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تشييع جثمان الشهيدة الطفلة بانا بكر إلى مثواه الأخير جنوب نابلس

9/7/2024 5:14:33 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/ PNN-
شيعت جماهير محافظة نابلس، ظهر اليوم السبت، جثمان الشهيدة الطفلة بانا بكر إلى مثواه الأخير في بلدة قريوت جنوب نابلس.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا بمدينة نابلس، بمشاركة عدد من الفعاليات الرسمية والشعبية والوطنية بالمحافظة، نحو مسقط رأسها قريوت، حيث ووري جثمانها الثرى.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن استشهاد الطفلة بانا بكر (13 عاما)، عقب إصابتها برصاص الاحتلال خلال اقتحام البلدة.

MENAFN07092024000205011050ID1108647218

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