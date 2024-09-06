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الملا: جهود خالد بن حمد في دعم الشباب والرياضة واضحة وجلية

9/6/2024 7:24:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬توفيق‭ ‬ السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أشاد‭ ‬فهد‭ ‬الملا‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬بنادي‭ ‬النجمة‭ ‬بالجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬واهتمام‭ ‬سموه‭ ‬تجاه‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬وانعكاسات‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬الإنجازات‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬وعطاء‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية‭.‬

وأوضح‭ ‬فهد‭ ‬الملا‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لملحق‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬أن‭ ‬توجيه‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بإنهاء‭ ‬وحل‭ ‬قضية‭ ‬أحمد‭ ‬المقابي‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬ونادي‭ ‬النجمة‭ ‬ليس‭ ‬بغريب‭ ‬من‭ ‬سموه،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬جلي‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬سموه‭ ‬للرياضيين‭ ‬البحرينيين‭ ‬بصفة‭ ‬عامة،‭ ‬ولاعبي‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬خصوصاً،‭ ‬وهو‭ ‬راعي‭ ‬كل‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬نتاج‭ ‬رؤيته‭ ‬الثاقبة‭ ‬وإسهاماته‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتعزيز‭ ‬الحركة‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬وأكد‭ ‬فهد‭ ‬الملا‭ ‬أن‭ ‬اللاعب‭ ‬الدولي‭ ‬أحمد‭ ‬المقابي‭ ‬يستحق‭ ‬الوقوف‭ ‬معه،‭ ‬كونه‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المتميزين‭ ‬والمخلصين‭ ‬الذين‭ ‬قدموا‭ ‬وأخلصوا‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬بتحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬المحلي‭ ‬والدولي،‭ ‬موضحاً‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬السياق‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التدقيق‭ ‬عند‭ ‬إبرام‭ ‬عقود‭ ‬اللاعبين‭ ‬الاحترافية،‭ ‬وذلك‭ ‬لضمان‭ ‬حقوقهم‭ ‬ولكي‭ ‬لا‭ ‬يكونوا‭ ‬ضحايا‭ ‬حسن‭ ‬نواياهم‭.‬

وعبر‭ ‬فهد‭ ‬الملا‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وامتنانه‭ ‬إلى‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬والاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬متمثلًا‭ ‬برئيسه‭ ‬علي‭ ‬عيسى‭ ‬إسحاقي‭ ‬وعضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬مجدي‭ ‬ميرزا‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬المبذولة‭ ‬والمتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬قضية‭ ‬اللاعب‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬عالقة‭ ‬في‭ ‬الكويت‭.‬


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