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الجيش الإسرائيلي يجري تدريبات تحاكي الدخول البري إلى لبنان

9/7/2024 9:13:44 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN- قالت "القناة 14" العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أجرى مناورات تضمنت "استعدادات مكثفة" تحاكي الدخول البري إلى لبنان.

وبحسب القناة،“أنهى مقاتلو لواء المشاة الاحتياطي "يفتاح"، مناورات عسكرية في القطاع الشمالي خلال الأيام القليلة الماضية، كما تدربت القوات على سيناريوهات القتال والمناورة مع التدرب على التحرك في تضاريس معقدة والتقدم على المحور الجبلي واستخدام النيران".

وأضافت أن "قوات الجيش تدربت على سيناريوهات إخلاء الجرحى من ساحة القتال تحت إطلاق النار وعمل المقرات المختلفة، حيث يأتي التمرين ضمن سلسلة من التدريبات التي تنفذها القوات البرية في القطاع الشمالي".

ولفتت القناة، إلى أن "مقاتلي لواء "يفتاح" ينشطون الآن في القطاع الشمالي، وذلك بعد فترة مكثفة قاتلوا فيها في غزة".

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