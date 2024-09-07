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بحر تخرج عن المألوف بالمسرح الخليجي

9/7/2024 3:04:07 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما ينطلق مهرجان المسرح الخليجي، الذي تستضيفه المملكة للمرة الأولى، الثلاثاء المقبل، وتقام العروض كل ليلة بواقع مسرحية لكل دولة حتى الحفل الختامي في الـ17 سبتمبر، أكد مخرج مسرحية ((بحر)) السعودية، سلطان النوة، أن في مثل هذه المسابقات التنافسية، من المهم الخروج عن المألوف، والتجريب فيه سواء في الاخراج أو التأليف أو التمثيل أو باقي عناصر العمل المسرحي الأخرى من أزياء وإضاءة وديكور وموسيقى، والأبرز في ذلك خدمة فكرة العمل، وتعزيز دور المشهد التمثيلي.
الجانب النفسي
قال النوة: في المسرح كل شي مُتاح حسب رؤية المخرج، ورؤية مصمم السينوغرافيا، وفي مثل هذا النوع من العروض المسرحية غير التقليدية، فالمطلوب الغوص أكثر في نمط الشخصية، وإظهارها أمام الجمهور، ومن الوسائل الممكنة في هذا الغرض استخدام ((الزي))، الذي يعكس ذلك، فبعض الشخصيات ناقصة القرار، وبعضها مهيمنه ومكتملة، وحتى اختيار اللون يعبر عن الجانب النفسي للشخصية، مستشهدًا في ذلك بالممثلة ((مريم))، التي تخلت عن الكثير من رغباتها، ورضخت للأمر الواقع، وتم التعبير عنه بالتخلي شي فشيء عن قطع مكملة لزيها، فتحول الشكل من اللباس المُذهب إلى الأسود الكامل نهاية العرض، ونقيس بالتالي ذلك على بقية شخصيات العمل.
تجارة اللؤلؤ
أضاف، أن العمل المسرحية، يتحدث عن الطبقية في حقبة زمنية ماضية على ضفاف الخليج العربي، وسيطرة ((النواخذة)) على الصيد في الخليج العربي، والسيطرة الاقتصادية على تجارة اللؤلؤ، وفيها قصة حب من طرف واحد مع بنت ((نوخذة))، وترى هذه البنت، أنها في موضع لا يمكن لأحد الوصول إليه، بحكم الطبقة التي تنتمي إليها، ولمصلحة معينة تجاري شابًا ((نهامًا)) يدعى ((بحر))، وتتطور الأحداث ليجد ((بحر)) أنه ضحية في رغبة ((النواخذة)) فيه لقوة كنهام على سطح السفينة داخل عرض البحر.
بقعة واحدة
أشار إلى أنه اعتمد في إخراجه على مستويات في الإخراج، والتعامل مع تعدد الارتفاعات في الديكورات، حت شعر الجميع من المتلقين بوجود ((البحر))، والسفينة من خلال التكوينات وأداء الممثلين والأزهايج الشعبية والفلكلور الشعبي، الذي يرافق العرض، ويدور في بقعة واحدة، والمتلقي يشاهد عدة تنقلات ومواقع من خلال الديكورات، وهو عرض تراثي وشعبي. وكان مسرح جمعية الثقافة والفنون في الأحساء، شهد تقديم عرضين خلال اليومين الماضيين.
العروض المسرحية:
السعودية: بحر
الإمارات: أشوفك
البحرين: عند الضفة الأخرى
سلطنة عمان: الروع
الكويت: غصة عبور
قطر: الخيمة

MENAFN07092024000089011017ID1108647755

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