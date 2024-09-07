دعا لوقف حرب غزة.. رئيس الشاباك السابق يوجه أقسى انتقاد لنتنياهو

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- دعا رئيس الشاباك السابق نداف أرغمان، إلى وقف الحرب في غزة، ونقل الثقل العسكري إلى شمال إسرائيلوالضفة، وإقامة تحالف دولي بقيادة الأمريكيين ضد إيران .

وفي الوقت الذي أثار انضمام رئيس الموساد، ديدي برنياع، لمنتقدي نتنياهو، كان الهجوم الحاد الذي شنه أرغمان، هو الأقسى ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ أكد أن إسرائيل بسبب سياسة تمضي في الطريق إلى الدكتاتورية، معرباً عن خوفه على مستقبل إسرائيل.

وقال نداف أرغمان خلال حوار مطول مع "القناة ١٢" العبرية، إن أكثر ما يزعجه أنه كان جزءا من "المؤامرة على إسرائيل" وحمى حركة "حماس" مثلما فعل نتنياهو، وأكد أن لجنة التحقيق المرتقبة ستكشف أدلة على ادعائه بأنه عارض تحويل ملايين الدولارات إلى حركة "حماس".

وحذر من أن إسرائيل تخسر الديمقراطية، ودعا نتنياهو إلى الاستقالة من أجل إنقاذ البلاد، وتساءل: لماذا ينبغي على الشاباك تأمين يائير نتنياهو في ميامي.

وأضاف أرغمان، أن إيران بنت حزاما من النار حول دولة "إسرائيل"، وكلنا نشعر بذلك؛ لقد شهدنا حركة "حماس" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، ونرى ما يحدث من "حزب الله"، في لبنان؛ ونرى ما يحدث مع "الحوثيين" في اليمن، ومع العراق، وشهدنا هجومًا من إيران مباشرة، كما لم يحدث من قبل.

وقال رئيس الشاباك السابق إن "رأس الأفعى هي إيران، والهدف الرئيس هو إيران، ومشكلتنا الرئيسة هي إيران".

ولفت أرغمان إلى أن "قضية الضفة الغربية بدأت تغلي، وقد يكون أمامنا وضع صعب للغاية، وبالتأكيد تحييد "حزب الله" في لبنان، هذه أمور تهددنا بشكل مباشر وفوري، وعلى الحكومة بشكل عام أن تتعامل معها طوال الوقت حسب الأولويات، وأن تسأل نفسها طوال الوقت: ما هو الأكثر تهديداً؟ وما هو الأكثر إلحاحاً؟ وكيف؟".

ودعا أرغمان إلى ضرورة نقل الثقل العسكري إلى الشمال والضفة، وإقامة تحالف إقليمي ودولي مع الأمريكيين بقيادة الأمريكيين، ضد رأس الأفعى، الإيرانية.



وعن إطالة أمد الحرب في قطاع غزة، قال أرغمان، "كان ينبغي القضاء على حركة حماس بشكل أسرع، فإسرائيل ليست مستعدة لحروب طويلة، لا اجتماعيا ولا اقتصاديا، لذلك أعتقد أنه كان ينبغي أن تنتهي هذه الحرب التي طال انتظارها".

وأكمل أرغمان، أن "القضاء على السنوار ضروري، ولكنه ليس كافيا، ويمكننا الاستمرار في القتال هنا لمدة طويلة، ولكن أرواح المختطفين تفوق كل شيء. ومن أجل المجتمع الإسرائيلي، يجب أن نعيدهم إلى ديارهم، وإذا لم نتمكن من إعادة المختطفين، فسيكون هناك صدع لا يطاق في المجتمع الإسرائيلي لسنوات كثيرة، أعتقد أننا بحاجة إلى وقف القتال في قطاع غزة الآن".

وطالب أرغمان ائتلاف نتنياهو بفعل كل ما هو ضروري، مؤكداً أن الثمن باهظ ومؤلم، ولكن ليس لدينا خيار، ولا شك أن الصفقة مؤلمة جداً لإسرائيل، سيطلقون سراح سجناء خطيرين للغاية.

وعن تمسك نتنياهو بمحور فيلادلفيا، قال أرغمان، ليس هناك أي صلة بين حركة "حماس" ومحور فيلادلفيا، وأضاف، أن رئيس الوزراء يقول إن محور فيلادلفيا ضروري "لمحور الشر"، وأنا أقول إن "محور فيلادلفيا ضروري لمحور نتنياهو وبن غفير وسموترتش، وإن كل هذا يهدف فقط إلى الحفاظ على هذه الحكومة".

وأضاف أن نتنياهو لا يهمه فيلادلفيا أو غيره، وهو يعرف أنه لا تهريب منه الآن، لافتا إلى أن ما يهمه هو استمرار حكمه والحفاظ على الائتلاف، وليس أمن إسرائيل ووحدة المجتمع الإسرائيلي.



