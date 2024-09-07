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نقابة الصحفيين تستنكر سياسة الترهيب والتهديد بحق الصحفيين في غزة

9/7/2024 9:13:43 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN- استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، سياسة الترهيب والتهديد التي يتعرض لها بعض الصحفيين في قطاع غزة، والتي كان آخرها اقتحام مجموعة من المسلحين لمنزل الصحفي ايهاب فسفوس بمدينة خان يونس.

وأكدت النقابة، في بيان لها، أنها تنظر بخطورة بالغة إلى هذا الحادث، وتطالب كافة الجهات بعدم زج الصحفيين في المشاكل الداخلية، محذرة من أن مثل هذه الممارسات تسيء إلى رسالة الصحفيين في مواجهة حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال بحق شعبنا، مؤكدة ضرورة حماية الصحفيين وعائلاتهم، والحفاظ على النسيج الوطني الفلسطيني.

MENAFN07092024000205011050ID1108647487

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