للسوق العالمي تزويد أنواع الوقود الأمثل اقتصادياً وبيئياً في البلاد.. بهدف تلبية احتياجات الطاقة الحالية والمستقبلية



أحمد مغربي

أظهرت بيانات رسمية، اطلعت عليها «الأنباء»، أن فاتورة بنزين سيارات المواطنين والمقيمين في الكويت بأنواعه الـ 3 بلغت 453.23 مليون دينار خلال عام واحد وتحديدا خلال السنة المالية 2023/2024، حيث تم استهلاك 4.86 مليارات ليتر بنزين مقارنة باستهلاك نحو 4.89 مليارات ليتر خلال السنة المالية السابقة، لينخفض بذلك إجمالي مبيعات البنزين بنسبة أقل من 1%، وذلك نتيجة انخفاض الطلب من السوق المحلي.

ولجهة أنواع البنزين واستهلاكه في الكويت خلال السنة المالية الماضية 2023/2024، كشفت البيانات عن ان بنزين ممتاز لايزال يستحوذ على الحصة الأكبر من الاستهلاك في البلاد بنحو 3 مليارات ليتر وبقيمة مبيعات سنوية بلغت 256.27 مليون دينار، مقارنة باستهلاك بلغ 3.04 مليارات ليتر خلال السنة المالية 2022/2023، فيما جاء بنزين خصوصي في المرتبة الثانية بإجمالي استهلاك بلغ 1.81 مليار ليتر بقيمة 190.15 مليون دينار، مقارنة باستهلاك بلغ 1.8 مليار ليتر خلال السنة المالية السابقة، وجاء بنزين ألترا ثالثا بإجمالي استهلاك بلغ 34 مليون ليتر وبقيمة تقديرية بلغت 6.8 ملايين دينار، مقارنة باستهلاك نحو 40 مليون ليتر خلال السنة المالية 2022/2023.

وبذلك يبلغ معدل الاستهلاك اليومي لمختلف أنواع البنزين في البلاد 13.3 مليون ليتر يوميا.

علما ان الكويت تقوم من خلال لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة بتحديد أسعار البنزين كل 3 أشهر، ويتم تثبيت أسعار بنزين ممتاز وخصوصي، إذ يبلغ سعر البنزين ممتاز 85 فلسا، والخصوصي عند 105 فلوس، والديزل عند 115 فلسا، والكيروسين عند 115 فلسا، أما أسعار بنزين ألترا فيتم تعديلها وفقا لأسعار النفط العالمية، حيث تم تخفيض أسعار سعره في آخر مراجعة بنسبة 8.8% بما قيمته 20 فلسا ليصبح 205 فلوس بدءا من يوليو الماضي حتى 30 الجاري.

ويبلغ استهلاك البلاد من منتج الكيروسين سنويا نحو 108 ملايين ليتر بقيمة مبيعات 12.4 مليون دينار، علما ان استهلاك الكيروسين قد شهد انخفاضا كبيرا في المبيعات بنحو 37% إذ بلغ خلال السنة المالية السابقة 2022/2023 نحو 172 مليون ليتر بقيمة 19.78 مليون دينار.

وتعد مؤسسة البترول الكويتية المزود الوحيد للوقود بمختلف أنواعه في الكويت، لذا تلتزم المؤسسة بتنفيذ استراتيجيتها بتزويد خليط من أنواع الوقود المختلفة التي تعد الأمثل اقتصاديا وبيئيا بهدف تلبية احتياجات الطاقة الحالية والمستقبلية للدولة، علاوة على توفير البديل الاستراتيجي لها، كما تعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة التقليدية منها والبديلة والمتجددة ومصادر الطاقة الأخرى.

إمدادات الوقود للكهرباء

هذا، وتقـوم «مؤسسـة البترول» بتلبية احتياجات وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة من جميع أنواع الوقود اللازمة لتشغيل توربيناتها الغازية والبخارية لتوليد الطاقة للكويت، حيث بلغت حاجة الوزارة من الطاقة في العام المالي 2023/2024 نحو 800.44 مليار وحدة حرارية بريطانية، والذي يمثل ارتفاعا بنسبة 5% عن احتياجات العام الماضي.

