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إصابة شابين برصاص الاحتلال في قلقيلية

9/7/2024 3:13:58 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) قلقيلية - أصيب شابان، مساء اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أصابت شابين بالرصاص الحي في اليد وشظية بالقدم، خلال تواجدهما قرب جدار الفصل والتوسع العنصري بمنطقة المرج في الجهة الشمالية من المدينة، وتم نقلهما إلى مستشفى درويش نزال الحكومي، حيث وصفت إصابتهما بالمستقرة.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية عزون عتمة جنوب قلقيلية، ونصبت حاجزا عسكريا على مدخل القرية، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

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