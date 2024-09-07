فيضانات غرب أفريقيا تتسبب في نزوح 950 ألف شخص

(MENAFN
- Palestine News Network
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نيامي / PNN-
تسببت الفيضانات الشديدة التي ضربت غرب أفريقيا في نزوح نحو 950 ألف شخص، وتعطيل التعليم
مع بداية العام الدراسي الجديد.
وبحسب ما أعلنته منظمة "أنقذوا الأطفال"، في بيان صدر اليوم السبت، فإن مئات الآلاف من الأطفال النازحين يواجهون خطر المرض والجوع، بسبب دمار المحاصيل وتعطل التعليم، حيث أصبحت المدارس مكتظة بالعائلات النازحة أو المتضررة بفعل الفيضانات.
وأوضحت المنظمة، أن أكثر من 649 ألف شخص نزحوا في النيجر، و225 ألفا في نيجيريا، و73 ألفا في مالي.
بدورها، أفادت حكومة النيجر بأن أكثر من 700 ألف شخص شُردوا، بينما لقي 273 شخصا حتفهم، منذ بدء الموسم الماطر في حزيران الماضي.
وفي نيجيريا، تأثرت 29 ولاية من أصل 36 بارتفاع منسوب مياه نهر النيجر وروافده، ما أسفر عن مقتل 200 شخص، وتضرر أكثر من 115 ألف هكتار من الأراضي الزراعية.
وازدادت نسبة الجوع في نيجيريا، حيث واجه طفل من كل 6 أطفال الجوع بين حزيران وآب الماضي، بزيادة 25 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
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