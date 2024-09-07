تداول الفوركس في السوق الجانبي

(MENAFN
- Palestine News Network
)
قد يكون تداول الفوركس في أسواق النطاق أمرًا مليئًا بالتحديات، لكنه يقدم أيضًا فرصًا فريدة لأولئك الذين يعرفون كيفية تحديد فترات التوحيد هذه والاستفادة منها مليا و الحصول على تجربة تداول موفقة.
ما هو السوق المختلط في الفوركس؟
يشكل تداول فوركس
تجربة مفعمة بالتحدي، خاصة عندما لا يتبع السوق اتجاهًا واضحًا. السوق الجانبي هوعبارة عن فترة تتأرجح فيها أسعار زوج العملات داخل قناة أفقية، دون وجود اتجاه صعودي أو هبوطي محدد. على عكس السوق المتجه، حيث تتحرك الأسعار باستمرار في اتجاه واحد، يتميز السوق بعيد المدى بعدم وجود اتجاه، حيث يرتد السعر بين مستويات الدعم والمقاومة.
أسواق النطاق ظاهرة شائعة في الفوركس، خصوصًا خلال فترات التقلبات المنخفضة أو عندما ينتظر المتداولون أحداثًا اقتصادية مهمة قد تؤثر على الأسعار. خلال هذه الفترات، تميل العملات الى الاستقرار ضمن نطاق سعري محدد، حيث يتوازن العرض والطلب بشكل نسبي.
التعرف على سوق النطاق أمر بالغ الأهمية لأي متداول فوركس، إذ أن الاستراتيجيات الفعالة في الأسواق المتجهة قد لا تكون مجدية في هذه البيئة. عدم التعرف الدقيق على السوق الجانبي قد يؤدي إلى خسائر للمتداولين الذين يحاولون تطبيق تكتيكات غير مناسبة، مثل اتباع الاتجاه عندما لا يكون هناك اتجاه واضح.
إضافة إلى ذلك،من المهم مراعاة فروق الأسعار اسبريد خلال أسواق النطاق. قد يكون للسبريد تأثير أكبر على ربحية الصفقات بما أن السعر لا يتحرك بشكل كبير في اتجاه واحد، . لذا فإن تحديد النطاق بشكل دقيق وتكييف الاستراتيجية بناءً على ذلك أمر أساسي لتحقيق النجاح خلال هذه الفترات.
أدوات وتقنيات تحديد السوق الجانبي
الخطوة الأولى في تطوير استراتيجية تداول فوركس فعالة هو تحديد سوق النطاق. هناك العديد من الأدوات والتقنيات التي يمكن للمتداولين استخدامها لتحديد ما إذا كان زوج العملات يتداول ضمن نطاق، وضمان أن هذا النطاق مستقر بما يكفي لبناء قرارات التداول عليه.
● استخدام المؤشرات الفنية
المؤشرات الفنية عنصر أساسي لتحديد أسواق النطاق. من بين الأكثر استخدامًا، البولنجر باند، الذي يقيس تقلبات السوق. في سوق النطاق، عند انكماش البولنجر باند، يشير إلى أن الأسعار تتحرك ضمن نطاق ضيق. مؤشر آخر مفيد هو مؤشر القوة النسبية (RSI)، الذي يكشف عن مستويات ذروة الشراء والبيع. في السوق الجانبي، يتراوح مؤشر القوة النسبية عادة بين 30 و70، دون تجاوز هذه الحدود بشكل كبير.
● أنماط الشموع والتحليل الفني
أنماط الشموع تعتبر أيضًا أداة قوية لتحديد سوق النطاق. يبحث المتداولون عن أنماط الشموع المتكررة التي تشير إلى استقرار السوق بين مستويات الدعم والمقاومة. تعمل هذه المستويات كحواجز، حيث يتوقف السعر وينعكس بشكل متكرر. يمكن أن يساعد التحليل الفني في تحديد هذه المستويات، مما يوفر نقاط مرجعية واضحة لصفقات البيع والشراء.
