للبيانات المالية والاقتصادية والديموغرافية..المملكة تطلق صفحة البيانات القومية الموجزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)NSDP

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬أن

مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬تواصل‭ ‬مساعي‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬الريادية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭ ‬عبر‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬حوكمة‭ ‬البيانات‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬التنموية‭ ‬المنشودة،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬توفير‭ ‬البيانات‭ ‬والإحصاءات‭ ‬الشاملة‭ ‬بحسب‭ ‬أفضل‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬المناخ‭ ‬الاستثماري‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودعم‭ ‬جهود‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مساعي‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬أفضل‭ ‬المعايير‭ ‬والممارسات‭ ‬الدولية،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لفريق‭ ‬البحرين‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وفد‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬صفحة‭ ‬البيانات‭ ‬القومية‭ ‬الموجزة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إطلاق‭ ‬صفحة‭ ‬البيانات‭ ‬القومية‭ ‬الموجزة‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لصفحة‭ ‬بوابة‭ ‬البحرين‭ ‬للبيانات‭ ‬المفتوحة‭ ‬حيث‭ ‬توفر‭ ‬الصفحة‭ ‬خاصية‭ ‬تبادل‭ ‬البيانات‭ ‬الإحصائية‭ ‬والبيانات‭ ‬الوصفية‭ (‬ SDMX ‭) ‬وتسهم‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬في‭ ‬استعداد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للارتقاء‭ ‬في‭ ‬المعايير‭ ‬العليا‭ ‬التابعة‭ ‬لصندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي،‭ ‬مثل‭ ‬معيار‭ ‬نشر‭ ‬البيانات‭ ‬الخاص‭ (‬ SDDS ‭).‬