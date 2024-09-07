اللجنة الأولمبية تهنئ الفريق الرجوب بحصول اتحاد الكرة على عضوية المستوى الفضي

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - هنأت اللجنة الأولمبية باسم الأسرة الرياضية الفلسطينية، الفريق جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، ومنظومة الاتحاد وكافة أركانه، بحصول اتحاد الكرة على عضوية المستوى الفضي في ميثاق الواعدين الآسيوي، وذلك لإنجازاته في نشر اللعبة وتنظيم المسابقات وتطوير الكوادر الفنية من خلال برامج تدريبية ساعدت على تمكين مئات المدربين والمتطوعين المحليين.

وأشادت اللجنة الأولمبية في بيان، اليوم السبت، بهذه النقلة النوعية التي خطاها اتحاد الكرة باستراتيجية وطنية شملت كافة مكونات الشعب الفلسطيني وعززت مشاركة المرأة، فضلا عن الشراكات التي نسجتها مع المنظمات الحكومية والأهلية بهدف نشر اللعبة وتطويرها على نطاق واسع، بكفاءة عالية بالرغم من كافة الظروف.

وتمنى المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية دوام مسيرة النجاح والتوفيق لاتحاد الكرة وإدارته الحكيمة ليكون نموذجا يحتذى به ومنبرا لتقديم فلسطين وقضيتها العادلة للعالم بعيون رياضية.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد أعلن أمس الجمعة، عن حصول الاتحاد الفلسطيني على عضوية المستوى الفضي في ميثاق الواعدين الآسيوي.

وذكر الاتحاد القاري في بيان له: "بعد حصوله على العضوية البرونزية في عام 2019، فإن هذا الاعتماد هو شهادة على الجهود الدؤوبة التي يبذلها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم من أجل تعزيز برنامجه الشعبي، على الرغم من الاضطرابات المستمرة في البلاد".

وأشار البيان إلى أنه بالرغم من التحديات والظروف العديدة التي تواجهها فلسطين، فقد أظهر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم مرونة هائلة ليس فقط لاستضافة العديد من المسابقات المحلية، ولكن أيضا لبدء برامج تدريبية ساعدت على تمكين مئات المدربين والمتطوعين المحليين.

قام فريق مجموعة عمل قطاع الواعدين في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعمل تقييم افتراضي، حيث أبدى إعجابه بالجهود المتضافرة التي يبذلها الاتحاد الفلسطيني من أجل رعاية المواهب الشابة وتعزيز كرة القدم النسائية.

وتمكن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم من تطوير سلسلة من دورات قطاع الواعدين، مع التركيز بشكل خاص على زيادة مشاركة المرأة، وذلك من خلال الشراكات الاستراتيجية مع الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية، بما في ذلك وزارة التربية والتعليم في فلسطين، واليونيسف، والاتحاد النرويجي لكرة القدم.

وعلاوة على ذلك، فإن الاتحاد الفلسطيني لديه استراتيجية قوية للاحتفاظ باللاعبين، تركّز على مسارات اللاعبين الهواة والنخبة وتقدم برامج مختلفة، تتراوح من دوريات الشباب إلى استضافة مهرجانات كرة القدم للاعبين في فئتي تحت 12 وتحت 20 عاما.

كما أشاد فريق التقييم من الاتحاد الآسيوي بتفاني الاتحاد الفلسطيني في إنشاء نظام بيئي شامل لكرة القدم، وخاصة جهوده لإشراك الفتيات الصغيرات والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.