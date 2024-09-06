اتحاد التنس يستضيف الاجتماع الأول للجنة كرة الشبكة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
استضاف الاتحاد البحريني للتنس الاجتماع الأول لأعضاء لجنة كرة الشبكة المنتخبين مؤخرا، وذلك لانتخاب رئيس وأمين سر اللجنة إلى جانب الأمين المالي، وتوزيع المناصب الإدارية على أعضاء اللجنة.
وتم انتخاب خلود صباح رئيساً للجنة، وليندرا ستولتز أمين السر، وجوانا ريد الأمين المالي، وفيكي هيوز سويك منسقة الشباب، وجينين فيسيلز منسقة البطولة والفريق – العلاقات العامة، وكلير فان مينين – منسقة البطولة والفريق – العلاقات العامة، ودانيت ليت – سكرتير المباريات والحكام.
وشهد الاجتماع حضور أمين السر العام للاتحاد البحريني للتنس فؤاد الرويعي وعضو مجلس الإدارة محمد سلمان وجميلة النشابة رئيس اللجنة النسائية بالاتحاد، حيث عقد اجتماع تنسيقي مشترك بين الاتحاد البحريني للتنس ولجنة كرة الشبكة تم من خلال الاتفاق على تفعيل التعاون بين الاتحاد واللجنة في عدد من الجوانب الفنية واللوجستية بهدف تطوير لعبة كرة الشبكة في المملكة.
واشاد الاتحاد البحريني للتنس بجهود اللجنة في تطوير اللعبة ونشرها في المملكة، متمنيا لهن كل التوفيق والنجاح في البطولات الخليجية والدولية، حيث وضع الاتحاد البحريني للتنس كافة إمكانياته وخبراته لمساعدة اللجنة على تنفيذ خططها وبرامجها.
وبعد الاجتماع أطلع أفراد اللجنة على النشاط التدريبي للاتحاد في مجال تدريب التنس للسيدات والناشئين.
ومن جانبها، عبرت خلود صباح عن شكرها وتقديرها لاتحاد التنس برئاسة الشيخ عبد العزيز بن مبارك آل خليفة، لما لمسته من تعاون وتنسيق مشترك من قبل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، مؤكدة أن هذا التعاون سيساعد اللجنة على التوسع في تنفيذ برامجها والاستفادة من خبرات الاتحاد، وتجربته الناجحة في بناء لعبة التنس والتي يمكن أن تستفيد منها اللجنة في تأسيس فرق قوية بدء من قطاع الناشئين.
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