ناشئونا المحاربون يواجهون الكويت في ((آسيوية اليد))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب أحمد توفيق:
السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
يواجه منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد اليوم السبت نظيره المنتخب الكويتي، ضمن الجولة الأولى من منافسات الدور الرئيسي للبطولة الآسيوية العاشرة للناشئين لكرة اليد، والمؤهلة لنهائيات كأس العالم في سلوفينيا 2025، والتي تقام منافساتها في العاصمة الأردنية عمان، خلال الفترة 3 - 14 سبتمبر الجاري، وذلك عند الساعة 7:45 بتوقيت مملكة البحرين.
وأسفرت قرعة مجموعتي الدور الرئيسي عن تواجد منتخبنا في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الكويت، قطر، اليابان، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات: السعودية، كوريا الجنوبية، الأردن، إيران.
ويدخل منتخبنا الدور الرئيسي وعينه على الحصول على واحد من المقعدين الأول والثاني في المجموعة، من أجل ضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي في البطولة والمنافسة على اللقب الآسيوي.
وتأهل منتخبنا إلى الدور الرئيسي بعد حصوله على وصافة المجموعة الأولى ضمن منافسات الدور التمهيدي برصيد (نقطتين)، بعد فوزه على منتخب العراق بنتيجة (28-27)، بينما خسر أمام المنتخب الكوري بنتيجة (29-26)، فيما جاء المنتخب الكوري في المركز الأول برصيد (4 نقاط).
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