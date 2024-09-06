بحضور جماهيري غفير وأداء كبيرمنتخبنا يهزم الكويت ويتأهل لمواجهة قطر في النهائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد الذهبة وعلي ميرزا تصوير - عبدالأمير السلاطنة
السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تأهل منتخبنا الوطني إلى المباراة النهائية بعد فوزه المستحق على شقيقه المنتخب الكويتي بنتيجة 76/67 في اللقاء الجماهيري الذي جمعهما يوم أمس على صالة خليفة الرياضية بمدينة عيسى ضمن الدور نصف النهائي من البطولة الخليجية لمنتخبات الرجال لكرة السلة التي تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة ما بين 2 حتى 7 سبتمبر الجاري.
ويخوض منتخبنا اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساء المباراة النهائية حينما يواجه منتخب قطر الذي فاز على السعودية، ويعول منتخبنا على الحضور الجماهيري الغفير الذي يمده بالقوة والدافعية والروح القتالية.
ويتطلع منتخبنا إلى استغلال عاملي الأرض والجماهير في تحقيق اللقب الخليجي الأول على مستوى منتخبات الرجال، حيث لم يسبق له الفوز بالبطولة رغم وصوله إلى المباراة النهائية في أكثر من نسخة سابقة.
وقدم منتخبنا عرضا مميزا وكان الطرف الأفضل في المباراة، حيث بسط سيطرته الكاملة على مجرياتها رغم التقلبات التي حدثت وعودة الكويت إلى تقليص النتيجة والتقدم في الفترة الثانية، غير أن منتخبنا حافظ على تفوقه في الربعين الثالث والرابع بفضل تدخلات المدرب جاد الحاج وثلاثيات اللاعبين محمد أمير ومزمل أمير ومصطفى حسين.
وكان الربع الأول قد انتهى بتقدم منتخبنا بنتيجة 23/16 وواصل تفوقه في الربع الثاني 36/29، وحافظ على الفارق في الربع الثالث 59/44، وتمسك منتخبنا بتقدمه وكان أكثر إصرار على الخروج بالنتيجة المنتظرة ونجح في تحقيق الفوز بنتيجة 76/67.
وجاءت نتائج الفترات: (23/16)، (13/13)، (23/15)، (17/23)، وبرز من منتخبنا ألكسندر كليفتون 19 نقطة ومحمد أمير 16 نقطة ومزمل أمير 13 نقطة وميثم جميل 11 نقطة ومصطفى حسين 10 نقطة، بينما كان أفضل المسجلين من المنتخب الكويتي عبدالعزيز الحميدي 13 نقطة وألكسندر 11 نقطة ومحمد عدنان 10 نقاط وأحمد البلوشي 10 نقاط.
6 دقائق مرعبة
صام لاعبو منتخبنا عن التسجيل في الدقائق الست بعد انطلاق الربع الثاني حيث سجل نقطتين فقط وعجز عن إيجاد الحلول الهجومية للتعامل مع دفاع الكويت، حيث قلص المنتخب الكويتي الفارق إلى نقطة ومن تقدم بفارق نقطة، وتدخل المدرب اللبناني جاد الحاج بطلب وقت مستقطع وأجرى عدة تبديلات، وتحسن الأداء في الدقائق الأخيرة بتسجيل منتخبنا 11 نقطة ليعيد البسمة والثقة للجماهير.
كفو جماهيرنا الوفية
أدت الجماهير البحرينية الوفية الواجب وأكثر بحضورها المكثف يوم أمس لمساندة منتخبنا، حيث ملأت مقاعد الصالة بالكامل في وقت مبكر، وشجعت وآزرت اللاعبين بحرارة وكانت سببا رئيسيا في تحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز وبلوغ المباراة النهائية.
قطر إلى نهائي
البطولة الخليجية
تأهل المنتخب القطري إلى المباراة النهائية لبطولة الخليج لكرة السلة وذلك بعد فوزه على المنتخب السعودي بنتيجة 76/63 في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس على صالة خليفة الرياضية بمدينة عيسى ضمن مباريات الدور نصف النهائي من البطولة التي تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة ما بين 2 حتى 7 سبتمبر الجاري.
