خمسة شهداء بينهم طفلة وجرحى في غارات إسرائيلية على شمال غزة ووسطها

MENAFN - Palestine News ) غزة /PNN-استشهدت طفلة وأصيب عدد من المواطنين بجروح في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة شمال ووسط قطاع غزة، فجر اليوم السبت.

وقال مراسلنا إن غارة صاروخية استهدفت شقة سكنية لعائلة عوض الله في عمارة الغرباوي بحي النصر، في شمال مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد طفلة ونقل عدد من الجرحى إلى المعمداني في المدينة، وفقاً لما أفاد به مسعفون.

وفي وسط القطاع، استهدفت الغارات الاسرائيلية شقة سكنية في مخيم البريج، مما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة 10 آخرين، بينهم أطفال، كما أفاد مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني. تم المصابين إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات لتلقي العلاج.