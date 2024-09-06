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ناشئونا المحاربون يواجهون الكويت في ((آسيوية اليد))

9/6/2024 7:24:29 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭ ‬أحمد‭ ‬توفيق‭:‬ السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

يواجه‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للناشئين‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬نظيره‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬للبطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬العاشرة‭ ‬للناشئين‭ ‬لكرة‭ ‬اليد،‭ ‬والمؤهلة‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬سلوفينيا‭ ‬2025،‭ ‬والتي‭ ‬تقام‭ ‬منافساتها‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمان،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬3‭ - ‬14‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وذلك‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬45‭ ‬بتوقيت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأسفرت‭ ‬قرعة‭ ‬مجموعتي‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬عن‭ ‬تواجد‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬منتخبات‭ ‬الكويت،‭ ‬قطر،‭ ‬اليابان،‭ ‬فيما‭ ‬ضمت‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬منتخبات‭: ‬السعودية،‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬الأردن،‭ ‬إيران‭.‬

ويدخل‭ ‬منتخبنا‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬وعينه‭ ‬على‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬المقعدين‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬في‭ ‬المجموعة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬والمنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬الآسيوي‭.‬

وتأهل‭ ‬منتخبنا‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬بعد‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬وصافة‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬برصيد‭ (‬نقطتين‭)‬،‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬العراق‭ ‬بنتيجة‭ (‬28-27‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الكوري‭ ‬بنتيجة‭ (‬29-26‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬جاء‭ ‬المنتخب‭ ‬الكوري‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬برصيد‭ (‬4‭ ‬نقاط‭).‬


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