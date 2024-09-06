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آراء فنية بعد فوز منتخبنا على أستراليا:مدربون وطنيون يثنون على أداء المنتخب ويؤكدون أهمية مواجهة اليابان

9/6/2024 7:24:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: أحمد جواد السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المدربين‭ ‬الوطنيين‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الانتصار‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬خرج‭ ‬به‭ ‬منتخبنا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬مستضيفه‭ ‬منتخب‭ ‬أستراليا‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬مباريات‭ ‬الدور‭ ‬الحاسم‭ ‬للمجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬2026‭.‬

واتفق‭ ‬المدربون‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬منتخبنا‭ ‬حقق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬ثمينة‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬التصفيات،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬بمقدوره‭ ‬تقديم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المباريات‭ ‬القادمة،‭ ‬لاسيما‭ ‬المواجهة‭ ‬المرتقبة‭ ‬التي‭ ‬ستجمعه‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬القادم‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭. ‬وقال‭ ‬المدربون‭: ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬يحظى‭ ‬منتخبنا‭ ‬بالدعم‭ ‬الجماهيري‭ ‬اللازم‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬المهمة،‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬جمهورنا‭ ‬خلف‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحفيزهم‭ ‬وتشجيعهم‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الأداء‭ ‬المنتظر‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬المهم‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني،‭ ‬متمنين‭ ‬أن‭ ‬يحظى‭ ‬اللاعبون‭ ‬بالدعم‭ ‬الملائم‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ ‬وكذلك‭ ‬من‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬واتحاد‭ ‬الكرة‭.‬

‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬رصد‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الآراء‭ ‬الفنية‭ ‬حول‭ ‬لقاء‭ ‬الافتتاح‭ ‬أمام‭ ‬أستراليا،‭ ‬وكذلك‭ ‬أهمية‭ ‬المواجهة‭ ‬المنتظرة‭ ‬أمام‭ ‬اليابان‭ ‬والتي‭ ‬ستكون‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬القادم‭.‬


ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬ثمينة‭ ‬

أشاد‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬هشام‭ ‬الماحوزي‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬للفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بنادي‭ ‬المالكية‭ ‬بالفوز‭ ‬الثمين‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الأسترالي‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026،‭ ‬وقال‭: ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬ثمينة‭ ‬ومهمة‭ ‬حصدها‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬أستراليا‭ ‬صاحب‭ ‬الأرض‭ ‬والجمهور،‭ ‬أعطتنا‭ ‬الدافع‭ ‬الأكبر‭ ‬للمرحلة‭ ‬المقبلة،‭ ‬ونطمع‭ ‬بتحقيق‭ ‬الحلم‭ ‬المونديالي،‭ ‬وإن‭ ‬الروح‭ ‬والرغبة‭ ‬الحاضرة‭ ‬لدى‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬هي‭ ‬إحدى‭ ‬أسباب‭ ‬هذا‭ ‬الانتصار‭.‬

وأضاف‭: ‬رغم‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬واجهها‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الإعداد‭ ‬وعدم‭ ‬بداية‭ ‬الدوري،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬تسيير‭ ‬المباراة‭ ‬بأداء‭ ‬فني‭ ‬متميز،‭ ‬والتزام‭ ‬تكتيكي‭ ‬طوال‭ ‬زمن‭ ‬المباراة،‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬انضباط‭ ‬المنظومة‭ ‬وانسجامها‭ ‬داخل‭ ‬الملعب‭ ‬خلق‭ ‬مشاكل‭ ‬كبيرة‭ ‬عند‭ ‬لاعبي‭ ‬أستراليا،‭ ‬الذين‭ ‬فقدوا‭ ‬السيطرة‭ ‬والتركيز‭ ‬وخرجوا‭ ‬من‭ ‬أجواء‭ ‬اللقاء،‭ ‬وانتهز‭ ‬لاعبونا‭ ‬الفرصة‭ ‬وحققوا‭ ‬فوزا‭ ‬مستحقا‭. ‬

