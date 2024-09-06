استقرار الحالة الصحية لأيمن حسين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بغداد‭ ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬العراقي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬استقرار‭ ‬الحالة‭ ‬الصحية‭ ‬للاعب‭ ‬العراقي‭ ‬أيمن‭ ‬حسين‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬خضع

إلى‭ ‬تدخل‭ ‬جراحي‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬بالكويت،‭ ‬بعد‭ ‬إصابته‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬العماني‭ ‬بالتصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬عام‭ ‬2026‭.‬

وذكر‭ ‬بيان‭ ‬للاتحاد‭ ‬العراقي‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬أيمن‭ ‬حسين‭ ‬‮«‬خضع‭ ‬إلى‭ ‬تدخل‭ ‬جراحي‭ ‬تكلل‭ ‬بالنجاح‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬مستشفيات‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‮»‬‭.‬

وقدم‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العراقي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عدنان‭ ‬درجال‭ ‬الشكر‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬أسرة‭ ‬الاتحاد‭ ‬العراقي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬الجانب‭ ‬الكويتي‭ ‬لحالة‭ ‬اللاعب‭ ‬أيمن‭ ‬حسين،‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬وتقديم‭ ‬جميع‭ ‬التسهيلات‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‮

‬قوة‭ ‬أواصر‭ ‬العلاقة‭ ‬الأخوية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

وقال‭ ‬أحمد‭ ‬الموسوي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوفد‭ ‬العراقي‭ ‬المتواجد‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬البصرة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صحفي‭ ‬وزع‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬حالة‭ ‬اللاعب‭ ‬أيمن‭ ‬حسين‭ ‬في‭ ‬تحسن‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬لإصابة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬مباراة‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬ونظيره‭ ‬العماني‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬جذع‭ ‬النخلة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬البصرة‭ ‬نقل‭ ‬على‭ ‬إثرها‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬في‭ ‬البصرة‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬مباراة‭ ‬حيث‭ ‬اتضح‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬إلى‭ ‬كدمة‭ ‬في‭ ‬الصدر‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬ان‭ ‬الإصابة‭: ‬‮«‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬نزيف‭ ‬داخلي‭ ‬تطلب‭ ‬تدخلا‭ ‬جراحيا،‭ ‬وتم‭ ‬نقله‭ ‬إلى‭ ‬الكويت‭ ‬لغرض‭ ‬استكمال‭ ‬العلاج‭ ‬برفقة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العراقي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عدنان‭ ‬درجال،‭ ‬والسفير‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬المنهل‭ ‬الصافي،‭ ‬حيث‭ ‬يتابعان‭ ‬باهتمام‭ ‬بالغ‭ ‬الحالة‭ ‬الصحية‭ ‬للاعب‮

‬أيمن‭ ‬حسين‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تواجدهما‭ ‬المباشر‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬مستشفيات‭ ‬الكويت‮»‬‭.‬



