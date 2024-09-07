غدا.. مؤتمر صحفي حول حفل روائع الأوركسترا السعودية في لندن

(MENAFN
- Al Watan)
تكشف هيئة الموسيقى عن تفاصيل حفل "روائع الأوركسترا السعودية" المزمع إقامته في لندن، يوم 28 سبتمبر الجاري برعاية وزير
الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، عبر مؤتمر صحفي غداً في المركز السعودي للموسيقى بمدينة الرياض.
وخلال المؤتمر سيعلن الرئيس التنفيذي لهيئة الموسيقى باول باسيفيكو، تفاصيل الحفل وأبرز المشاركين من الفنانين البريطانيين إلى جانب الأوركسترا والكورال الوطني السعودي.
كما سيتناول المؤتمر أيضاً البرنامج الفني والتفعيلات المصاحبة للحفل، ومشاركة هيئة المسرح والفنون الأدائية في الحفل بعروض أدائية تبرز التنوع الثقافي والفني في المملكة، بالإضافة إلى استعراض مسيرة الأوركسترا والكورال الوطني السعودي وأبرز محطاتها الدولية، مع تسليط الضوء على دور الهيئة في تدريب وتأهيل أعضاء الأوركسترا من الناحية الأكاديمية.
وتستعد هيئة الموسيقى السعودية لتنظيم حفل "روائع الأوركسترا السعودية" في 28 سبتمبر المقبل بلندن، على مسرح "سنترل هول وستمنستر".
ويعد حفل روائع الأوركسترا السعودية في لندن المحطة الرابعة في سلسلة الجولات العالمية للأوركسترا والكورال الوطني السعودي، بعد جولة في العاصمة الفرنسية باريس عام 2022، وأخرى في مدينة مكسيكو سيتي عام 2023، وجولة بمدينة نيويورك الأميركية في العام
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