خمسة شهداء بينهم طفلة وجرحى في غارات إسرائيلية على شمال غزة ووسطها

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة /PNN-
استشهدت طفلة وأصيب عدد من المواطنين بجروح في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة شمال ووسط قطاع غزة، فجر اليوم السبت.
وقال مراسلنا إن غارة صاروخية استهدفت شقة سكنية لعائلة عوض الله في عمارة الغرباوي بحي النصر، في شمال مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد طفلة ونقل عدد من الجرحى إلى مستشفى المعمداني في المدينة، وفقاً لما أفاد به مسعفون.
وفي وسط القطاع، استهدفت الغارات الاسرائيلية شقة سكنية في مخيم البريج، مما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة 10 آخرين، بينهم أطفال، كما أفاد مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني. تم نقل المصابين إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات لتلقي العلاج.
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