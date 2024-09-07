تصنيف المملكة الائتماني.. الإصلاح الاقتصادي يؤتي أكله

MENAFN - Alghad Newspaper) عبدالرحمن الخوالدة

عمان - مع توالي تقدم التصنيف الائتماني السيادي للأردن في أكثر من تصنيف للوكالات الائتمانية الكبرى وآخرها، من قبل وكالة "ستاندرد آند بورز"، أكد خبراء اقتصاديون أن ذلك يعكس ثقة المؤسسات الدولية بمنعة ومرونة واستقرار الاقتصاد الأردني في مواجهة التحديات، ويؤكد أن عملية الإصلاح الاقتصادي لدينا آتت أكلها.

وأكد هؤلاء الخبراء أن رفع التصنيف الائتماني للأردن من قبل وكالة "ستناندرد آند بورز" يحمل دلالة على قوة السياسة النقدية والاستقرار النقدي في المملكة ونجاح الجهود الكبيرة التي تقودها وزارة المالية والبنك المركزي الأردني في هذا الصدد، والتي أسفرت عن مستويات مرتفعة من الاحتياطيات الأجنبية، ومعدلات دولرة منخفضة، ومستويات تضخم منخفضة، واستقرار في مستويات الأسعار، إلى جانب متانة وقوة القطاع المصرفي الأردني.

وأوضح الخبراء، أن رفع التصنيف من شأنه لعب دور مهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة وتحفيز القرار الاستثماري لدى المستثمرين المترددين، إضافة إلى تمثيله شهادة حسن سلوك للاقتصاد الوطني ستسهل على الأردن الحصول على القروض والمنح من المؤسسات المالية الدولية وغيرها من الجهات المانحة وتخفيض كلف التمويل، مما سيدفع عجلة النمو والتنمية ويعزز استدامة نشاط دورة الاقتصاد الوطني.

وبغية استدامة هذا المسار الإيجابي من التصنيفات الاتمانية للأردن وتحسينها خلال الفترة المقبلة وتسخيرها لخدمة الاقتصاد المحلي، دعا هؤلاء إلى ضرورة الاستمرار في تدابير وجهود الإصلاحات المالية والاقتصادية في المملكة، إلى جانب أهمية ضبط أوضاع المالية العامة، وبذل جهود إضافية لوضع الدين على مسار هبوطي خلال السنوات المقبلة، علاوة على وجوب معالجة التشوهات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد، وتعزيز قدرة المملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية وخصوصا المشاريع الكبرى.

وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز"، أعلنت عن رفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من B+ إلى BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، لأول مرة منذ 21 عاماً، على الرغم من الصدمات العالمية والإقليمية الخارجية.

ويأتي رفع وكالة" ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني للأردن بعد نحو أربعة أشهر فقط من رفع وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف الأردن الائتماني السيادي طويل الأجل لأول مرة ايضا منذ 21 عاما. حيث رفعت التصنيف الائتماني من الدرجة "B1" إلى "Ba3"، ذات جدوى جدارية ائتمانية متوسطة مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت وكالة "ستاندرد آند بورز" في تقريرها إلى أن رفع التصنيف للأردن جاء نتيجة بقاء إدارة المالية العامة على المسار الصحيح على الرغم من التحديات التي تواجهها الحكومة بسبب الحرب على غزة وتحقيق أهدافها خلال العام الماضي، بانخفاض نسبة العجز الأولي إلى الناتج المحلي الإجمالي إحدى العوامل المهمة التي دفعت الوكالة إلى رفع التصنيف الائتماني للأردن.

وتعليقاً على رفع التصنيف الائتماني للأردن، أكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس أول من أمس، "أن رفع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني الأردني بعد أشهر قليلة من قيام وكالة موديز بذلك هو تأكيد من أهم المؤسسات العالمية على حكمة أجندة الإصلاح العميقة التي أطلقها جلالة الملك، وتأكيدا للاستقرار الكلي في الاقتصاد الأردني، في ظل أعتى التحديات الإقليمية التي فرضها العدوان الإسرائيلي الغاشم".

وأشار محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، إلى أن رفع وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للأردن من B+ إلى BB- مع منحه نظرة مُستقبلية مُستقرة، في هذا التوقيت الذي يشهد حالة من عدم الاستقرار الجيوسياسي إقليميا وعالمياً، وبخاصة الحرب الدائرة على غزة مُنذ قرابة العام، هو تأكيد على ثقة المؤسسات الدولية بمنعة الاقتصاد الأردني ومرونته في مواجهة الصدمات الخارجية.

