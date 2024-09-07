اسرائيل تدعي تصفية قياديان عسكريان بحركة الجهاد الاسلامي

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة /PNN/ ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الامن العام الشاباك الاسرائيلي أنهما قتلا قائدين من سرايا القدس الجناح العسكري التابع لحركة الجهاد الإسلامي في وسط غزة.
و أعلن الجيش الإسرائيلي والشاباك أن قائدين من كتائب الجهاد الإسلامي قُتلا في دير البلح بوسط غزة في هجوم يوم الخميس.
وبحسب الادعاءات الاسرائيلية كان القائدان داخل مركز قيادة تستخدمه حماس والجهاد الإسلامي، يقع داخل مجمع إنساني.
القائدان هما عبد الله خطاب وحاتم أبو الجديان. خطاب هو قائد كتيبة الجهاد الإسلامي في جنوب دير البلح، الذي قاد الكتيبة في السابع من أكتوبر التي أطلقت النار على إسرائيل وفق ادعاءات الأمن الاسرائيلي.
أما أبو الجديان، فهو قائد كتيبة دير البلح الشرقية، التي قاتلت ضد قوات الجيش الإسرائيلي.
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