وبلغ معدل كميات الوقود السائل والغازي المزودة لمحطات الكهرباء والماء خلال السنة المالية الماضية من الغاز الطبيعي المسال 342.57 مليار وحدة حرارية بريطانية والغاز النحيل بنحو 172 مليار وحدة حرارية وزيت الوقود بـ 238.6 مليار وحدة حرارية وزيت الغاز بـ 16.4 مليار وحدة حرارية والنفط الخام بـ 30.7 مليار وحدة حرارية.

هذا، وتقوم المؤسسة بالتفاوض وبشكل دوري مع مزودي الغاز الطبيعي المسال لإبرام عقود استيراد طويلة الأجل سعيا منها لتغطية الاحتياجات المحلية بأعلى كفاءة وأقل تكلفة ممكنة، حيث يتم استقبالها في المرافق الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في منطقة الزور والتي تضم 8 صهاريج تخزين تعد الأكبر حجما في العالم، بالإضافة إلى رصيفين لاستقبال ناقلات الغاز الطبيعي المسال، وقامت البلاد بتوقيع اتفاقية طويلة الأمد مع دولة قطر مؤخرا لاستيراد الغاز المسال لمدة 15 عاما المقبلة.

ومما هو جدير بالذكر، تم الانتهاء من تحويل جميع التوربينات البخارية في محطات توليد الطاقة الكهربائية التابعة لوزارة الكهربـاء والماء والطاقـة المتجددة من زيت الوقود الثقيل إلى زيت الوقود منخفض الكبريت الذي يتم إنتاجه في مصفاة الزور، حيث يعد زيت الوقــود منخفض الكبريت وقودا أنظف وأكثر كفاءة من زيت الوقود الثقيل، مما قلل من الانبعاثات الضارة وحسن جودة الهواء.

17.35 مليون أسطوانة غاز طبخ

بلغ معدل إنتاج مصنعي تعبئة أسطوانات الغاز المسال (غاز الطبخ) في منطقتي الشعيبة وأم العيش نحو 17.35 مليون أسطوانة مختلفة الأحجام للعام المالي 2023/2024، في حين بلغ معدل توزيع أسطوانات الغاز المستخدمة في المنازل (حجم 12 كغم) نحو 16.53 مليون أسطوانة.

وشهد إنتاج مصنع اسطوانات الغاز زيادة بقيمة 5% خلال السنة الماضية 2023/2024 عندما بلغ إنتاج المصنع 17.35 مليون اسطوانة مقارنة بـ 16.51 مليون اسطوانة خلال 2022/2023.

فيما شهد توزيع اسطوانات الغاز للمناول زيادة بقيمة 6% لتبلغ 16.53 مليون اسطوانة في 2023/2024 مقارنة بـ15.61 مليون اسطوانة في 2022/2023.

148 محطة بنزين بحلول 2028

تقوم مؤسسة البترول الكويتية من خلال شركتها التابعة شركة البترول الوطنية الكويتية بتقديم خدمة التزود بالوقود للمواطنين والمقيمين في مختلف مناطق الكويت، وذلك عن طريق بناء محطات بنزين تتماشى مع الاحتياجات المحلية، ومن هذا المنطلق، تستمر الشركة بتنفيذ خطتها الاستراتيجية لتشييد محطات الوقود الجديدة لمواكبة التوسع العمراني والسكاني في جميع مناطق البلاد، حيث يشكل تصميم المحطات الجديدة قفزة نوعية في شكلها العصري واحتوائها على تقنيات تكنولوجية توفر الخدمات المطلوبة والمتعددة بكل سهولة ويسر، بالإضافة إلى تميزها بملاءمتها للبيئة.

وفي هذا السياق، فقد تم افتتاح محطة وقود مؤقتة في مدخل مدينة المطلاع السكنية الكائنة في شمال البلاد، وعليه بلغ إجمالي عدد محطات تعبئة الوقود 67 محطة (61 محطة دائمة و6 تعمل بصورة متنقلة)، في ضوء سعيها للوصول إلى 148 محطة بحلول عام 2028 و229 محطة بحلول عام 2040.

علما ان عدد محطات الوقود المملوكة للقطاع الخاص المحلي يبلغ 42 محطة لشركة السور و43 محطة لشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود.