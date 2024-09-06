استشهاد 27 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

القاهرة‭ - (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬مسعفون‭ ‬إن‭ ‬27‭ ‬فلسطينيا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬شنها‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أمس،‭ ‬بينما‭ ‬استأنف‭ ‬مسؤولو‭ ‬الصحة‭ ‬تطعيم‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬أطفال‭ ‬القطاع‭ ‬ضد‭ ‬مرض‭ ‬شلل‭ ‬الأطفال‭. ‬

وذكر‭ ‬المسعفون‭ ‬أن‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬أودت‭ ‬بحياة‭ ‬امرأتين‭ ‬وطفلين‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬النصيرات،‭ ‬فيما‭ ‬استشهد‭ ‬ثمانية‭ ‬آخرون‭ ‬في‭ ‬غارتين‭ ‬جويتين‭ ‬أخريين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭. ‬وأضافوا‭ ‬أن‭ ‬الآخرين‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬لاحقة‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬القطاع‭. ‬

في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك،‭ ‬اشتبك‭ ‬مقاتلو‭ ‬المقاومة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬مع‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الزيتون‭ ‬بمدينة‭ ‬غزة،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬سكان‭ ‬إن‭ ‬الدبابات‭ ‬تنفذ‭ ‬عمليات‭ ‬هناك‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أسبوع،‭ ‬وفي‭ ‬شرق‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬وفي‭ ‬رفح‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬مصر‭. ‬

وذكر‭ ‬سكان‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬فجرت‭ ‬عدة‭ ‬منازل‭ ‬في‭ ‬رفح‭. ‬

وبعد‭ ‬مرور‭ ‬أحد‭ ‬عشر‭ ‬شهرا‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬فشلت‭ ‬الجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وإنهاء‭ ‬الصراع‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬والأجانب‭ ‬المحتجزين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬مقابل‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬السجناء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الذين‭ ‬تحتجزهم‭ ‬إسرائيل‭. ‬

في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك،‭ ‬واصل‭ ‬سكان‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬والعائلات‭ ‬النازحة‭ ‬من‭ ‬رفح‭ ‬التوافد‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬الطبية‭ ‬ومعهم‭ ‬أطفالهم‭ ‬لتلقي‭ ‬لقاح‭ ‬شلل‭ ‬الأطفال‭. ‬

وانطلقت‭ ‬الحملة‭ ‬الصحية‭ ‬بعد‭ ‬اكتشاف‭ ‬حالة‭ ‬إصابة‭ ‬لطفل‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬عاما‭ ‬واحدا‭ ‬بمرض‭ ‬شلل‭ ‬الأطفال،‭ ‬مما‭ ‬نتج‭ ‬عنه‭ ‬إصابته‭ ‬بشلل‭ ‬جزئي‭. ‬

كانت‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬هي‭ ‬أول‭ ‬إصابة‭ ‬معروفة‭ ‬بالمرض‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬25‭ ‬عاما‭. ‬وعاد‭ ‬المرض‭ ‬إلى‭ ‬الظهور‭ ‬وسط‭ ‬انهيار‭ ‬منظومة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬تقريبا‭ ‬وخروج‭ ‬مستشفيات‭ ‬كثيرة‭ ‬من‭ ‬الخدمة‭ ‬بسبب‭ ‬الحرب‭. ‬

وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لغوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬الأونروا‭) ‬إن‭ ‬160‭ ‬ألف‭ ‬طفل‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬تلقوا‭ ‬اللقاح‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬جنوب‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬حيث‭ ‬بدأ‭ ‬العاملون‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الطبي‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الحملة،‭ ‬مستفيدين‭ ‬من‭ ‬اتفاق‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬على‭ ‬هدن‭ ‬محدودة‭ ‬في‭ ‬القتال‭. ‬

وقالت‭ ‬الأونروا‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬‮«‬منذ‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬سبتمبر،‭ ‬قامت‭ ‬الأونروا‭ ‬وشركاؤها‭ ‬بتطعيم‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬355‭ ‬ألف‭ ‬طفل‭ ‬ضد‭ ‬شلل‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬وسط‭ ‬وجنوب‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬المقبلة،‭ ‬سنواصل‭ ‬حملة‭ ‬التطعيم‭ ‬ضد‭ ‬شلل‭ ‬الأطفال‭ ‬بهدف‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬حوالي‭ ‬640‭ ‬ألف‭ ‬طفل‭ ‬دون‭ ‬العاشرة‭ ‬بهذا‭ ‬اللقاح‭ ‬المهم‮»‬‭. ‬

وأشادت‭ ‬جولييت‭ ‬توما‭ ‬مديرة‭ ‬التواصل‭ ‬والإعلام‭ ‬في‭ ‬الأونروا‭ ‬بالحملة‭ ‬ووصفتها‭ ‬بأنها‭ ‬تقدم‭ ‬مرحب‭ ‬به‭ ‬جدا‭. ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬الأونروا‭ ‬تعمل‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للطفولة‭ (‬اليونيسف‭) ‬ومنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬وشركاء‭ ‬الصحة‭ ‬المحليين‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬وفي‭ ‬سباق‭ ‬مع‭ ‬الزمن‭ ‬لتطعيم‭ ‬كل‭ ‬طفل‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