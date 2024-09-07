فيضانات غرب أفريقيا تتسبب في نزوح 950 ألف شخص

MENAFN - Palestine News ) نيامي / PNN-تسببت الفيضانات الشديدة التي ضربت غرب أفريقيا في نزوح نحو 950 ألف شخص، وتعطيل مع بداية العام الدراسي الجديد.

وبحسب ما أعلنته منظمة "أنقذوا الأطفال"، في بيان صدر اليوم السبت، فإن مئات الآلاف من الأطفال النازحين يواجهون خطر المرض والجوع، بسبب دمار المحاصيل وتعطل التعليم، حيث أصبحت المدارس مكتظة بالعائلات النازحة أو المتضررة بفعل الفيضانات.

وأوضحت المنظمة، أن أكثر من 649 ألف شخص نزحوا في النيجر، و225 ألفا في نيجيريا، و73 ألفا في مالي.

بدورها، أفادت حكومة النيجر بأن أكثر من 700 ألف شخص شُردوا، بينما لقي 273 شخصا حتفهم، منذ بدء الموسم الماطر في حزيران الماضي.

وفي نيجيريا، تأثرت 29 ولاية من أصل 36 بارتفاع منسوب مياه نهر النيجر وروافده، ما أسفر عن مقتل 200 شخص، وتضرر أكثر من 115 ألف هكتار من الأراضي الزراعية.

وازدادت نسبة الجوع في نيجيريا، حيث واجه طفل من كل 6 أطفال الجوع بين حزيران وآب الماضي، بزيادة 25 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.