وختم‭ ‬الماحوزي‭: ‬بالنهاية‭ ‬أشكر‭ ‬المسؤولين‭ ‬على‭ ‬تهيئة‭ ‬الأجواء‭ ‬المناسبة‭ ‬للاعبين‭ ‬وتحضيرهم‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬الجانبين‭ ‬الفني‭ ‬والذهني‭ ‬بالشكل‭ ‬المطلوب،‭ ‬متمنيا‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬اليابان‭ ‬القادمة‭.‬


فوز‭ ‬تاريخي‭ ‬

أكد‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬سيد‭ ‬محمود‭ ‬جلال‭ ‬أن‭ ‬فوز‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬مستضيفه‭ ‬المنتخب‭ ‬الأسترالي‭ ‬يعد‭ ‬فوزاً‭ ‬تاريخياً‭ ‬ومهماً‭ ‬في‭ ‬مشوار‭ ‬التصفيات‭ ‬المونديالية،‭ ‬وقال‭: ‬أبارك‭ ‬للجميع‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬التاريخي‭ ‬ولأبطالنا‭ ‬على‭ ‬الأداء‭ ‬الرجولي‭ ‬وتحقيق‭ ‬نقاط‭ ‬المباراة،‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬يمثل‭ ‬دفعة‭ ‬قوية‭ ‬وانطلاقة‭ ‬جديدة‭ ‬للمنتخب،‭ ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬المباراة‭ ‬بتركيز‭ ‬عالٍ‭ ‬وروح‭ ‬قتالية‭ ‬ورغبة‭ ‬كبيرة‭.‬

وتابع‭: ‬دخل‭ ‬مدرب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الكرواتي‭ ‬دراغان‭ ‬المباراة‭ ‬بتشكيلة‭ ‬مناسبة،‭ ‬وتعامله‭ ‬مع‭ ‬مجريات‭ ‬اللقاء‭ ‬كانت‭ ‬مثالية،‭ ‬والتغييرات‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز،‭ ‬خاصة‭ ‬بدخول‭ ‬مهدي‭ ‬حميدان‭ ‬وتمريرته‭ ‬الحاسمة‭ ‬إلى‭ ‬زميله‭ ‬عبدالله‭ ‬الخلاصي‭ ‬التي‭ ‬جاء‭ ‬منها‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭.‬

وأضاف‭: ‬أما‭ ‬عن‭ ‬لقائنا‭ ‬القادم‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬الذي‭ ‬يُعتبر‭ ‬الأقوى‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬ويمتلك‭ ‬نجومًا‭ ‬بارزين،‭ ‬فإننا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الاستمرارية‭ ‬في‭ ‬التركيز‭ ‬العالي‭ ‬والروح‭ ‬القتالية‭ ‬والانضباط‭ ‬بالتكتيكات‭ ‬لتحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية،‭ ‬ونحن‭ ‬قادرون‭ ‬على‭ ‬ذلك‭.‬

وبين‭ ‬سيد‭ ‬محمود‭ ‬جلال‭: ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬التصفيات‭ ‬طويلة‭ ‬ومرهقة،‭ ‬ويتوجب‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نستعد‭ ‬لكل‭ ‬مباراة‭ ‬جيدا،‭ ‬فكل‭ ‬مباراة‭ ‬لها‭ ‬خصوصيتها،‭ ‬وأطالب‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬الرياضي‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬أو‭ ‬المنتخب‭ ‬أو‭ ‬الجماهير‭ ‬الوفية،‭ ‬بالوقوف‭ ‬خلف‭ ‬المنتخب‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬والثقة‭ ‬الكاملة‭ ‬والمساندة‭ ‬للاعبين‭ ‬في‭ ‬لقائهم‭ ‬القادم‭ ‬أمام‭ ‬اليابان،‭ ‬وأتمنى‭ ‬من‭ ‬الجماهير‭ ‬العاشقة‭ ‬للمملكة‭ ‬ملئ‭ ‬مدرجات‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬فهم‭ ‬الرقم‭ ‬الصعب‭ ‬بوجودهم‭.‬


