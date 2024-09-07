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مدرب المغرب يعلّق على خلاف دياز وزياش ويكشف ترتيب منفذي ركلات الجزاء

9/7/2024 3:18:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) علق وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب على الحادثة التي جدت بين حكيم زياش وابراهيم دياز خلال مباراة المنتخب المغربي ونظيره الغابوني اليوم الجمعة في تصفيات أمم إفريقيا 2025.


وفي الدقيقة الثامنة من المباراة التي حسمها المغاربة (4 ـ1) تحصل الزلزولي على ركلة جزاء وطلب ابراهيم دياز تسديدها إلا أن حكيم زياش رفض ذلك وأصر على تنفيذها بنجاح محققا الهدف الأول.

وأظهرت لقطات من المباراة أشرف حكيمي وهو يسلم الكرة لحكيم زياش لتنفيذ ركلة الجزاء، مما أثار استغراب دياز الذي دخل في نقاش مع حكيمي حول سبب تسليمه الكرة لحكيم زياش.

وقال مدرب المنتخب المغربي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "ابراهيم أراد تسديد ركلة الجزاء، ولكن زياش أخبره أنه قادر على تسجيلها، هذا كل ما في الأمر، ولا شيء حدث عدا ذلك".


وأضاف: "زياش قام بعمله بحكم أنه هو المسدد الأول لضربات الجزاء، ورحيمي هو الثاني، ثم دياز في المركز الثالث، وقد تم احترام الترتيب، لا وجود لأي خلاف بين دياز وزياش، مادام هناك ترتيب لمنفذي ركلات الجزاء فينبغي احترامه".


وفاز المغرب على الغابون (4-1)، في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لتصفيات كأس أمم أفريقيا "المغرب 2025"، وسجل زياش هدفين من ركلتي جزاء، مقابل هدف لدياز، وآخر لأيوب الكعبي.

وأحرز هدف المنتخب الغابوني بيير أوباميانغ من ركلة جزاء في أواخر الشوط الأول.

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