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علي مجيد: جاهزون لانطلاقة الموسم الجديد

9/6/2024 7:24:30 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬علي‭ ‬مجيد‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بنادي‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬الجاهزية‭ ‬التامة‭ ‬لفريقه‭ ‬لانطلاقة‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬أدلى‭ ‬به‭ ‬للملحق‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬أخبار‭ ‬الخليج،‭ ‬وقال‭ ‬فيه‭: ‬إن‭ ‬الأجواء‭ ‬داخل‭ ‬الفريق‭ ‬إيجابية‭ ‬للغاية،‭ ‬حيث‭ ‬يتمتع‭ ‬اللاعبون‭ ‬بمعنويات‭ ‬مرتفعة‭ ‬واستعدادات‭ ‬مكثفة‭.‬

وتابع‭: ‬بدأنا‭ ‬التحضيرات‭ ‬يوم‭ ‬6‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬وأجرينا‭ ‬بعض‭ ‬التعاقدات‭ ‬لتدعيم‭ ‬صفوف‭ ‬المجموعة‭ ‬بمحترفين‭ ‬ولاعبين‭ ‬محليين‭ ‬مميزين،‭ ‬وبحسب‭ ‬خطة‭ ‬الإعداد‭ ‬فقد‭ ‬ركزنا‭ ‬في‭ ‬التدريبات‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬البدني‭ ‬والفني،‭ ‬ووصلنا‭ ‬الى‭ ‬مرحلة‭ ‬مميزة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬البدني،‭ ‬ونسعى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التدريبات‭ ‬المكثفة‭ ‬لتقديم‭ ‬فريق‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬البطولات‭.‬

وأضاف‭: ‬نمتلك‭ ‬طموحنا‭ ‬الخاص‭ ‬وأهداف‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تحقيقها‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬دون‭ ‬النظر‭ ‬للفرق‭ ‬المنافسة‭ ‬التي‭ ‬تمتلك‭ ‬إمكانيات‭ ‬هائلة،‭ ‬كما‭ ‬أننا‭ ‬نمتلك‭ ‬الخبرة‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحترفين‭ ‬الذين‭ ‬نراهن‭ ‬عليهم‭ ‬داخل‭ ‬المستطيل‭ ‬الأخضر‭.‬

وختم‭ ‬المدرب‭ ‬علي‭ ‬مجيد‭ ‬حديثه،‭ ‬قائلا‭: ‬إن‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬قدم‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬للفريق‭ ‬وفق‭ ‬الإمكانيات‭ ‬المتاحة،‭ ‬لتذليل‭ ‬العقبات‭ ‬وتوفير‭ ‬كافة‭ ‬الاحتياجات‭ ‬اللازمة‭ ‬للفريق،‭ ‬كما‭ ‬أوجه‭ ‬الشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬لشركة‭ ‬طموح‭ ‬للإدارة‭ ‬الرياضية‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬محمد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬على‭ ‬استمرارية‭ ‬الدعم‭ ‬منذ‭ ‬الموسم‭ ‬المنصرم‭.‬


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