العدوان الصهيوني على قطاع غزة يدخل شهره الثاني عشر من دون مؤشرات على هدنة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتسبّب‭ ‬العدوان‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬في‭ ‬دمار‭ ‬هائل‭ ‬وأزمة‭ ‬انسانية‭ ‬كارثية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الذي‭ ‬يناهز‭ ‬عدد‭ ‬سكانه‭ ‬2‭.‬4‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭. ‬

وكتب‭ ‬مفوض‭ ‬عام‭ ‬الأونروا‭ ‬فيليب‭ ‬لازاريني‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬اكس‭: ‬‮«‬أحد‭ ‬عشر‭ ‬شهرا‭. ‬كفى‭. ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يستطيع‭ ‬أن‭ ‬يتحمل‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬لفترة‭ ‬أطول‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تنتصر‭ ‬الإنسانية‭. ‬يجب‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬الآن‮»‬‭. ‬

وتتبادل‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل‭ ‬الاتهامات‭ ‬بعرقلة‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬هدنة،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يواجه‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬ضغوطا‭ ‬داخلية‭ ‬لإبرام‭ ‬اتفاق‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬رهائن‭ ‬خطفوا‭ ‬خلال‭ ‬هجوم‭ ‬الحركة‭ ‬الفلسطينية‭. ‬

وتسبّبت‭ ‬حملة‭ ‬القصف‭ ‬والعمليات‭ ‬البرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬باستشهاد‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬40939‭ ‬شهيدا‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬وفقا‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بغزة‭. ‬وتؤكد‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬غالبية‭ ‬الشهداء‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭. ‬

وعلى‭ ‬رغم‭ ‬جهود‭ ‬تبذلها‭ ‬دول‭ ‬الوساطة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وقطر‭ ‬ومصر‭ ‬منذ‭ ‬أشهر،‭ ‬لم‭ ‬يتوصل‭ ‬طرفا‭ ‬الحرب‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬بشأن‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬يتيح‭ ‬كذلك‭ ‬تبادل‭ ‬أسرى‭ ‬فلسطينيين‭ ‬في‭ ‬سجون‭ ‬الاحتلال‭ ‬بالرهائن‭ ‬الإسرائيليين‭. ‬

وتعثّرت‭ ‬المحادثات‭ ‬للتوصل‭ ‬الى‭ ‬هدنة‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الماضية‭ ‬بسبب‭ ‬خلافات‭ ‬أبرزها‭ ‬الشريط‭ ‬الحدودي‭ ‬بين‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ومصر‭ ‬المعروف‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬محور‭ ‬فيلادلفيا‮»‬،‭ ‬وعدد‭ ‬الاسرى‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الذين‭ ‬يمكن‭ ‬إطلاقهم‭ ‬مقابل‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬رهائن‭. ‬

وتتمسك‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬بانسحاب‭ ‬إسرائيلي‭ ‬كامل‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬فيما‭ ‬يصرّ‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬على‭ ‬إبقاء‭ ‬قوات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬عند‭ ‬الشريط‭ ‬الحدودي‭. ‬

وقال‭ ‬وليام‭ ‬بيرنز‭ ‬مدير‭ ‬المخابرات‭ ‬المركزية‭ ‬الأمريكية‭ ‬ورئيس‭ ‬وفد‭ ‬التفاوض‭ ‬الأمريكي‭ ‬لإنهاء‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬مقترحا‭ ‬أكثر‭ ‬تفصيلا‭ ‬بخصوص‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬سيطرح‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭. ‬

وقال‭ ‬بيرنز‭ ‬إنه‭ ‬يعمل‭ ‬جاهدا‭ ‬على‭ ‬‮«‬نصوص‭ ‬وصياغات‭ ‬مبتكرة‮»‬‭ ‬مع‭ ‬الدولتين‭ ‬الوسيطتين‭ ‬مصر‭ ‬وقطر‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار،‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬إيجاد‭ ‬مقترح‭ ‬يرضي‭ ‬الطرفين‭. ‬

وقال‭ ‬بيرنز‭ ‬في‭ ‬فعالية‭ ‬أقامتها‭ ‬صحيفة‭ ‬فايننشال‭ ‬تايمز‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬متحدثا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ريتشارد‭ ‬مور‭ ‬مدير‭ ‬جهاز‭ ‬المخابرات‭ ‬البريطانية‭ (‬إم‭ ‬آي‭ ‬6‭) ‬في‭ ‬ظهور‭ ‬علني‭ ‬مشترك‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭: ‬‮«‬سنقدم‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬تفصيلا،‭ ‬وآمل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬المقبلة،‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬سنرى‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬بالإرادة‭ ‬السياسية،‭ ‬وعبر‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يدرك‭ ‬الزعماء‭ ‬على‭ ‬الجانبين‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الوقت‭ ‬حان‭ ‬أخيرا‭ ‬لاتخاذ‭ ‬بعض‭ ‬الخيارات‭ ‬الصعبة‭ ‬وتقديم‭ ‬بعض‭ ‬التنازلات‭ ‬العسيرة‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬90‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬الفقرات،‭ ‬لكن‭ ‬العشرة‭ ‬بالمائة‭ ‬الأخيرة‭ ‬دائما‭ ‬الأصعب‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬أملي‭ ‬هو‭... ‬أن‭ ‬يدركوا‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬على‭ ‬المحك‭ ‬هنا‭ ‬وأن‭ ‬يكونوا‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬للمضي‭ ‬قدما‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الأساس‮»‬‭. ‬