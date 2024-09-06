الملا: جهود خالد بن حمد في دعم الشباب والرياضة واضحة وجلية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد توفيق
السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أشاد فهد الملا رئيس جهاز كرة اليد بنادي النجمة بالجهود الكبيرة التي يبذلها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في دعم واهتمام سموه تجاه الشباب والرياضة، وانعكاسات ذلك على الإنجازات من جهة وعطاء اللاعبين من جهة ثانية.
وأوضح فهد الملا في تصريح لملحق «أخبار الخليج الرياضي» أن توجيه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بإنهاء وحل قضية أحمد المقابي لاعب منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد ونادي النجمة ليس بغريب من سموه، وهو أمر جلي في دعم سموه للرياضيين البحرينيين بصفة عامة، ولاعبي كرة اليد خصوصاً، وهو راعي كل الإنجازات التي حققتها الرياضة البحرينية، نتاج رؤيته الثاقبة وإسهاماته البارزة في دعم وتعزيز الحركة الرياضية في المملكة. وأكد فهد الملا أن اللاعب الدولي أحمد المقابي يستحق الوقوف معه، كونه من اللاعبين المتميزين والمخلصين الذين قدموا وأخلصوا للرياضة البحرينية، بتحقيق العديد من الإنجازات على الصعيدين المحلي والدولي، موضحاً في ذات السياق على أهمية التدقيق عند إبرام عقود اللاعبين الاحترافية، وذلك لضمان حقوقهم ولكي لا يكونوا ضحايا حسن نواياهم.
وعبر فهد الملا عن شكره وامتنانه إلى الدكتور عبدالرحمن عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة، والاتحاد البحريني لكرة اليد متمثلًا برئيسه علي عيسى إسحاقي وعضو مجلس الإدارة مجدي ميرزا على جهودهم المبذولة والمتابعة الحثيثة في حل قضية اللاعب التي كانت عالقة في الكويت.
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