وشهدت المباراة تكافؤ في بدايتها واستمرت الندية بين المنتخبين حتى نهاية الربع الثالث، لكن المنتخب القطري فرض إيقاعه على مجريات الربع الأخير مستغلا أخطاء المنتخب السعودي لينجح في تحقيق الفوز بنتيجة 76/63.
وجاءت نتائج الفترات: (22/22)، (13/9)، (18/21)، (23/11)، وبرز من المنتخب القطري مايكل أونيل بتسجيله 16 نقطة ومصطفى فؤاد 14 نقطة وتايلور جيمس 12 نقطة، بينما كان أفضل المسجلين من المنتخب السعودي محمد المرواني 20 نقطة ومحمد السويلم 14 نقطة.
خالد مراد:
45 منظما وتعاون
الجميع سهل مأموريتنا
أفاد خالد مراد قائد فريق التنظيم( KA ) في بطولة المنتخبات الخليجية لكرة السلة بأن الفريق تدور مهمته في تسهيل دخول الجمهور حتى لحظة خروجه، فضلا عن توفير احتياجات المنتخبات المشاركة خلال المباريات، لافتا إلى أن عدد المنظمين يصل إلى خمسة وأربعين منظما.
وتابع مراد قائلا: ولا تتوقف مسؤوليتنا عند الذي ذكرناه، بل تتعدى إلى المحافظة على الشكل التنظيمي للمنصة الرئيسة من خلال استقبال الضيوف والمسؤولين.
وردا على سؤالنا بشأن ما يجدونه خلال أداء مهمتهم قال قائد فريق العمل: الحمد لله الجميع في مستوى المسؤولية وإبداء التعاون سواء تعلق الأمر بالجمهور أو ممثلي الجهات الرسمية، وهذا من شأنه سهل مأموريتنا، وانعكس على سلاسة العمل، لافتا إلى أن علاقاتهم مع الجماهير والمسؤولين ليست وليدة اليوم، بل العلاقة والمعرفة متوطدة جراء وجودنا المتكرر في سلسلة المسابقات المحلية أو البطولات التي يقوم اتحاد السلة بتنظيمها.
في المؤتمر الصحفي
جاد الحاج: التقلبات طبيعية بسبب التعب
ميثم جميل: الروح بين اللاعبين سر الفوز
قال اللبناني جاد الحاج مدرب منتخبنا الوطني لكرة السلة خلال المؤتمر الصحفي إن التقلبات في المباراة والتراجع في الأداء والنتيجة أمر طبيعي بسبب الارهاق والتعب لدى اللاعبين الذين فقدوا بعض التركيز، وتابع: مباراة كرة السلة 40 دقيقة والأهم أن نعالج الأخطاء والخلل سريعا ونكون في قمة تركيزنا في آخر الدقائق لنحقق الفوز الذي كانت تنتظره الجماهير الغفيرة، وأضاف: عملنا تبديلات وتدخلنا في أوقات مهمة لإيقاف عودة المنتخب الكويتي ونجحنا في التحكم بمجريات اللقاء في الشوط الثاني.
وبدوره أوضح ميثم جميل لاعب منتخبنا أن الروح بين اللاعبين هي سر الفوز، وتابع: منتخبنا يلعب بأسلوب جماعي في الدفاع والهجوم، وأضاف: حضور الجماهير كان دافع كبير لنا لتحقيق الفوز ونأمل أن نهديهم اللقب الخليجي اليوم السبت.
في الجانب الآخر ذكر مدرب منتخب الكويت الصربي أوليفر كوستس أن منتخب البحرين كان الطرف الأفضل واستفاد من سوء أداءنا في بداية المباراة، وتابع: حاولنا العودة ونجحنا أكثر من مرة لكننا فقدنا التركيز.
وأضاف: المشاركة في هذه البطولة مفيدة لنا لتطوير المنتخب للمستقبل.
وقال حمد عدنان لاعب منتخب الكويت إن كثرة الأخطاء والاستعجال وقلة التركيز كانت أهم الأسباب في الخسارة، وقدم اعتذاره عن المستوى الذي ظهر به في البطولة، مؤكدا أنه لم يظهر بمستواه المعهود.
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