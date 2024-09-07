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اتحاد ألعاب القوى ينظم مهرجان الأطفال الثاني في قطاع غزة

9/7/2024 7:15:54 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة / PNN - نظم الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى، مهرجان الأطفال الثاني في خان يونس جنوب قطاع غزة بمشاركة 193 طفلاً من كلا الجنسيّن، تحت رعاية الاتحاد الدولي.

ولاقى المهرجان نجاحا وإقبالا كنشاط نوعي ينظمه اتحاد ألعاب القوى بعد 11 شهرا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

واشتمل المهرجان على عدة فعاليات هي: سباق السرعة والرمي والوثب، وتم إجراء تعديل طفيف لبعض القواعد لتتماشى مع الظروف المحيطة وانسجاما مع الهدف الإنساني الأساسي للفعالية.

وأكد الاتحاد أن المهرجان حظي بإشادة ومباركة رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية الفريق جبريل الرجوب، ورئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى اللواء دحلان الحمد، حيث هدف للتخفيف عن الأطفال النازحين من مختلف المناطق من أجل التفريغ النفسي وتقديم الدعم المعنوي لهم في ظل الظروف القاسية جدا جراء العدوان.

وأشار الاتحاد إلى أن الأدوات المستخدمة في المهرجان تم صناعة أغلبها يدويا من قبل الطاقم الفني والإداري المتواجد والنازح في خان يونس، كما شكر الطاقم المشرف والمكوّن من إياد شاهين، محمود يوسف، محمد أبو حصيرة، عبد الكردي وأحمد الحلو.

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