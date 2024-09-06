استشهاد 27 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
القاهرة - (رويترز): قال مسعفون إن 27 فلسطينيا على الأقل استشهدوا في غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة أمس، بينما استأنف مسؤولو الصحة تطعيم عشرات الآلاف من أطفال القطاع ضد مرض شلل الأطفال.
وذكر المسعفون أن غارة جوية إسرائيلية أودت بحياة امرأتين وطفلين في مخيم النصيرات، فيما استشهد ثمانية آخرون في غارتين جويتين أخريين في مدينة غزة. وأضافوا أن الآخرين استشهدوا في غارات لاحقة في أنحاء القطاع.
في غضون ذلك، اشتبك مقاتلو المقاومة الفلسطينية مع قوات الاحتلال في حي الزيتون بمدينة غزة، حيث قال سكان إن الدبابات تنفذ عمليات هناك منذ أكثر من أسبوع، وفي شرق خان يونس وفي رفح قرب الحدود مع مصر.
وذكر سكان أن القوات الإسرائيلية فجرت عدة منازل في رفح.
وبعد مرور أحد عشر شهرا على بدء العدوان الإسرائيلي، فشلت الجهود الدبلوماسية حتى الآن في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الصراع وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والأجانب المحتجزين في غزة مقابل الإفراج عن عدد كبير من السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.
في غضون ذلك، واصل سكان خان يونس والعائلات النازحة من رفح التوافد على المراكز الطبية ومعهم أطفالهم لتلقي لقاح شلل الأطفال.
وانطلقت الحملة الصحية بعد اكتشاف حالة إصابة لطفل يبلغ من العمر عاما واحدا بمرض شلل الأطفال، مما نتج عنه إصابته بشلل جزئي.
كانت هذه الحالة هي أول إصابة معروفة بالمرض في قطاع غزة منذ 25 عاما. وعاد المرض إلى الظهور وسط انهيار منظومة الصحة في القطاع تقريبا وخروج مستشفيات كثيرة من الخدمة بسبب الحرب.
وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن 160 ألف طفل على الأقل تلقوا اللقاح في مناطق جنوب غزة أمس الخميس حيث بدأ العاملون في القطاع الطبي المرحلة الثانية من الحملة، مستفيدين من اتفاق إسرائيل وحماس على هدن محدودة في القتال.
وقالت الأونروا في منشور على منصة إكس «منذ الأول من سبتمبر، قامت الأونروا وشركاؤها بتطعيم ما يقرب من 355 ألف طفل ضد شلل الأطفال في مناطق وسط وجنوب غزة». وأضافت «في الأيام القليلة المقبلة، سنواصل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بهدف الوصول إلى حوالي 640 ألف طفل دون العاشرة بهذا اللقاح المهم».
وأشادت جولييت توما مديرة التواصل والإعلام في الأونروا بالحملة ووصفتها بأنها تقدم مرحب به جدا. وقالت إن الأونروا تعمل مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة الصحة العالمية وشركاء الصحة المحليين على مدار الساعة وفي سباق مع الزمن لتطعيم كل طفل في جميع أنحاء قطاع غزة.
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