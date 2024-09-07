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ارتفاع عدد ضحايا سوء التغذية في غزة إلى 37 بعد استشهاد طفلة

9/7/2024 6:11:17 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/ PNN- استشهدت طفلة، ظهر اليوم السبت، من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بسبب سوء التغذية، ونقص العلاج، ليرتفع عدد من ارتقوا بسبب سوء التغذية إلى 37 طفلا.

وقالت مصادر طبية، إن الطفلة يقين الأسطل توفيت نتيجة سوء التغذية والجفاف، ونقص الإمدادات.

ويتعرض قطاع غزة، لعدوان إسرائيلي متواصل، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لظروف إنسانية غاية في الصعوبة، تصل إلى حد المجاعة، في ظل شـــــح شـــــديد في إمدادات الغذاء، والماء، والدواء، والوقود.

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