الفريق الرجوب يطلع أمين عام الاتحاد الآسيوي على انتهاكات الاحتلال بحق الرياضيين

(MENAFN
- Palestine News Network
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كوالالمبور /PNN / أطلع رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الفريق جبريل الرجوب، اليوم السبت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، أمين عام الاتحاد الاسيوي لكرة القدم
داتو ويندسور، على ما تشهده كرة القدم
الفلسطينية من انتهاكات جرّاء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد الفريق الرجوب
في حديثه مع مضيفه أن الرياضة الفلسطينية ليست بمعزل عن حرب الإبادة التي يخوضها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا، حيث خلفت هذه الحرب حتى الآن أكثر من 410 شهيداً من أبناء الحركة الرياضية والشبابية والكشفية، إضافة إلى آلاف الجرحى والمعتقلين والنازحين والمفقودين، عدا عن تدمير كافة الملاعب والمنشآت الرياضية وتحويل ما تبقى منها إلى مراكز اعتقال وتحقيق وتنكيل بأبناء شعبنا.
وأكد الفريق الرجوب أن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم مازال متمسكاً بحقه باللعب على أرضه وبين جماهيره، مثمنا موقف الاتحاد الآسيوي الأخير والذي يتيح إقامة مباريات المنتخب الفلسطيني ضمن المرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم على أرضه وبين جماهيره.
بدوره أكد ويندسور حق الاتحاد الفلسطيني بإقامة وتنظيم المباريات على أرضه وبين جماهيره أسوة بباقي الاتحادات الوطنية.
كما أكد حق الرياضيين في الحصول على الحماية، لافتا في هذا السياق إلى التزام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتوفير الحماية لعناصر اللعبة في فلسطين.
وهنأ ويندسور المنتخب الفلسطيني بالأداء العالي والمميز الذي قدمه خلال لقائه الأخير أمام نظيره الكوري الجنوبي والذي انتهى بالتعادل السلبي، متمنيا التوفيق له في مشواره ضمن التصفيات.
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