الاحتلال يهدم 45 مسكنا زراعيا في منطقة الطيبة غرب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل /PNN / هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي، 45 مسكنا زراعيا في منطقة الطيبة شمال غرب الخليل.
وأفاد المواطن أيمن نمر حسن شلالدة، بأنهم استطاعوا الوصول إلى المنطقة بعد أسبوع من منع قوات الاحتلال الوصول اليها، حيث اكتشفوا هدم وتجريف 45 مسكنا وعروش زراعية.
وأوضح أن جرافات الاحتلال هدمت غرفة سكنية زراعية يملكها، مكونة من طبقتين، الأولى عبارة عن خزان مياه مع مستودع،
والثانية غرفة ومرافقها على مساحة 65 مترا مربعا، مبنية من الحجر.
وأشار إلى أن هذه المساكن مرخصة من بلدة ترقوميا، وتصلها خدمات المياه والكهرباء، موضحا أن الاحتلال يمنع باستمرار المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، بالإضافة الى اعتداءات المستعمرين التي زادت وتيرتها منذ بداية العدوان على قطاع غزة.
وعرف من اصحاب المساكن التي تم هدمها: زياد جعفر الجعافره، وعدنان عزات الشلالفة،
ونمر حسن الحيح،
وحسن احمد الجعافرة،
وابو الفهد طنينة،
وعمر عبد الرحمن اغريب،
وعبد الجواد اغريب، وعادل سلمان اغريب،
ومحمود محمد إبراهيم،
وبسام عبد الرحمن اغريب،
وأحمد عبد الرحمن اغريب،
ومجدي محمد حسين اغريب،
وزياد أحمد الذباينة،
وجلال عبد العزيز اغريب، وعقل الجعافرة.
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