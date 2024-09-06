مكاسب أسواق الأسهم الإماراتية تتجاوز 16 مليار دولار في أسبوع - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة
الذهب يتحول للانخفاض عند التسوية ويسجل خسائر للأسبوع الثاني غلق أكبر منجم للفحم في كوريا الجنوبية بعد 88 عامًا مسئول بالفيدرالي: حان الوقت الآن لخفض أسعار الفائدة
عززت أسواق الأسهم الإماراتية مكاسبها خلال تداولات الأسبوع الحالي وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 61 مليار درهم (16.6 مليار دولار)، مدعوماً بمكاسب أسهم العقار والمالية والصناعة.
وتوزعت المكاسب السوقية بواقع 52.8 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و8 مليارات درهم لسوق دبي المالي.
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.531 تريليون درهم في جلسة الجمعة الماضية إلى 3.591 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.858 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و733.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام“فادجي” بنسبة 1.75%، أو ما يعادل 163.12 نقطة ليغلق عند 9448.05 نقطة، فيما صعد مؤشر“فادكس 15” بنحو 1.52% رابحاً نحو 140.4 نقطة ليقفل عند 9362.89 نقطة.
وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم قطاع العقار بنسبة 3.1% والصناعة 2.96% والمالية 1.87% والطاقة 1.48% والاتصالات 1.08% والمرافق 5.53%.
فيما صعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.1%، أو ما يعادل 47.4 نقطة ليغلق عند 4372.87 نقطة، مدعوماً بمكاسب أسهم قطاع العقار بنسبة 3.2%، والمالية 1.38%، والاتصالات 1.11%، والصناعة 0.48%.
المصدر:
MENAFN06092024000202011048ID1108646651
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.