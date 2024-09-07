وسيط إسرائيلي: لا يمكن هزيمة حماس.. والسيطرة على فيلادلفيا أكذوبة

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- قال المفاوض الإسرائيلي السابق، غيرشون باسكن، إن إسرائيل لن تتمكن من هزيمة "حماس" خلال الحرب الحالية في قطاع غزة.

وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، وصف باسكن الحديث عن ضرورة سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا بأنه "أكذوبة"، متهمًا رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو،

بالترويج لـ "خرافات وأكاذيب".

وقال باسكن، الذي أدى دور الوسيط في الجندي الإسرائيلي عام 2011، إن الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على المستوطنات الإسرائيلية يوم 7 أكتوبر لن يتكرر مجددًا.

وبحسب باسكن، فإن السبب الحقيقي لهجوم 7 أكتوبر هو "نتيجة عقدين من تحويل القوات الإسرائيلية إلى شرطة احتلال في الضفة الغربية، وهذا هو المكان الذي تمركز فيه الجيش يوم 7 أكتوبر، وليس على حدود إسرائيل".

وعن محور فيلادلفيا وعدِّه ضرورة أمنية، قال باسكن إن "الجيش الإسرائيلي لم يعثر على نفق واحد يخترق محور فيلادلفيا إلى مصر".

وبحسب باسكن "يجب تأمين محور فيلادلفيا وإغلاقه بإحكام، ويمكن فعل ذلك على الجانب المصري من الخط".

وأضاف: "إذا كانت إسرائيل لا تثق بقيام المصريين بذلك، أعتقد أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق في المفاوضات مع مصر، لوضع أفراد تفتيش أمريكيين على المحور على الجانب المصري للتحقق من إغلاق المحور".

وأشار إلى أن "القوات الإسرائيلية المتمركزة على طول المحور بمنزلة هدف سهل لعناصر حماس المسلحة".

وعن هزيمة حماس قال باسكن "إن حماس أكثر بكثير من مجرد قوة عسكرية وهيكل حكومي، فهي فكرة وأيديولوجيا".

وأوضح أن "الأفكار والأيديولوجيات عامة لا يمكن هزيمتها بالوسائل العسكرية وحدها، علاوة على ذلك، لا يوجد حل عسكري للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ولم يكن له حل عسكري إطلاقًا".