Saturday, 07 September 2024 05:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استقرار الحالة الصحية لأيمن حسين

9/6/2024 7:24:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بغداد‭ ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬العراقي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬استقرار‭ ‬الحالة‭ ‬الصحية‭ ‬للاعب‭ ‬العراقي‭ ‬أيمن‭ ‬حسين‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬خضع
إلى‭ ‬تدخل‭ ‬جراحي‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬بالكويت،‭ ‬بعد‭ ‬إصابته‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬العماني‭ ‬بالتصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬عام‭ ‬2026‭.‬

وذكر‭ ‬بيان‭ ‬للاتحاد‭ ‬العراقي‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬أيمن‭ ‬حسين‭ ‬‮«‬خضع‭ ‬إلى‭ ‬تدخل‭ ‬جراحي‭ ‬تكلل‭ ‬بالنجاح‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬مستشفيات‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‮»‬‭.‬

وقدم‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العراقي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عدنان‭ ‬درجال‭ ‬الشكر‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬أسرة‭ ‬الاتحاد‭ ‬العراقي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬الجانب‭ ‬الكويتي‭ ‬لحالة‭ ‬اللاعب‭ ‬أيمن‭ ‬حسين،‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬وتقديم‭ ‬جميع‭ ‬التسهيلات‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‮
‬قوة‭ ‬أواصر‭ ‬العلاقة‭ ‬الأخوية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

وقال‭ ‬أحمد‭ ‬الموسوي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوفد‭ ‬العراقي‭ ‬المتواجد‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬البصرة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صحفي‭ ‬وزع‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬حالة‭ ‬اللاعب‭ ‬أيمن‭ ‬حسين‭ ‬في‭ ‬تحسن‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬لإصابة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬مباراة‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬ونظيره‭ ‬العماني‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬جذع‭ ‬النخلة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬البصرة‭ ‬نقل‭ ‬على‭ ‬إثرها‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬في‭ ‬البصرة‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬مباراة‭ ‬حيث‭ ‬اتضح‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬إلى‭ ‬كدمة‭ ‬في‭ ‬الصدر‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬ان‭ ‬الإصابة‭: ‬‮«‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬نزيف‭ ‬داخلي‭ ‬تطلب‭ ‬تدخلا‭ ‬جراحيا،‭ ‬وتم‭ ‬نقله‭ ‬إلى‭ ‬الكويت‭ ‬لغرض‭ ‬استكمال‭ ‬العلاج‭ ‬برفقة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العراقي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عدنان‭ ‬درجال،‭ ‬والسفير‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬المنهل‭ ‬الصافي،‭ ‬حيث‭ ‬يتابعان‭ ‬باهتمام‭ ‬بالغ‭ ‬الحالة‭ ‬الصحية‭ ‬للاعب‮
‬أيمن‭ ‬حسين‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تواجدهما‭ ‬المباشر‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬مستشفيات‭ ‬الكويت‮»‬‭.‬


MENAFN06092024000055011008ID1108646440

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث