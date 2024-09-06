Saturday, 07 September 2024 05:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اتحاد التنس يستضيف الاجتماع الأول للجنة كرة الشبكة

9/6/2024 7:24:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

استضاف‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأول‭ ‬لأعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬كرة‭ ‬الشبكة‭ ‬المنتخبين‭ ‬مؤخرا،‭ ‬وذلك‭ ‬لانتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬وأمين‭ ‬سر‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الأمين‭ ‬المالي،‭ ‬وتوزيع‭ ‬المناصب‭ ‬الإدارية‭ ‬على‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭.‬

وتم‭ ‬انتخاب‭ ‬خلود‭ ‬صباح‭ ‬رئيساً‭ ‬للجنة،‭ ‬وليندرا‭ ‬ستولتز‭ ‬أمين‭ ‬السر،‭ ‬وجوانا‭ ‬ريد‭ ‬الأمين‭ ‬المالي،‭ ‬وفيكي‭ ‬هيوز‭ ‬سويك‭ ‬منسقة‭ ‬الشباب،‭ ‬وجينين‭ ‬فيسيلز‭ ‬منسقة‭ ‬البطولة‭ ‬والفريق‭ ‬ ‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة،‭ ‬وكلير‭ ‬فان‭ ‬مينين‭ ‬ ‭ ‬منسقة‭ ‬البطولة‭ ‬والفريق‭ ‬ ‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة،‭ ‬ودانيت‭ ‬ليت‭ ‬ ‭ ‬سكرتير‭ ‬المباريات‭ ‬والحكام‭.‬

وشهد‭ ‬الاجتماع‭ ‬حضور‭ ‬أمين‭ ‬السر‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬فؤاد‭ ‬الرويعي‭ ‬وعضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬محمد‭ ‬سلمان‭ ‬وجميلة‭ ‬النشابة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬النسائية‭ ‬بالاتحاد،‭ ‬حيث‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬تنسيقي‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬ولجنة‭ ‬كرة‭ ‬الشبكة‭ ‬تم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬تفعيل‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬واللجنة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجوانب‭ ‬الفنية‭ ‬واللوجستية‭ ‬بهدف‭ ‬تطوير‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬الشبكة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

واشاد‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬بجهود‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬اللعبة‭ ‬ونشرها‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬متمنيا‭ ‬لهن‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الخليجية‭ ‬والدولية،‭ ‬حيث‭ ‬وضع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬كافة‭ ‬إمكانياته‭ ‬وخبراته‭ ‬لمساعدة‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬خططها‭ ‬وبرامجها‭.‬

وبعد‭ ‬الاجتماع‭ ‬أطلع‭ ‬أفراد‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬النشاط‭ ‬التدريبي‭ ‬للاتحاد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تدريب‭ ‬التنس‭ ‬للسيدات‭ ‬والناشئين‭.‬

ومن‭ ‬جانبها،‭ ‬عبرت‭ ‬خلود‭ ‬صباح‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬لاتحاد‭ ‬التنس‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬لما‭ ‬لمسته‭ ‬من‭ ‬تعاون‭ ‬وتنسيق‭ ‬مشترك‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬سيساعد‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬برامجها‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬الاتحاد،‭ ‬وتجربته‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬لعبة‭ ‬التنس‭ ‬والتي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تستفيد‭ ‬منها‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬فرق‭ ‬قوية‭ ‬بدء‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬الناشئين‭.‬

MENAFN06092024000055011008ID1108646436

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث