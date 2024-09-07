الفريق الرجوب يطلع أمين عام الاتحاد الآسيوي على انتهاكات الاحتلال بحق الرياضيين

MENAFN - Palestine News ) كوالالمبور /PNN / أطلع رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الفريق جبريل الرجوب، اليوم السبت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، أمين عام الاتحاد الاسيوي داتو ويندسور، على ما تشهده الفلسطينية من انتهاكات جرّاء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد الفريق الرجوب

في حديثه مع مضيفه أن الرياضة الفلسطينية ليست بمعزل عن حرب الإبادة التي يخوضها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا، حيث خلفت هذه الحرب حتى الآن أكثر من 410 شهيداً من أبناء الحركة الرياضية والشبابية والكشفية، إضافة إلى آلاف الجرحى والمعتقلين والنازحين والمفقودين، عدا عن تدمير كافة الملاعب والمنشآت الرياضية وتحويل ما تبقى منها إلى مراكز اعتقال وتحقيق وتنكيل بأبناء شعبنا.

وأكد الفريق الرجوب أن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم مازال متمسكاً بحقه باللعب على أرضه وبين جماهيره، مثمنا موقف الاتحاد الآسيوي الأخير والذي يتيح إقامة مباريات المنتخب الفلسطيني ضمن المرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم على أرضه وبين جماهيره.



بدوره أكد ويندسور حق الاتحاد الفلسطيني بإقامة وتنظيم المباريات على أرضه وبين جماهيره أسوة بباقي الاتحادات الوطنية.

كما أكد حق الرياضيين في الحصول على الحماية، لافتا في هذا السياق إلى التزام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتوفير الحماية لعناصر اللعبة في فلسطين.

وهنأ ويندسور المنتخب الفلسطيني بالأداء العالي والمميز الذي قدمه خلال لقائه الأخير أمام نظيره الكوري الجنوبي والذي انتهى بالتعادل السلبي، متمنيا التوفيق له في مشواره ضمن التصفيات.