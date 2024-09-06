اتحاد التنس يستضيف الاجتماع الأول للجنة كرة الشبكة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

استضاف‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأول‭ ‬لأعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬كرة‭ ‬الشبكة‭ ‬المنتخبين‭ ‬مؤخرا،‭ ‬وذلك‭ ‬لانتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬وأمين‭ ‬سر‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الأمين‭ ‬المالي،‭ ‬وتوزيع‭ ‬المناصب‭ ‬الإدارية‭ ‬على‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭.‬

وتم‭ ‬انتخاب‭ ‬خلود‭ ‬صباح‭ ‬رئيساً‭ ‬للجنة،‭ ‬وليندرا‭ ‬ستولتز‭ ‬أمين‭ ‬السر،‭ ‬وجوانا‭ ‬ريد‭ ‬الأمين‭ ‬المالي،‭ ‬وفيكي‭ ‬هيوز‭ ‬سويك‭ ‬منسقة‭ ‬الشباب،‭ ‬وجينين‭ ‬فيسيلز‭ ‬منسقة‭ ‬البطولة‭ ‬والفريق‭ ‬ – ‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة،‭ ‬وكلير‭ ‬فان‭ ‬مينين‭ ‬ – ‭ ‬منسقة‭ ‬البطولة‭ ‬والفريق‭ ‬ – ‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة،‭ ‬ودانيت‭ ‬ليت‭ ‬ – ‭ ‬سكرتير‭ ‬المباريات‭ ‬والحكام‭.‬

وشهد‭ ‬الاجتماع‭ ‬حضور‭ ‬أمين‭ ‬السر‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬فؤاد‭ ‬الرويعي‭ ‬وعضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬محمد‭ ‬سلمان‭ ‬وجميلة‭ ‬النشابة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬النسائية‭ ‬بالاتحاد،‭ ‬حيث‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬تنسيقي‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬ولجنة‭ ‬كرة‭ ‬الشبكة‭ ‬تم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬تفعيل‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬واللجنة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجوانب‭ ‬الفنية‭ ‬واللوجستية‭ ‬بهدف‭ ‬تطوير‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬الشبكة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

واشاد‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬بجهود‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬اللعبة‭ ‬ونشرها‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬متمنيا‭ ‬لهن‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الخليجية‭ ‬والدولية،‭ ‬حيث‭ ‬وضع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬كافة‭ ‬إمكانياته‭ ‬وخبراته‭ ‬لمساعدة‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬خططها‭ ‬وبرامجها‭.‬

وبعد‭ ‬الاجتماع‭ ‬أطلع‭ ‬أفراد‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬النشاط‭ ‬التدريبي‭ ‬للاتحاد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تدريب‭ ‬التنس‭ ‬للسيدات‭ ‬والناشئين‭.‬

ومن‭ ‬جانبها،‭ ‬عبرت‭ ‬خلود‭ ‬صباح‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬وتقديرها‭ ‬لاتحاد‭ ‬التنس‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬لما‭ ‬لمسته‭ ‬من‭ ‬تعاون‭ ‬وتنسيق‭ ‬مشترك‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬سيساعد‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬برامجها‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬الاتحاد،‭ ‬وتجربته‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬لعبة‭ ‬التنس‭ ‬والتي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تستفيد‭ ‬منها‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬فرق‭ ‬قوية‭ ‬بدء‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬الناشئين‭.‬