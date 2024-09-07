العدوان الصهيوني على قطاع غزة يدخل شهره الثاني عشر من دون مؤشرات على هدنة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قطاع غزة - الوكالات: دخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أمس شهره الثاني عشر من دون مؤشرات على تراجع حدته القاتلة أو احتمال التوصل إلى هدنة سريعة والافراج عن رهائن.
وتسبّب العدوان منذ السابع من أكتوبر في دمار هائل وأزمة انسانية كارثية في القطاع الذي يناهز عدد سكانه 2.4 مليون نسمة.
وكتب مفوض عام الأونروا فيليب لازاريني في تغريدة على منصة اكس: «أحد عشر شهرا. كفى. لا أحد يستطيع أن يتحمل هذا الأمر لفترة أطول. يجب أن تنتصر الإنسانية. يجب وقف إطلاق النار الآن».
وتتبادل حماس وإسرائيل الاتهامات بعرقلة التوصل الى اتفاق هدنة، في وقت يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطا داخلية لإبرام اتفاق من شأنه إطلاق سراح رهائن خطفوا خلال هجوم الحركة الفلسطينية.
وتسبّبت حملة القصف والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة باستشهاد ما لا يقل عن 40939 شهيدا على الأقل، وفقا لوزارة الصحة بغزة. وتؤكد الأمم المتحدة أن غالبية الشهداء من النساء والأطفال.
وعلى رغم جهود تبذلها دول الوساطة الولايات المتحدة وقطر ومصر منذ أشهر، لم يتوصل طرفا الحرب الى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار، يتيح كذلك تبادل أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال بالرهائن الإسرائيليين.
وتعثّرت المحادثات للتوصل الى هدنة في الأسابيع الماضية بسبب خلافات أبرزها الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر المعروف باسم «محور فيلادلفيا»، وعدد الاسرى الفلسطينيين الذين يمكن إطلاقهم مقابل الإفراج عن رهائن.
وتتمسك حركة حماس بانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع فيما يصرّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إبقاء قوات إسرائيلية عند الشريط الحدودي.
وقال وليام بيرنز مدير المخابرات المركزية الأمريكية ورئيس وفد التفاوض الأمريكي لإنهاء العدوان على غزة إن مقترحا أكثر تفصيلا بخصوص وقف إطلاق النار في القطاع سيطرح في غضون الأيام المقبلة.
وقال بيرنز إنه يعمل جاهدا على «نصوص وصياغات مبتكرة» مع الدولتين الوسيطتين مصر وقطر للتوصل إلى وقف إطلاق نار، عن طريق إيجاد مقترح يرضي الطرفين.
وقال بيرنز في فعالية أقامتها صحيفة فايننشال تايمز في لندن، متحدثا إلى جانب ريتشارد مور مدير جهاز المخابرات البريطانية (إم آي 6) في ظهور علني مشترك غير مسبوق: «سنقدم هذا المقترح بشكل أكثر تفصيلا، وآمل أن يتم ذلك في الأيام القليلة المقبلة، وبعد ذلك سنرى».
وأضاف أن الأمر يتعلق بالإرادة السياسية، وعبر عن أمله في أن يدرك الزعماء على الجانبين أن «الوقت حان أخيرا لاتخاذ بعض الخيارات الصعبة وتقديم بعض التنازلات العسيرة».
وقال إنه تم الاتفاق على 90 بالمائة من الفقرات، لكن العشرة بالمائة الأخيرة دائما الأصعب. وأضاف: «أملي هو... أن يدركوا ما هو على المحك هنا وأن يكونوا على استعداد للمضي قدما على هذا الأساس».
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