رئيس جمعية البنوك الأردنية، ماهر المحروق قال لـ"الغد": "إن إعلان وكالة ستاندرد آند بورز رفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من B+ إلى BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بعد أشهر قليلة من إعلان وكالة موديز عن رفع التصنيف الائتماني للمملكة، يؤكد ثقة المؤسسات الدولية بمنعة ومرونة واستقرار الاقتصاد الأردني في مواجهة التحديات، إضافة إلى وجود إجماع لدى مؤسسات التصنيف الدولية على استقرار الاقتصاد الكلي للمملكة ومتانة الوضع المالي والاقتصادي وقوة المؤسسات".

وأضاف، "أن رفع التصنيف الائتماني للأردن يعكس مرونة الاقتصاد الأردني وقدرته على الصمود في وجه مختلف التحديات خلال السنوات الماضية، كما يشير إلى نجاح تدابير وجهود الإصلاح الاقتصادي المتخذة على مر السنوات الماضية".

وأردف المحروق أن ارتفاع تصنيف الأردن مرة أخرى، يؤكد قوة السياسة النقدية والاستقرار النقدي في المملكة ونجاح الجهود الكبيرة التي يقودها البنك المركزي الأردني في هذا المجال، والتي أسفرت عن مستويات مرتفعة من الاحتياطيات الأجنبية، ومعدلات دولرة منخفضة، ومستويات تضخم منخفضة، واستقرار في مستويات الأسعار، إلى جانب متانة وقوة القطاع المصرفي الأردني.

وحول الأثر الاقتصادي المتوقع لرفع التصنيف الائتماني للأردن، أوضح المحروق أنه ستكون له انعكاسات مهمة على الاقتصاد الوطني، والمالية العامة، وكذلك على الاستثمار الأجنبي في الأردن، إلى جانب مساعدته في الوصول الى الأسواق المالية والعالمية، وفي الوصول الى التمويل بشروط أفضل وتكاليف أقل. مما ستكون له أثر إيجابي على عبء الدين والمالية العامة، كما يعزز من ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد الأردني، ويوفر بيئة استثمارية محفزة للنمو الاقتصادي. وبالمجمل، فإن هذه التطورات الاقتصادية المهمة، سيكون لها تأثيرات وانعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني من شأنها دفع عجله النمو والتنمية.

وشدد على أن معظم الإنجازات التي حققها الأردن مؤخرا، اقتصاديا وعلى مستوى التصنيفات الائتمانية المختلفة، جاءت في إطار تحديث اقتصادي شامل متمثل برؤية التحديث الاقتصادي والتي شكلت مرجعية وإطارا وطنيا قويا لدفع الجهود وتعزيز الإنجازات.

وبهدف الاستفادة اقتصاديا من رفع تقييم الأردن في تصنيف ستاندرند آند بورز وموديز وغيرها وتحسينه كذلك، مستقبلا إلى مستويات مرتفعة، طالب المحروق بأهمية الاستمرار في تدابير وجهود الإصلاحات المالية والاقتصادية في المملكة، إلى جانب الاستمرار في ضبط أوضاع المالية العامة، خصوصا إذا ما استطاعت الحكومة وضع الدين على مسار هبوطي خلال السنوات المقبلة، علاوة على أهمية الاستمرار في معالجة التشوهات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد، وتعزيز قدرة المملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية وخصوصا المشاريع الكبرى.

من جانبه، أكد مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي، أن رفع وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للأردن من B+ إلى BB- مع منحه نظرة مُستقبلية مُستقرة في ظل الظروف والتحديات الجيوسياسية التي تشهدها المملكة جراء العدوان الإسرائيلي على غزة يؤكد منعة الاقتصاد الأردني وحصافة السياسة المالية والنقدية في التصدي للتحديات، وتأكيدا لثقة المؤسسات الدولية بمنعة الاقتصاد الأردني في مواجهة الصدمات الخارجية. وأوضح حجازي أن تقدم الأردن في تصنيف ستناندرد آند بورز، يعكس التقدم في مسار الإصلاحات الاقتصادية المتبعة في رؤية التحديث الاقتصادي ومن أهمها تحسين بيئة الأعمال وتطوير مشاريع تنموية عالمية في المملكة، عززت من ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد الوطني، في بناء اقتصاد أكثر قوة واستدامة في مواجهة التحديات المستقبلية.

