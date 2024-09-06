استقرار الحالة الصحية لأيمن حسين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بغداد – (د ب أ): أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، أمس الجمعة، استقرار الحالة الصحية للاعب العراقي أيمن حسين بعد أن خضع
إلى تدخل جراحي في مستشفى بالكويت، بعد إصابته خلال مباراة منتخب بلاده أمام نظيره العماني بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم عام 2026.
وذكر بيان للاتحاد العراقي أمس أن أيمن حسين «خضع إلى تدخل جراحي تكلل بالنجاح في أحد مستشفيات دولة الكويت».
وقدم رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال الشكر نيابة عن أسرة الاتحاد العراقي لكرة القدم، على متابعة الجانب الكويتي لحالة اللاعب أيمن حسين، بشكل مستمر وتقديم جميع التسهيلات وهو ما يعكس
قوة أواصر العلاقة الأخوية بين البلدين.
وقال أحمد الموسوي نائب رئيس الوفد العراقي المتواجد حاليا في مدينة البصرة في بيان صحفي وزع أمس إن «حالة اللاعب أيمن حسين في تحسن بعد تعرضه لإصابة قوية في بداية مباراة المنتخب العراقي ونظيره العماني التي أقيمت مساء أمس في ملعب جذع النخلة في مدينة البصرة نقل على إثرها إلى المستشفى في البصرة بعد نهاية مباراة حيث اتضح فيما بعد تعرضه إلى كدمة في الصدر».
وأوضح ان الإصابة: «أدت إلى نزيف داخلي تطلب تدخلا جراحيا، وتم نقله إلى الكويت لغرض استكمال العلاج برفقة رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، والسفير العراقي في دولة الكويت المنهل الصافي، حيث يتابعان باهتمام بالغ الحالة الصحية للاعب
أيمن حسين بشكل مستمر من خلال تواجدهما المباشر مع الفريق الطبي في أحد مستشفيات الكويت».
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