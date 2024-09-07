إصابة شابين برصاص الاحتلال في قلقيلية

(MENAFN
- Palestine News Network
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قلقيلية - أصيب شابان، مساء اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أصابت شابين بالرصاص الحي في اليد وشظية بالقدم، خلال تواجدهما قرب جدار الفصل والتوسع العنصري بمنطقة المرج في الجهة الشمالية من المدينة، وتم نقلهما إلى مستشفى درويش نزال الحكومي، حيث وصفت إصابتهما بالمستقرة.
وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية عزون عتمة جنوب قلقيلية، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخل القرية، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.
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