Saturday, 07 September 2024 10:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خمسة شهداء بينهم طفلة وجرحى في غارات إسرائيلية على شمال غزة ووسطها

9/7/2024 2:14:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة /PNN-
استشهدت طفلة وأصيب عدد من المواطنين بجروح في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة شمال ووسط قطاع غزة، فجر اليوم السبت.

وقال مراسلنا إن غارة صاروخية استهدفت شقة سكنية لعائلة عوض الله في عمارة الغرباوي بحي النصر، في شمال مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد طفلة ونقل عدد من الجرحى إلى مستشفى المعمداني في المدينة، وفقاً لما أفاد به مسعفون.

وفي وسط القطاع، استهدفت الغارات الاسرائيلية شقة سكنية في مخيم البريج، مما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة 10 آخرين، بينهم أطفال، كما أفاد مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني. تم نقل المصابين إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات لتلقي العلاج.

MENAFN07092024000205011050ID1108646854

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث