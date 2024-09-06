بحضور جماهيري غفير وأداء كبيرمنتخبنا يهزم الكويت ويتأهل لمواجهة قطر في النهائي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد الذهبة وعلي ميرزا تصوير - عبدالأمير السلاطنة السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تأهل‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬المستحق‭ ‬على‭ ‬شقيقه‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬بنتيجة‭ ‬76‭/‬67‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الجماهيري‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭ ‬ضمن‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬الخليجية‭ ‬لمنتخبات‭ ‬الرجال‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬2‭ ‬حتى‭ ‬7‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭.‬

ويخوض‭ ‬منتخبنا‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭ ‬مساء‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬حينما‭ ‬يواجه‭ ‬منتخب‭ ‬قطر‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬السعودية،‭ ‬ويعول‭ ‬منتخبنا‭ ‬على‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬الغفير‭ ‬الذي‭ ‬يمده‭ ‬بالقوة‭ ‬والدافعية‭ ‬والروح‭ ‬القتالية‭.‬

ويتطلع‭ ‬منتخبنا‭ ‬إلى‭ ‬استغلال‭ ‬عاملي‭ ‬الأرض‭ ‬والجماهير‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬اللقب‭ ‬الخليجي‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬منتخبات‭ ‬الرجال،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬له‭ ‬الفوز‭ ‬بالبطولة‭ ‬رغم‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نسخة‭ ‬سابقة‭.‬

وقدم‭ ‬منتخبنا‭ ‬عرضا‭ ‬مميزا‭ ‬وكان‭ ‬الطرف‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬حيث‭ ‬بسط‭ ‬سيطرته‭ ‬الكاملة‭ ‬على‭ ‬مجرياتها‭ ‬رغم‭ ‬التقلبات‭ ‬التي‭ ‬حدثت‭ ‬وعودة‭ ‬الكويت‭ ‬إلى‭ ‬تقليص‭ ‬النتيجة‭ ‬والتقدم‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الثانية،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬منتخبنا‭ ‬حافظ‭ ‬على‭ ‬تفوقه‭ ‬في‭ ‬الربعين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭ ‬بفضل‭ ‬تدخلات‭ ‬المدرب‭ ‬جاد‭ ‬الحاج‭ ‬وثلاثيات‭ ‬اللاعبين‭ ‬محمد‭ ‬أمير‭ ‬ومزمل‭ ‬أمير‭ ‬ومصطفى‭ ‬حسين‭.‬

وكان‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬قد‭ ‬انتهى‭ ‬بتقدم‭ ‬منتخبنا‭ ‬بنتيجة‭ ‬23‭/‬16‭ ‬وواصل‭ ‬تفوقه‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬36‭/‬29،‭ ‬وحافظ‭ ‬على‭ ‬الفارق‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬59‭/‬44،‭ ‬وتمسك‭ ‬منتخبنا‭ ‬بتقدمه‭ ‬وكان‭ ‬أكثر‭ ‬إصرار‭ ‬على‭ ‬الخروج‭ ‬بالنتيجة‭ ‬المنتظرة‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬بنتيجة‭ ‬76‭/‬67‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬23/16‭)‬،‭ (‬13/13‭)‬،‭ (‬23/15‭)‬،‭ (‬17/23‭)‬،‭ ‬وبرز‭ ‬من‭ ‬منتخبنا‭ ‬ألكسندر‭ ‬كليفتون‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬ومحمد‭ ‬أمير‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬ومزمل‭ ‬أمير‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬وميثم‭ ‬جميل‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬ومصطفى‭ ‬حسين‭ ‬10‭ ‬نقطة،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬من‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الحميدي‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬وألكسندر‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬ومحمد‭ ‬عدنان‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬وأحمد‭ ‬البلوشي‭ ‬10‭ ‬نقاط‭.‬

6 دقائق مرعبة

صام‭ ‬لاعبو‭ ‬منتخبنا‭ ‬عن‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الست‭ ‬بعد‭ ‬انطلاق‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬نقطتين‭ ‬فقط‭ ‬وعجز‭ ‬عن‭ ‬إيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬الهجومية‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬دفاع‭ ‬الكويت،‭ ‬حيث‭ ‬قلص‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬ومن‭ ‬تقدم‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة،‭ ‬وتدخل‭ ‬المدرب‭ ‬اللبناني‭ ‬جاد‭ ‬الحاج‭ ‬بطلب‭ ‬وقت‭ ‬مستقطع‭ ‬وأجرى‭ ‬عدة‭ ‬تبديلات،‭ ‬وتحسن‭ ‬الأداء‭ ‬في‭ ‬الدقائق‭ ‬الأخيرة‭ ‬بتسجيل‭ ‬منتخبنا‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬ليعيد‭ ‬البسمة‭ ‬والثقة‭ ‬للجماهير‭.‬





كفو جماهيرنا الوفية

أدت‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬الوفية‭ ‬الواجب‭ ‬وأكثر‭ ‬بحضورها‭ ‬المكثف‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬لمساندة‭ ‬منتخبنا،‭ ‬حيث‭ ‬ملأت‭ ‬مقاعد‭ ‬الصالة‭ ‬بالكامل‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر،‭ ‬وشجعت‭ ‬وآزرت‭ ‬اللاعبين‭ ‬بحرارة‭ ‬وكانت‭ ‬سببا‭ ‬رئيسيا‭ ‬في‭ ‬تحفيز‭ ‬اللاعبين‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬وبلوغ‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭.‬





قطر إلى نهائي

البطولة الخليجية

تأهل‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لبطولة‭ ‬الخليج‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬بنتيجة‭ ‬76‭/‬63‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭ ‬ضمن‭ ‬مباريات‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬2‭ ‬حتى‭ ‬7‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وشهدت‭ ‬المباراة‭ ‬تكافؤ‭ ‬في‭ ‬بدايتها‭ ‬واستمرت‭ ‬الندية‭ ‬بين‭ ‬المنتخبين‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬الربع‭ ‬الثالث،‭ ‬لكن‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬فرض‭ ‬إيقاعه‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬مستغلا‭ ‬أخطاء‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬لينجح‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬بنتيجة‭ ‬76‭/‬63‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬22/22‭)‬،‭ (‬13/9‭)‬،‭ (‬18/21‭)‬،‭ (‬23/11‭)‬،‭ ‬وبرز‭ ‬من‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬مايكل‭ ‬أونيل‭ ‬بتسجيله‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬ومصطفى‭ ‬فؤاد‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬وتايلور‭ ‬جيمس‭ ‬12‭ ‬نقطة،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬من‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬محمد‭ ‬المرواني‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬ومحمد‭ ‬السويلم‭ ‬14‭ ‬نقطة‭.‬





خالد مراد:

45 منظما وتعاون

الجميع سهل مأموريتنا

أفاد‭ ‬خالد‭ ‬مراد‭ ‬قائد‭ ‬فريق‭ ‬التنظيم‭(‬ KA ‭) ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬المنتخبات‭ ‬الخليجية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بأن‭ ‬الفريق‭ ‬تدور‭ ‬مهمته‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬دخول‭ ‬الجمهور‭ ‬حتى‭ ‬لحظة‭ ‬خروجه،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬توفير‭ ‬احتياجات‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬خلال‭ ‬المباريات،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬المنظمين‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬خمسة‭ ‬وأربعين‭ ‬منظما‭.‬

وتابع‭ ‬مراد‭ ‬قائلا‭: ‬ولا‭ ‬تتوقف‭ ‬مسؤوليتنا‭ ‬عند‭ ‬الذي‭ ‬ذكرناه،‭ ‬بل‭ ‬تتعدى‭ ‬إلى‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الشكل‭ ‬التنظيمي‭ ‬للمنصة‭ ‬الرئيسة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬الضيوف‭ ‬والمسؤولين‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤالنا‭ ‬بشأن‭ ‬ما‭ ‬يجدونه‭ ‬خلال‭ ‬أداء‭ ‬مهمتهم‭ ‬قال‭ ‬قائد‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭: ‬الحمد‭ ‬لله‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬المسؤولية‭ ‬وإبداء‭ ‬التعاون‭ ‬سواء‭ ‬تعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بالجمهور‭ ‬أو‭ ‬ممثلي‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية،‭ ‬وهذا‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬سهل‭ ‬مأموريتنا،‭ ‬وانعكس‭ ‬على‭ ‬سلاسة‭ ‬العمل،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬علاقاتهم‭ ‬مع‭ ‬الجماهير‭ ‬والمسؤولين‭ ‬ليست‭ ‬وليدة‭ ‬اليوم،‭ ‬بل‭ ‬العلاقة‭ ‬والمعرفة‭ ‬متوطدة‭ ‬جراء‭ ‬وجودنا‭ ‬المتكرر‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬المسابقات‭ ‬المحلية‭ ‬أو‭ ‬البطولات‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بتنظيمها‭.‬

في المؤتمر الصحفي

جاد الحاج: التقلبات طبيعية بسبب التعب

ميثم جميل: الروح بين اللاعبين سر الفوز

قال‭ ‬اللبناني‭ ‬جاد‭ ‬الحاج‭ ‬مدرب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬إن‭ ‬التقلبات‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬والتراجع‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬والنتيجة‭ ‬أمر‭ ‬طبيعي‭ ‬بسبب‭ ‬الارهاق‭ ‬والتعب‭ ‬لدى‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬فقدوا‭ ‬بعض‭ ‬التركيز،‭ ‬وتابع‭: ‬مباراة‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬40‭ ‬دقيقة‭ ‬والأهم‭ ‬أن‭ ‬نعالج‭ ‬الأخطاء‭ ‬والخلل‭ ‬سريعا‭ ‬ونكون‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬تركيزنا‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬الدقائق‭ ‬لنحقق‭ ‬الفوز‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬تنتظره‭ ‬الجماهير‭ ‬الغفيرة،‭ ‬وأضاف‭: ‬عملنا‭ ‬تبديلات‭ ‬وتدخلنا‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬مهمة‭ ‬لإيقاف‭ ‬عودة‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬ونجحنا‭ ‬في‭ ‬التحكم‭ ‬بمجريات‭ ‬اللقاء‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭.‬

وبدوره‭ ‬أوضح‭ ‬ميثم‭ ‬جميل‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬أن‭ ‬الروح‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭ ‬هي‭ ‬سر‭ ‬الفوز،‭ ‬وتابع‭: ‬منتخبنا‭ ‬يلعب‭ ‬بأسلوب‭ ‬جماعي‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬والهجوم،‭ ‬وأضاف‭: ‬حضور‭ ‬الجماهير‭ ‬كان‭ ‬دافع‭ ‬كبير‭ ‬لنا‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬نهديهم‭ ‬اللقب‭ ‬الخليجي‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭.‬

في‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬ذكر‭ ‬مدرب‭ ‬منتخب‭ ‬الكويت‭ ‬الصربي‭ ‬أوليفر‭ ‬كوستس‭ ‬أن‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬كان‭ ‬الطرف‭ ‬الأفضل‭ ‬واستفاد‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬أداءنا‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬المباراة،‭ ‬وتابع‭: ‬حاولنا‭ ‬العودة‭ ‬ونجحنا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬لكننا‭ ‬فقدنا‭ ‬التركيز‭.‬

وأضاف‭: ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬مفيدة‭ ‬لنا‭ ‬لتطوير‭ ‬المنتخب‭ ‬للمستقبل‭.‬

وقال‭ ‬حمد‭ ‬عدنان‭ ‬لاعب‭ ‬منتخب‭ ‬الكويت‭ ‬إن‭ ‬كثرة‭ ‬الأخطاء‭ ‬والاستعجال‭ ‬وقلة‭ ‬التركيز‭ ‬كانت‭ ‬أهم‭ ‬الأسباب‭ ‬في‭ ‬الخسارة،‭ ‬وقدم‭ ‬اعتذاره‭ ‬عن‭ ‬المستوى‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يظهر‭ ‬بمستواه‭ ‬المعهود‭.‬



































