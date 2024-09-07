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غدا.. مؤتمر صحفي حول حفل روائع الأوركسترا السعودية في لندن

9/7/2024 3:13:39 PM
(MENAFN- Al Watan) تكشف هيئة الموسيقى عن تفاصيل حفل "روائع الأوركسترا السعودية" المزمع إقامته في لندن، يوم 28 سبتمبر الجاري برعاية وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، عبر مؤتمر صحفي غداً في المركز السعودي للموسيقى بمدينة الرياض.
وخلال المؤتمر سيعلن الرئيس التنفيذي لهيئة الموسيقى باول باسيفيكو، تفاصيل الحفل وأبرز المشاركين من الفنانين البريطانيين إلى جانب الأوركسترا والكورال الوطني السعودي.
كما سيتناول المؤتمر أيضاً البرنامج الفني والتفعيلات المصاحبة للحفل، ومشاركة هيئة المسرح والفنون الأدائية في الحفل بعروض أدائية تبرز التنوع الثقافي والفني في المملكة، بالإضافة إلى استعراض مسيرة الأوركسترا والكورال الوطني السعودي وأبرز محطاتها الدولية، مع تسليط الضوء على دور الهيئة في تدريب وتأهيل أعضاء الأوركسترا من الناحية الأكاديمية.
وتستعد هيئة الموسيقى السعودية لتنظيم حفل "روائع الأوركسترا السعودية" في 28 سبتمبر المقبل بلندن، على مسرح "سنترل هول وستمنستر".
ويعد حفل روائع الأوركسترا السعودية في لندن المحطة الرابعة في سلسلة الجولات العالمية للأوركسترا والكورال الوطني السعودي، بعد جولة في العاصمة الفرنسية باريس عام 2022، وأخرى في مدينة مكسيكو سيتي عام 2023، وجولة بمدينة نيويورك الأميركية في العام

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