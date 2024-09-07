نقابة الصحفيين تستنكر سياسة الترهيب والتهديد بحق الصحفيين في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN- استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، سياسة الترهيب والتهديد التي يتعرض لها بعض الصحفيين في قطاع غزة، والتي كان آخرها اقتحام مجموعة من المسلحين لمنزل الصحفي ايهاب فسفوس بمدينة خان يونس.
وأكدت النقابة، في بيان لها، أنها تنظر بخطورة بالغة إلى هذا الحادث، وتطالب كافة الجهات بعدم زج الصحفيين في المشاكل الداخلية، محذرة من أن مثل هذه الممارسات تسيء إلى رسالة الصحفيين في مواجهة حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال بحق شعبنا، مؤكدة ضرورة حماية الصحفيين وعائلاتهم، والحفاظ على النسيج الوطني الفلسطيني.
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