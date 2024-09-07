اتحاد ألعاب القوى ينظم مهرجان الأطفال الثاني في قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
)
غزة / PNN - نظم الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى، مهرجان الأطفال الثاني في خان يونس جنوب قطاع غزة بمشاركة 193 طفلاً من كلا الجنسيّن، تحت رعاية الاتحاد الدولي.
ولاقى المهرجان نجاحا وإقبالا كنشاط نوعي ينظمه اتحاد ألعاب القوى بعد 11 شهرا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
واشتمل المهرجان على عدة فعاليات هي: سباق السرعة والرمي والوثب، وتم إجراء تعديل طفيف لبعض القواعد لتتماشى مع الظروف المحيطة وانسجاما مع الهدف الإنساني الأساسي للفعالية.
وأكد الاتحاد أن المهرجان حظي بإشادة ومباركة رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية الفريق جبريل الرجوب، ورئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى اللواء دحلان الحمد، حيث هدف للتخفيف عن الأطفال النازحين من مختلف المناطق من أجل التفريغ النفسي وتقديم الدعم المعنوي لهم في ظل الظروف القاسية جدا جراء العدوان.
وأشار الاتحاد إلى أن الأدوات المستخدمة في المهرجان تم صناعة أغلبها يدويا من قبل الطاقم الفني والإداري المتواجد والنازح في خان يونس، كما شكر الطاقم المشرف والمكوّن من إياد شاهين، محمود يوسف، محمد أبو حصيرة، عبد الكردي وأحمد الحلو.
MENAFN07092024000205011050ID1108648158
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.