لعبنا‭ ‬بواقعية

أعرب‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬حسن‭ ‬الموسوي‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالفوز‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬منتخبنا‭ ‬أمام‭ ‬أستراليا،‭ ‬وقال‭: ‬تعامل‭ ‬المدرب‭ ‬دراغان‭ ‬مع‭ ‬المباراة‭ ‬بواقعية،‭ ‬وأخذها‭ ‬على‭ ‬مراحل،‭ ‬وكان‭ ‬دفاعنا‭ ‬منظما،‭ ‬وأغلق‭ ‬المساحات‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الأسترالي،‭ ‬ومنحه‭ ‬الاستحواذ‭ ‬السلبي،‭ ‬ونجح‭ ‬تكتيك‭ ‬المدرب‭ ‬باللعب‭ ‬على‭ ‬التحولات‭ ‬وتأخير‭ ‬لاعبي‭ ‬أستراليا‭ ‬عن‭ ‬الوصول‭ ‬لمرمى‭ ‬إبراهيم‭ ‬لطف‭ ‬الله،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬زاد‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬صاحب‭ ‬الأرض‭ ‬والجمهور،‭ ‬وجعل‭ ‬لاعبيه‭ ‬يفقدون‭ ‬تركيزهم،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬لاعبي‭ ‬منتخبنا‭ ‬لعبوا‭ ‬بتركيز‭ ‬وروح‭ ‬قتالية،‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬أخطاء‭ ‬تذكر‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭.‬

وتابع‭: ‬استطاع‭ ‬لاعبو‭ ‬منتخبنا‭ ‬أن‭ ‬يثبتوا‭ ‬للجميع‭ ‬أنهم‭ ‬يعشقون‭ ‬التحديات‭ ‬الكبيرة‭ ‬والتأقلم‭ ‬مع‭ ‬الظروف‭ ‬الصعبة،‭ ‬وقد‭ ‬تميزنا‭ ‬بالتنظيم‭ ‬والانضباط‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬قوي‭ ‬يلعب‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬وبين‭ ‬جمهوره‭ ‬الكبير،‭ ‬الذي‭ ‬شكل‭ ‬ضغطا‭ ‬كبيرا‭ ‬على‭ ‬منتخبنا‭ ‬طوال‭ ‬المباراة‭.‬

وأضاف‭: ‬مباراة‭ ‬منتخبنا‭ ‬القادمة‭ ‬أمام‭ ‬اليابان‭ ‬تختلف‭ ‬كليا‭ ‬عن‭ ‬المباراة‭ ‬السابقة،‭ ‬والمنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬المرشح‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬لديه‭ ‬لاعبين‭ ‬مميزين‭ ‬يعتمدون‭ ‬على‭ ‬السرعة‭ ‬والجودة‭ ‬الفنية‭ ‬وتكتيكاتهم‭ ‬المختلفة،‭ ‬فقد‭ ‬اكتسحوا‭ ‬الصين‭ ‬بسبعة‭ ‬أهداف‭ ‬دون‭ ‬رد،‭ ‬ومعنوياتهم‭ ‬عالية،‭ ‬وعلينا‭ ‬الحذر‭ ‬والاستعداد‭ ‬الجيد،‭ ‬كما‭ ‬أتمنى‭ ‬التوفيق‭ ‬للمدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬دراغان‭ ‬في‭ ‬قراءته‭ ‬للمنافس‭ ‬بصورة‭ ‬مثالية،‭ ‬وتحضير‭ ‬اللاعبين‭ ‬ذهنيا‭ ‬وفنيا‭ ‬قبل‭ ‬وأثناء‭ ‬المباراة‭.‬

وناشد‭ ‬الموسوي‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬تصريحه‭ ‬الجمهور‭ ‬البحريني‭ ‬بالتواجد‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬ودعم‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬حرارة‭ ‬الطقس‭ ‬لن‭ ‬تعيق‭ ‬الجماهير‭ ‬من‭ ‬التواجد،‭ ‬وإعطاء‭ ‬لاعبي‭ ‬منتخبنا‭ ‬الحافز‭ ‬للمنافسة‭ ‬بقوة‭.‬


