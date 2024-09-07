مدرب المغرب يعلّق على خلاف دياز وزياش ويكشف ترتيب منفذي ركلات الجزاء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
علق وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب على الحادثة التي جدت بين حكيم زياش وابراهيم دياز خلال مباراة المنتخب المغربي ونظيره الغابوني اليوم الجمعة في تصفيات أمم إفريقيا 2025.
وفي الدقيقة الثامنة من المباراة التي حسمها المغاربة (4 ـ1) تحصل الزلزولي على ركلة جزاء وطلب ابراهيم دياز تسديدها إلا أن حكيم زياش رفض ذلك وأصر على تنفيذها بنجاح محققا الهدف الأول.
وأظهرت لقطات من المباراة أشرف حكيمي وهو يسلم الكرة لحكيم زياش لتنفيذ ركلة الجزاء، مما أثار استغراب دياز الذي دخل في نقاش مع حكيمي حول سبب تسليمه الكرة لحكيم زياش.
وقال مدرب المنتخب المغربي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "ابراهيم أراد تسديد ركلة الجزاء، ولكن زياش أخبره أنه قادر على تسجيلها، هذا كل ما في الأمر، ولا شيء حدث عدا ذلك".
وأضاف: "زياش قام بعمله بحكم أنه هو المسدد الأول لضربات الجزاء، ورحيمي هو الثاني، ثم دياز في المركز الثالث، وقد تم احترام الترتيب، لا وجود لأي خلاف بين دياز وزياش، مادام هناك ترتيب لمنفذي ركلات الجزاء فينبغي احترامه".
وفاز المغرب على الغابون (4-1)، في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لتصفيات كأس أمم أفريقيا "المغرب 2025"، وسجل زياش هدفين من ركلتي جزاء، مقابل هدف لدياز، وآخر لأيوب الكعبي.
وأحرز هدف المنتخب الغابوني بيير أوباميانغ من ركلة جزاء في أواخر الشوط الأول.
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