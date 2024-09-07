تشييع جثمان الشهيدة الطفلة بانا بكر إلى مثواه الأخير جنوب نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس/ PNN-
شيعت جماهير محافظة نابلس، ظهر اليوم السبت، جثمان الشهيدة الطفلة بانا بكر إلى مثواه الأخير في بلدة قريوت جنوب نابلس.
وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا بمدينة نابلس، بمشاركة عدد من الفعاليات الرسمية والشعبية والوطنية بالمحافظة، نحو مسقط رأسها قريوت، حيث ووري جثمانها الثرى.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن استشهاد الطفلة بانا بكر (13 عاما)، عقب إصابتها برصاص الاحتلال خلال اقتحام البلدة.
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