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تركيا تمنع بث مسلسل على نتفلكس بشأن قبرص

9/7/2024 3:18:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن المجلس الأعلى للإعلام السمعي والبصري التركي، الجمعة، أنه منع عرض مسلسل يوناني يتناول الغزو التركي لشمال قبرص عام 1974، من المقرر أن يتم بثه قريبا على منصة نتفليكس.


وقال المجلس إن "العمل المعني سيتم إدراجه فقط في فهرس نتفليكس للدولة التي تم بثه فيها سابقا (اليونان)، ولن يتم تضمينه في فهرس تركيا، ولا أي دولة أخرى"، مضيفا "توصلنا إلى توافق" مع المنصة الأميركية حول هذا الموضوع.


كما انتقد المجلس الأعلى للإعلام السمعي والبصري التركي مسلسل "فاماغوستا" الذي يتناول الأحداث التي أدت إلى تقسيم الجزيرة المتوسطية قبل 50 عاما، معتبرا أنه "يشوه صورة" تركيا وجيشها.


وجزيرة قبرص مقسمة منذ الغزو التركي لشطرها الشمالي، في 20 يوليو عام 1974، ردا على انقلاب قام به قوميون قبارصة يونانيون بهدف توحيد البلاد مع اليونان.

وتمارس جمهورية قبرص، المعترف بها دوليا، سلطتها فقط على الشطر الجنوبي من الجزيرة الذي تفصله منطقة عازلة، تسيطر عليها الأمم المتحدة، عن جمهورية شمال قبرص التركية المعلنة من طرف واحد ولا تعترف بها سوى أنقرة.


تصف تركيا الغزو بأنه "عملية سلام" في قبرص هدفها حماية القبارصة الأتراك.


ونددت وزارة الخارجية التركية، الأسبوع الماضي، بمسلسل "فاماغوستا"، وقالت في بيان إنه "يخدم الدعاية السوداء للإدارة القبرصية اليونانية في جنوب قبرص".- وكالات

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