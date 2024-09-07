الأونروا: 200 مدرسة في قطاع غزة تم إغلاقها منذ أكتوبر الماضي

MENAFN - Palestine News ) نيويورك / PNN - قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم السبت، إن لديها "ما يقرب من 200 مدرسة في قطاع غزة تم إغلاقها جميعًا منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، واستخدمت العديد منها كمراكز إيواء للنازحين طوال الحرب".

وأشارت الوكالة الأممية، في منشور على حسابها عبر منصة "إكس" إلى أنه "في بعض هذه المدارس، تعمل فرق الأونروا على إعادة آلاف الأطفال إلى التعلم من خلال الأنشطة الترفيهية والدعم النفسي والاجتماعي".

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، تشن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، حرب إبادة مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.