فوز‭ ‬صعب‭ ‬ومهم

وبارك‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬راشد‭ ‬الدوسري‭ ‬فوز‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬أستراليا،‭ ‬وقال‭: ‬أبارك‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬التاريخي‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬أستراليا،‭ ‬ونشكر‭ ‬الجهد‭ ‬الكبير‭ ‬للجهازين‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬للمنتخب‭ ‬ولجميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬روحهم‭ ‬القتالية‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬الملعب‭.‬

وأضاف‭: ‬المدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬دراغان‭ ‬لعب‭ ‬بواقعية‭ ‬تامة،‭ ‬وبوضع‭ ‬خطة‭ ‬استراتيجية‭ ‬دفاعية‭ ‬محكمة،‭ ‬وقام‭ ‬بإغلاق‭ ‬المساحات‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬العمق‭ ‬أو‭ ‬الأطراف‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الأسترالي،‭ ‬الذي‭ ‬يمتلك‭ ‬لاعبوه‭ ‬بنية‭ ‬جسمانية‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬البنية‭ ‬الجسمانية‭ ‬للاعبي‭ ‬منتخبنا،‭ ‬ويتميز‭ ‬الأستراليون‭ ‬بأسلوب‭ ‬الهجوم‭ ‬من‭ ‬الأطراف،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬مدربنا‭ ‬يضع‭ ‬خطة‭ ‬لإغلاق‭ ‬الأطراف،‭ ‬وإجبارهم‭ ‬على‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬العمق‭.‬

وتابع‭ ‬قائلا‭: ‬وكان‭ ‬تحضير‭ ‬مدافعي‭ ‬منتخبنا‭ ‬جيدا،‭ ‬وتمكنوا‭ ‬من‭ ‬اعتراض‭ ‬معظم‭ ‬الكرات‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬في‭ ‬العمق،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬منتخبنا‭ ‬خالف‭ ‬كل‭ ‬التوقعات‭ ‬التي‭ ‬صبت‭ ‬لجانب‭ ‬أستراليا‭.‬

وعن‭ ‬لقاء‭ ‬اليابان‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬المقبلة‭ ‬قال‭ ‬راشد‭ ‬الدوسري‭: ‬اليابان‭ ‬فريق‭ ‬قوي‭ ‬ويعد‭ ‬المرشح‭ ‬الأبرز‭ ‬لتصدر‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة،‭ ‬وقد‭ ‬فاز‭ ‬على‭ ‬الصين‭ ‬بنتيجة‭ ‬عريضة،‭ ‬ويجب‭ ‬الاستعداد‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬وعدم‭ ‬الاستهانة،‭ ‬وعلى‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬بتحليل‭ ‬أداء‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني،‭ ‬ووضع‭ ‬خطة‭ ‬مدروسة‭ ‬ومناسبة‭ ‬للمباراة‭.‬

وقال‭ ‬الدوسري‭: ‬في‭ ‬رأيي‭ ‬الشخصي‭ ‬يجب‭ ‬تحضير‭ ‬الفريق‭ ‬خارج‭ ‬الملعب،‭ ‬وإبعاده‭ ‬عن‭ ‬نشوة‭ ‬الفوز‭ ‬وتحضير‭ ‬اللاعبين‭ ‬ذهنيا‭ ‬للقاء‭ ‬القادم،‭ ‬فمنتخب‭ ‬اليابان‭ ‬يملك‭ ‬لاعبين‭ ‬لديهم‭ ‬المهارات‭ ‬الفردية‭ ‬ويتميزون‭ ‬بالسرعة،‭ ‬متمنيا‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬القادمة‭ ‬داعيا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬الجماهير‭ ‬بالتواجد‭ ‬ومساندة‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬المهمة‭ ‬القادمة‭.‬


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