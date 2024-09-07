مركزية فتح تجتمع غدا برئاسة الرئيس

مركزية فتح تجتمع غدا برئاسة الرئيس
التاريخ
9/7/2024 7:15:55 PM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
رام الله / PNN - تعقد اللجنة المركزية لحركة "فتح"، يوم غد الأحد، اجتماعا لها برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.
وقال نائب أمين سر اللجنة المركزية صبري صيدم، إن الاجتماع سيناقش آخر المستجدات الميدانية والتحركات الدولية والشأن الداخلي للحركة، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا الفلسطيني.
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