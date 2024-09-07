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مركزية فتح تجتمع غدا برئاسة الرئيس

9/7/2024 7:15:55 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - تعقد اللجنة المركزية لحركة "فتح"، يوم غد الأحد، اجتماعا لها برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وقال نائب أمين سر اللجنة المركزية صبري صيدم، إن الاجتماع سيناقش آخر المستجدات الميدانية والتحركات الدولية والشأن الداخلي للحركة، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا الفلسطيني.

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