وأشار حجازي إلى أن رفع التصنيف الائتماني للأردن من قبل وكالات عالمية، يعزز من مرونة الاقتصاد الوطني ويؤكد أن المملكة منطقة آمنة ومستقرة اقتصاديا، وأن الاقتصاد الأردني لديه قدرة عالية على الالتزام بسداد الديون وهذا ما يؤدي إلى تحسين الحوكمة والشفافية والكفاءة، مما يجعل اقتصاد الأردن أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين الأردنيين والعرب والأجانب، إضافة إلى المساهمة في رفد النمو الاقتصادي مما يخلق فرص عمل جديدة ويخفض من نسبة البطالة المرتفعة ويقلل مستويات الفقر ومستويات الدين للحكومة، والعجز المالي، إلى جانب تعزيز استقرار العملة المحلية ويشجع الأفراد والشركات على زيادة ودائعهم بالدينار الأردني والتوسع في الاستثمار.

بدوره، اعتبر رئيس جمعية البنوك الأردنية الأسبق مفلح عقل أن رفع تصنيف "ستناندرند آند بورز" بعد أشهر فقط أيضا من رفع وكالة "موديز"، التقييم الائتماني للمملكة، دلالة على حصافة السياسة النقدية والمالية المتبعة محليا، كما تعكس التقدم في ملف الاصلاح الاقتصادي محليا.

وعزا عقل رفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن إلى مجموعة من العوامل منها، ارتفاع حجم الاحتياطيات النقدية الأجنبية إلى مستويات قياسية غير مسبوقة والتي وصلت إلى نحو 20 مليار دولار، إضافة إلى استمرار انخفاض معدلات البطالة محليا خلال الأشهر الماضية من العام مقارنة مع معدلاتها في الأعوام الماضية، عطفا على انخفاض حجم الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، عدا عن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي نفذتها الحكومة في الفترة الماضية، ولا سيما قانون البيئة الاسثتمارية.

وِأشاد عقل بجهود وزارة المالية والبنك المركزي، في إدارة السياسية النقدية والمالية المحلية بنجاح رغم الظروف والتحديات التي واجهها الاقتصاد الوطني في الاعوام الأخيرة، كجائحة "كورونا"، وأزمة التضخم العالمية، عدا عن التوترات الجيوسياسية في العالم كالحرب الروسية والأوكرانية، وكذلك العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

واتفق الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة، مع سابقيه على إيجابية وحيوية هذا التقديم للاقتصاد الأردني، مؤكدا أن رفع التصنيف الائتماني للأردن عند نظرة مستقبيلة مستقرة من قبل وكالة عالمية مرموقة وذات مصداقية مثل ستاندرد اند بور، يعد بمثابة شهادة على استقرار الاقتصاد الوطني وسيره على الطريق الصحيح، وبأن عملية الإصلاح الاقتصادي لدينا آتت أكلها.

وتابع المخامرة، "أن عملية الإصلاح التدريجي التي يشهدها اقتصادنا حاليا وستتوسع في الفترة المقبلة ستضمن بقاء الأردن في منطقة إيجابية وثبات هذة التصنيفات".

وأوضح المخامرة، أن من شأن رفع هذا التصنيف أن يلعب دورا مهما في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة وتحفيز القرار الاستثماري لدى المستثمرين المترددين، إضافة إلى أن ذلك يمثل شهادة حسن سلوك ستسهل على الأردن الحصول على القروض والمنح من المؤسسات المالية الدولية وغيرها من الجهات المانحة، وهذا سيدعم استدامة نشاط دورة الاقتصاد الوطني. واعتبر المخامرة أن رفع هذا التصنيف، يعكس عودة الأردن للتعافي الاقتصادي وتنفيذ عدد من الخطط تبدء بضخ السيولة الكافية للاقتصاد، وتحفيز الاستهلاك، وتشجيع الاستثمار، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإجراء إصلاحات ضريبية وجمركية، وتعديل أو سن كل ما يلزم من التشريعات والقوانين والأنظمة، للوصول إلى مرحلة التعافي الاقتصادي مجددا.







