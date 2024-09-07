للبيانات المالية والاقتصادية والديموغرافية..المملكة تطلق صفحة البيانات القومية الموجزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في إطار حرص مملكة البحرين على تحقيق المزيد من التقدم في العمل الإحصائي وتطوير البيانات الإحصائية وتعزيز شفافيتها من خلال نشر البيانات المالية والاقتصادية والديموغرافية على نحو متكامل، أطلقت مملكة البحرين صفحة البيانات القومية الموجزة
NSDP ، حيث تستخدم الصفحة في تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية، كما تمثل وسيلة نشر موحدة وشاملة للبيانات المالية والاقتصادية والديموغرافية.
وبهذه المناسبة أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن
مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم تواصل مساعي تعزيز مكانتها الريادية على المستوى الدولي عبر رفع كفاءة حوكمة البيانات بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة، لافتاً إلى أهمية توفير البيانات والإحصاءات الشاملة بحسب أفضل المعايير الدولية ودورها في تعزيز المناخ الاستثماري في مملكة البحرين ودعم جهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى الحرص على مواصلة تعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي بما يسهم في دعم مساعي مملكة البحرين في تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية، مشيداً بالجهود المبذولة لفريق البحرين بالتعاون مع وفد صندوق النقد الدولي التي أسهمت في إطلاق صفحة البيانات القومية الموجزة لمملكة البحرين.
الجدير بالذكر أنه تم إطلاق صفحة البيانات القومية الموجزة على الموقع الإلكتروني لصفحة بوابة البحرين للبيانات المفتوحة حيث توفر الصفحة خاصية تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية ( SDMX ) وتسهم هذه المبادرة في استعداد مملكة البحرين للارتقاء في المعايير العليا التابعة لصندوق النقد الدولي، مثل معيار نشر البيانات الخاص ( SDDS ).
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