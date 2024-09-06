مدرب البديع: الفريق دخل في مراحل إعداد متقدمة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كتب: أحمد جواد
أكد المدرب الوطني سيد حسن عيسى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البديع، والمنافس في دوري الدرجة الثانية، أن فريقه بات في مراحل إعداد متقدمة، حيث يتطور من فترة لأخرى، بناءً على التحضيرات للموسم الجديد.
جاء ذلك في تصريح خاص للملحق الرياضي في «أخبار الخليج»، وقال فيه الكابتن سيد حسن عيسى: إن التركيز الآن ينصب على رفع النسق البدني والجانب الفني، من خلال المباريات الودية المكثفة، للدخول في أجواء الدوري بأسرع وقت ممكن، مشيراً إلى ضم مجموعة جديدة من اللاعبين، مما يتطلب انسجامهم مع الفريق لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأضاف: الهدف من المباريات الودية هو رفع المعدل البدني وتطبيق بعض التكتيكات، ونسعى لتحقيق جاهزية كاملة قبل انطلاق الدوري، حيث أن هدفنا المنشود هو الصعود إلى دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم.
وأعرب حسن السيد عيسى عن شكره إلى مجلس إدارة النادي على الدعم الذي يتلقاه شخصيا، وتوفير جميع احتياجات الفريق، مثنيًا في الوقت ذاته على دعم شركة طموح للإدارة الرياضية ورئيس مجلس إدارتها محمد عبداللطيف بن جلال في جلب بعض اللاعبين في الأيام الماضية.
واختتم مدرب البديع حديثه بالقول: إن دعم «طموح» لأندية دوري الدرجة الثانية، ساهم في رفع حدة المنافسة في المسابقة خلال السنوات الأخيرة، وأثر بشكل ملحوظ على جودة المنافسة فيها، كما أنه ساهم في إبراز لاعبين انتقلوا الى الدوري الممتاز بعد ذلك، مؤكدًا أن «طموح» ساعدت على تطوير مستوى المسابقات الكروية محليًّا بشكلٍ كبير.
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