الجيش الإسرائيلي يجري تدريبات تحاكي الدخول البري إلى لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN- قالت "القناة 14" العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أجرى مناورات تضمنت "استعدادات مكثفة" تحاكي الدخول البري إلى لبنان.
وبحسب القناة،“أنهى مقاتلو لواء المشاة الاحتياطي "يفتاح"، مناورات عسكرية في القطاع الشمالي خلال الأيام القليلة الماضية، كما تدربت القوات على سيناريوهات القتال والمناورة مع التدرب على التحرك في تضاريس معقدة والتقدم على المحور الجبلي واستخدام النيران".
وأضافت أن "قوات الجيش تدربت على سيناريوهات إخلاء الجرحى من ساحة القتال تحت إطلاق النار وعمل المقرات المختلفة، حيث يأتي التمرين ضمن سلسلة من التدريبات التي تنفذها القوات البرية في القطاع الشمالي".
ولفتت القناة، إلى أن "مقاتلي لواء "يفتاح" ينشطون الآن في القطاع الشمالي، وذلك بعد فترة مكثفة قاتلوا فيها في غزة".
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