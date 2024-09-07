Saturday, 07 September 2024 09:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وسيط إسرائيلي: لا يمكن هزيمة حماس.. والسيطرة على فيلادلفيا أكذوبة

9/7/2024 9:13:44 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN- قال المفاوض الإسرائيلي السابق، غيرشون باسكن، إن إسرائيل لن تتمكن من هزيمة "حماس" خلال الحرب الحالية في قطاع غزة.

وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، وصف باسكن الحديث عن ضرورة سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا بأنه "أكذوبة"، متهمًا رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو،
بالترويج لـ "خرافات وأكاذيب".

وقال باسكن، الذي أدى دور الوسيط في صفقة الجندي الإسرائيلي عام 2011، إن الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على المستوطنات الإسرائيلية يوم 7 أكتوبر لن يتكرر مجددًا.

وبحسب باسكن، فإن السبب الحقيقي لهجوم 7 أكتوبر هو "نتيجة عقدين من تحويل القوات الإسرائيلية إلى شرطة احتلال في الضفة الغربية، وهذا هو المكان الذي تمركز فيه الجيش يوم 7 أكتوبر، وليس على حدود إسرائيل".

محور فيلادلفيا

وعن محور فيلادلفيا وعدِّه ضرورة أمنية، قال باسكن إن "الجيش الإسرائيلي لم يعثر على نفق واحد يخترق محور فيلادلفيا إلى مصر".

وبحسب باسكن "يجب تأمين محور فيلادلفيا وإغلاقه بإحكام، ويمكن فعل ذلك على الجانب المصري من الخط".

وأضاف: "إذا كانت إسرائيل لا تثق بقيام المصريين بذلك، أعتقد أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق في المفاوضات مع مصر، لوضع أفراد تفتيش أمريكيين على المحور على الجانب المصري للتحقق من إغلاق المحور".

وأشار إلى أن "القوات الإسرائيلية المتمركزة على طول المحور بمنزلة هدف سهل لعناصر حماس المسلحة".

وعن هزيمة حماس قال باسكن "إن حماس أكثر بكثير من مجرد قوة عسكرية وهيكل حكومي، فهي فكرة وأيديولوجيا".

وأوضح أن "الأفكار والأيديولوجيات عامة لا يمكن هزيمتها بالوسائل العسكرية وحدها، علاوة على ذلك، لا يوجد حل عسكري للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ولم يكن له حل عسكري إطلاقًا".

MENAFN07092024000205011050ID1108647488

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث