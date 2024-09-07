اسرائيل تدعي تصفية قياديان عسكريان بحركة الجهاد الاسلامي

MENAFN - Palestine News ) غزة /PNN/ ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الامن العام الشاباك الاسرائيلي أنهما قتلا قائدين من سرايا القدس الجناح العسكري التابع لحركة الجهاد الإسلامي في وسط غزة.

و أعلن الجيش الإسرائيلي والشاباك أن قائدين من كتائب الجهاد الإسلامي قُتلا في دير البلح بوسط غزة في هجوم يوم الخميس.



وبحسب الادعاءات الاسرائيلية كان القائدان داخل مركز قيادة تستخدمه حماس والجهاد الإسلامي، يقع داخل مجمع إنساني.

القائدان هما عبد الله خطاب وحاتم أبو الجديان. خطاب هو قائد كتيبة الجهاد الإسلامي في جنوب دير البلح، الذي قاد الكتيبة في السابع من أكتوبر التي أطلقت النار على إسرائيل وفق ادعاءات الأمن الاسرائيلي.

أما أبو الجديان، فهو قائد كتيبة دير البلح الشرقية، التي قاتلت ضد قوات الجيش الإسرائيلي.