علي مجيد: جاهزون لانطلاقة الموسم الجديد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكد المدرب الوطني علي مجيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب على الجاهزية التامة لفريقه لانطلاقة الموسم الجديد، وذلك في تصريح خاص أدلى به للملحق الرياضي في أخبار الخليج، وقال فيه: إن الأجواء داخل الفريق إيجابية للغاية، حيث يتمتع اللاعبون بمعنويات مرتفعة واستعدادات مكثفة.
وتابع: بدأنا التحضيرات يوم 6 أغسطس الماضي، وأجرينا بعض التعاقدات لتدعيم صفوف المجموعة بمحترفين ولاعبين محليين مميزين، وبحسب خطة الإعداد فقد ركزنا في التدريبات على الجانب البدني والفني، ووصلنا الى مرحلة مميزة على المستوى البدني، ونسعى من خلال التدريبات المكثفة لتقديم فريق قادر على المنافسة في جميع البطولات.
وأضاف: نمتلك طموحنا الخاص وأهداف نتطلع إلى تحقيقها هذا الموسم، دون النظر للفرق المنافسة التي تمتلك إمكانيات هائلة، كما أننا نمتلك الخبرة ومجموعة من اللاعبين المحترفين الذين نراهن عليهم داخل المستطيل الأخضر.
وختم المدرب علي مجيد حديثه، قائلا: إن مجلس إدارة النادي قدم كل شيء للفريق وفق الإمكانيات المتاحة، لتذليل العقبات وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للفريق، كما أوجه الشكر الجزيل لشركة طموح للإدارة الرياضية وعلى رأسها محمد عبداللطيف بن جلال رئيس مجلس الإدارة على استمرارية الدعم منذ الموسم المنصرم.
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