● تحليل السبريد في الأسواق ذات النطاقات
جانب آخر مهم في تحديد الأسواق ذات النطاق هو فهم تأثير السبريد. خلال فترات التقلبات المنخفضة، قد يمثل السبريد نسبة كبيرة من النطاق الإجمالي لحركة السعر. لذلك، يجب دراسة تكاليف التداول بعناية عند التخطيط للتداول.هنا يتدخل اختيار أزواج العملات ذات الفروقات السعرية المنخفضة كونه استراتيجية رئيسية للتداول في هذه الأسواق، حيث يمكن للسبريد الأوسع أن يقلل من الأرباح المحتملة بسرعة.
استراتيجيات التداول في أسواق النطاق
بعد تحديد سوق النطاق بشكل دقيق في الفوركس، تأتي الخطوة التالية في تنفيذ استراتيجيات التداول التي تسمح بالاستفادة من الفرص داخل هذا النوع من الأسواق. على عكس الأسواق المتجهة، حيث تسعى التداولات لالتقاط الحركات المستمرة في اتجاه واحد. وجب توخي الحذر في أسواق النطاق و التركيز على تقلبات الأسعار ضمن حدود محددة.
التداول عند حدود النطاق
التداول عند حدود النطاق تعد استراتيجية فعالة في أسواق النطاق. يتضمن ذلك فتح صفقات شراء بالقرب من الدعم (الحد الأدنى للنطاق) وبيع المراكز بالقرب من المقاومة (الحد العلوي). نجاح هذه الاستراتيجية مقرون بالتحديد الدقيق لمستويات الدعم والمقاومة. يمكن للمتداولين استخدام أوامر وقف الخسارة الضيقة للتحوط ضد الاختراقات المحتملة خارج النطاق، وهو أمر مهم لأن هذه الاختراقات قد تحدث بشكل غير متوقع.
في هذه الاستراتيجية، من المهم النظر المدقق في السبريد. نظرًا لأن السعر يتذبذب في نطاق محدود، يمكن أن يلتهم السبريد جزءًا كبيرًا من الأرباح المحتملة. لهذا السبب، يفضل تداول أزواج العملات ذات الفروقات السعرية المنخفضة، حيث تزيد من الهامش المتاح للأرباح. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدخول في صفقة قريبة من الدعم أو المقاومة قدر الإمكان يساعد على تقليل تأثير السبريد على الربحية.
تداول الاختراقات الكاذبة
هناك استراتيجية أخرى مفيدة في أسواق النطاق وهي الاستفادة من الاختراقات الكاذبة. يحدث الاختراق الكاذب عندما يبدو أن السعر يكسر النطاق، مخترقًا مستوى الدعم أو المقاومة، ولكنه يتراجع بسرعة داخل النطاق مرة أخرى. هذا التحرك يضلل العديد من المتداولين، وتفتح صفقات تنتهي في نهاية المطاف بعكس اتجاه السوق الحقيقي.
للاستفادة من الاختراقات الكاذبة، يمكن للمتداولين انتظار عودة السعر إلى النطاق بعد الاختراق الظاهر ثم فتح مركز في الاتجاه المعاكس. يمكن أن تكون هذه الاستراتيجية مربحة جدًا، لكنها تتطلب تنفيذًا دقيقًا وإدارة مناسبة للمخاطر، خاصة فيما يتعلق بالسبريد، الذي قد يتسع أثناء محاولات الاختراق.
استخدام مؤشرات التذبذب في النطاقات الجانبية
تعد مؤشرات التذبذب مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو مؤشر ستوكاستيك مفيدة بشكل خاص في الأسواق ذات النطاق لأنها تساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج بناءً على ظروف ذروة الشراء أو البيع. في الأسواق
المتذبذبة ، تميل مؤشرات التذبذب إلى التحرك بين طرفيها دون الوصول إلى مستويات متطرفة، مما يشير إلى الأوقات التي قد ينعكس فيها السعر داخل النطاق.
من خلال دمج هذه الاستراتيجيات، يمكن للمتداولين التنقل بشكل أكثر فعالية في أسواق الفوركس، وزيادة فرص الربح مع إدارة المخاطر المرتبطة بها، بما في ذلك تأثير السبريد. توفر كل استراتيجية تقدم نهجًا مختلفًا للتعامل مع تحركات السوق الجانبية، ويعتمد نجاحها إلى حد كبير على قدرة المتداول على تحديد النطاق بدقة والتصرف بانضباط.
MENAFN07092024000205011050ID1108647491
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.