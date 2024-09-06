مدرب البديع: الفريق دخل في مراحل إعداد متقدمة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد





أكد‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬سيد‭ ‬حسن‭ ‬عيسى‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بنادي‭ ‬البديع،‭ ‬والمنافس‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية،‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬بات‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬إعداد‭ ‬متقدمة،‭ ‬حيث‭ ‬يتطور‭ ‬من‭ ‬فترة‭ ‬لأخرى،‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬التحضيرات‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬للملحق‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬،‭ ‬وقال‭ ‬فيه‭ ‬الكابتن‭ ‬سيد‭ ‬حسن‭ ‬عيسى‭: ‬إن‭ ‬التركيز‭ ‬الآن‭ ‬ينصب‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬النسق‭ ‬البدني‭ ‬والجانب‭ ‬الفني،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المباريات‭ ‬الودية‭ ‬المكثفة،‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬الدوري‭ ‬بأسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬ضم‭ ‬مجموعة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين،‭ ‬مما‭ ‬يتطلب‭ ‬انسجامهم‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭.‬

وأضاف‭: ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬الودية‭ ‬هو‭ ‬رفع‭ ‬المعدل‭ ‬البدني‭ ‬وتطبيق‭ ‬بعض‭ ‬التكتيكات،‭ ‬ونسعى‭ ‬لتحقيق‭ ‬جاهزية‭ ‬كاملة‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬الدوري،‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬هدفنا‭ ‬المنشود‭ ‬هو‭ ‬الصعود‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وأعرب‭ ‬حسن‭ ‬السيد‭ ‬عيسى‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬يتلقاه‭ ‬شخصيا،‭ ‬وتوفير‭ ‬جميع‭ ‬احتياجات‭ ‬الفريق،‭ ‬مثنيًا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬شركة‭ ‬طموح‭ ‬للإدارة‭ ‬الرياضية‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارتها‭ ‬محمد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬في‭ ‬جلب‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية‭.‬

واختتم‭ ‬مدرب‭ ‬البديع‭ ‬حديثه‭ ‬بالقول‭: ‬إن‭ ‬دعم‭ ‬‮«‬طموح‮»‬‭ ‬لأندية‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية،‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬حدة‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وأثر‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬المنافسة‭ ‬فيها،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬إبراز‭ ‬لاعبين‭ ‬انتقلوا‭ ‬الى‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ ‬بعد‭ ‬ذلك،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬طموح‮»‬‭ ‬ساعدت‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬مستوى‭ ‬المسابقات‭ ‬الكروية‭ ‬محليًّا‭ ‬بشكلٍ‭ ‬كبير‭.‬