الأونروا: 200 مدرسة في قطاع غزة تم إغلاقها منذ أكتوبر الماضي

(MENAFN
- Palestine News Network
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نيويورك / PNN - قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم السبت، إن لديها "ما يقرب من 200 مدرسة في قطاع غزة تم إغلاقها جميعًا منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، واستخدمت العديد منها كمراكز إيواء للنازحين طوال الحرب".
وأشارت الوكالة الأممية، في منشور على حسابها عبر منصة "إكس" إلى أنه "في بعض هذه المدارس، تعمل فرق الأونروا على إعادة آلاف الأطفال إلى التعلم من خلال الأنشطة الترفيهية والدعم النفسي والاجتماعي".
ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، تشن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، حرب إبادة مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
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