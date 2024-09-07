وسيط إسرائيلي: لا يمكن هزيمة حماس.. والسيطرة على فيلادلفيا أكذوبة

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN- قال المفاوض الإسرائيلي السابق، غيرشون باسكن، إن إسرائيل لن تتمكن من هزيمة "حماس" خلال الحرب الحالية في قطاع غزة.
وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، وصف باسكن الحديث عن ضرورة سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا بأنه "أكذوبة"، متهمًا رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو،
بالترويج لـ "خرافات وأكاذيب".
وقال باسكن، الذي أدى دور الوسيط في صفقة الجندي الإسرائيلي عام 2011، إن الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على المستوطنات الإسرائيلية يوم 7 أكتوبر لن يتكرر مجددًا.
وبحسب باسكن، فإن السبب الحقيقي لهجوم 7 أكتوبر هو "نتيجة عقدين من تحويل القوات الإسرائيلية إلى شرطة احتلال في الضفة الغربية، وهذا هو المكان الذي تمركز فيه الجيش يوم 7 أكتوبر، وليس على حدود إسرائيل". محور فيلادلفيا
وعن محور فيلادلفيا وعدِّه ضرورة أمنية، قال باسكن إن "الجيش الإسرائيلي لم يعثر على نفق واحد يخترق محور فيلادلفيا إلى مصر".
وبحسب باسكن "يجب تأمين محور فيلادلفيا وإغلاقه بإحكام، ويمكن فعل ذلك على الجانب المصري من الخط".
وأضاف: "إذا كانت إسرائيل لا تثق بقيام المصريين بذلك، أعتقد أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق في المفاوضات مع مصر، لوضع أفراد تفتيش أمريكيين على المحور على الجانب المصري للتحقق من إغلاق المحور".
وأشار إلى أن "القوات الإسرائيلية المتمركزة على طول المحور بمنزلة هدف سهل لعناصر حماس المسلحة".
وعن هزيمة حماس قال باسكن "إن حماس أكثر بكثير من مجرد قوة عسكرية وهيكل حكومي، فهي فكرة وأيديولوجيا".
وأوضح أن "الأفكار والأيديولوجيات عامة لا يمكن هزيمتها بالوسائل العسكرية وحدها، علاوة على ذلك، لا يوجد حل عسكري للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ولم يكن له حل عسكري إطلاقًا".
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