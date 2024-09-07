تركيا تمنع بث مسلسل على نتفلكس بشأن قبرص

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن المجلس الأعلى للإعلام السمعي والبصري التركي، الجمعة، أنه منع عرض
مسلسل يوناني يتناول الغزو التركي لشمال قبرص عام 1974، من المقرر أن يتم
بثه قريبا على منصة نتفليكس.
وقال المجلس إن "العمل المعني سيتم
إدراجه فقط في فهرس نتفليكس للدولة التي تم بثه فيها سابقا (اليونان)، ولن
يتم تضمينه في فهرس تركيا، ولا أي دولة أخرى"، مضيفا "توصلنا إلى توافق" مع
المنصة الأميركية حول هذا الموضوع.
كما انتقد
المجلس الأعلى للإعلام السمعي والبصري التركي مسلسل "فاماغوستا" الذي
يتناول الأحداث التي أدت إلى تقسيم الجزيرة المتوسطية قبل 50 عاما، معتبرا
أنه "يشوه صورة" تركيا وجيشها.
وجزيرة قبرص مقسمة منذ الغزو التركي
لشطرها الشمالي، في 20 يوليو عام 1974، ردا على انقلاب قام به قوميون
قبارصة يونانيون بهدف توحيد البلاد مع اليونان.
وتمارس جمهورية قبرص، المعترف بها دوليا، سلطتها فقط على الشطر الجنوبي
من الجزيرة الذي تفصله منطقة عازلة، تسيطر عليها الأمم المتحدة، عن جمهورية
شمال قبرص التركية المعلنة من طرف واحد ولا تعترف بها سوى أنقرة.
تصف تركيا الغزو بأنه "عملية سلام" في قبرص هدفها حماية القبارصة الأتراك.
ونددت
وزارة الخارجية التركية، الأسبوع الماضي، بمسلسل "فاماغوستا"، وقالت في
بيان إنه "يخدم الدعاية السوداء للإدارة القبرصية اليونانية في جنوب قبرص".- وكالات
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