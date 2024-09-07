منظمة التعاون الإسلامي تدين جريمة قتل ناشطة أميركية برصاص قوات الاحتلال

MENAFN - Palestine News ) جدة/ PNN-أدانت منظمة التعاون الإسلامي، تصاعد وتيرة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي أدت أمس إلى استشهاد المتضامنة الأميركية عائشة نور أزغي برصاص قوات الاحتلال، خلال مشاركتها في مسيرة سلمية ضد سياسة الاستيطان الاستعماري في بلدة بيتا جنوب نابلس.

كما أدانت المنظمة في بيان صدر عنها، اليوم السبت، استشهاد الطفلة بانا أمجد بكر (13 عاما)، خلال اعتداءات ميليشيات المستعمرين المتطرفين، بحماية قوات الاحتلال، على قرية قريوت جنوب نابلس.

وحملت المنظمة، إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية عن هذه الجرائم البشعة التي تشكل امتدادا لجريمة الإبادة الجماعية والإرهاب المنظم الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي يوميا ضد المدنيين الفلسطينيين، في انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، داعية في الوقت نفسه إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.

وأكدت المنظمة ضرورة تحمل المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، مسؤولياته وإنفاذ قراراته بما في ذلك فرض وقف فوري وشامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء سياسة الاستيطان الاستعماري والاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي لأرض دولة فلسطين.