آراء فنية بعد فوز منتخبنا على أستراليا:مدربون وطنيون يثنون على أداء المنتخب ويؤكدون أهمية مواجهة اليابان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكد مجموعة من المدربين الوطنيين على أهمية الانتصار الكبير الذي خرج به منتخبنا على حساب مستضيفه منتخب أستراليا في افتتاح مباريات الدور الحاسم للمجموعة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.
واتفق المدربون على أن منتخبنا حقق ثلاث نقاط ثمينة في بداية مشواره في التصفيات، مؤكدين أن المنتخب بمقدوره تقديم المزيد من خلال المباريات القادمة، لاسيما المواجهة المرتقبة التي ستجمعه يوم الثلاثاء القادم أمام نظيره المنتخب الياباني. وقال المدربون: نأمل أن يحظى منتخبنا بالدعم الجماهيري اللازم خلال هذه المواجهة المهمة، وأن يكون جمهورنا خلف اللاعبين من أجل تحفيزهم وتشجيعهم على تقديم الأداء المنتظر في اللقاء المهم أمام المنتخب الياباني، متمنين أن يحظى اللاعبون بالدعم الملائم من الجماهير وكذلك من الجهاز الفني والإداري واتحاد الكرة.
«أخبار الخليج الرياضي» رصد مجموعة من الآراء الفنية حول لقاء الافتتاح أمام أستراليا، وكذلك أهمية المواجهة المنتظرة أمام اليابان والتي ستكون يوم الثلاثاء القادم.
ثلاث نقاط ثمينة
أشاد المدرب الوطني هشام الماحوزي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المالكية بالفوز الثمين لمنتخبنا الوطني من أمام المنتخب الأسترالي في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وقال: ثلاث نقاط ثمينة ومهمة حصدها منتخبنا الوطني أمام منتخب أستراليا صاحب الأرض والجمهور، أعطتنا الدافع الأكبر للمرحلة المقبلة، ونطمع بتحقيق الحلم المونديالي، وإن الروح والرغبة الحاضرة لدى لاعبي المنتخب هي إحدى أسباب هذا الانتصار.
وأضاف: رغم التحديات التي واجهها المنتخب الوطني في فترة الإعداد وعدم بداية الدوري، إلا أن الجهاز الفني تمكن من تسيير المباراة بأداء فني متميز، والتزام تكتيكي طوال زمن المباراة، حيث أن انضباط المنظومة وانسجامها داخل الملعب خلق مشاكل كبيرة عند لاعبي أستراليا، الذين فقدوا السيطرة والتركيز وخرجوا من أجواء اللقاء، وانتهز لاعبونا الفرصة وحققوا فوزا مستحقا.
وختم الماحوزي: بالنهاية أشكر المسؤولين على تهيئة الأجواء المناسبة للاعبين وتحضيرهم من ناحية الجانبين الفني والذهني بالشكل المطلوب، متمنيا التوفيق والنجاح في مباراة اليابان القادمة.
فوز تاريخي
أكد المدرب الوطني سيد محمود جلال أن فوز منتخبنا الوطني على مستضيفه المنتخب الأسترالي يعد فوزاً تاريخياً ومهماً في مشوار التصفيات المونديالية، وقال: أبارك للجميع هذا الفوز التاريخي ولأبطالنا على الأداء الرجولي وتحقيق نقاط المباراة، حيث أن هذا الفوز يمثل دفعة قوية وانطلاقة جديدة للمنتخب، الذي دخل المباراة بتركيز عالٍ وروح قتالية ورغبة كبيرة.
وتابع: دخل مدرب منتخبنا الكرواتي دراغان المباراة بتشكيلة مناسبة، وتعامله مع مجريات اللقاء كانت مثالية، والتغييرات التي أجراها لها دور كبير في تحقيق الفوز، خاصة بدخول مهدي حميدان وتمريرته الحاسمة إلى زميله عبدالله الخلاصي التي جاء منها هدف الفوز خلال اللقاء.
وأضاف: أما عن لقائنا القادم مع المنتخب الياباني الذي يُعتبر الأقوى في آسيا ويمتلك نجومًا بارزين، فإننا بحاجة إلى الاستمرارية في التركيز العالي والروح القتالية والانضباط بالتكتيكات لتحقيق نتيجة إيجابية، ونحن قادرون على ذلك.
وبين سيد محمود جلال: إن هذه التصفيات طويلة ومرهقة، ويتوجب علينا أن نستعد لكل مباراة جيدا، فكل مباراة لها خصوصيتها، وأطالب الجميع في الشارع الرياضي سواء في الاتحاد أو المنتخب أو الجماهير الوفية، بالوقوف خلف المنتخب وتقديم الدعم اللازم والثقة الكاملة والمساندة للاعبين في لقائهم القادم أمام اليابان، وأتمنى من الجماهير العاشقة للمملكة ملئ مدرجات استاد البحرين الوطني، فهم الرقم الصعب بوجودهم.
لعبنا بواقعية
أعرب المدرب الوطني حسن الموسوي عن سعادته بالفوز الذي حققه منتخبنا أمام أستراليا، وقال: تعامل المدرب دراغان مع المباراة بواقعية، وأخذها على مراحل، وكان دفاعنا منظما، وأغلق المساحات أمام المنتخب الأسترالي، ومنحه الاستحواذ السلبي، ونجح تكتيك المدرب باللعب على التحولات وتأخير لاعبي أستراليا عن الوصول لمرمى إبراهيم لطف الله، وهذا ما زاد الضغط على صاحب الأرض والجمهور، وجعل لاعبيه يفقدون تركيزهم، في حين أن لاعبي منتخبنا لعبوا بتركيز وروح قتالية، ومن دون أخطاء تذكر خلال اللقاء.
وتابع: استطاع لاعبو منتخبنا أن يثبتوا للجميع أنهم يعشقون التحديات الكبيرة والتأقلم مع الظروف الصعبة، وقد تميزنا بالتنظيم والانضباط أمام منتخب قوي يلعب على أرضه وبين جمهوره الكبير، الذي شكل ضغطا كبيرا على منتخبنا طوال المباراة.
وأضاف: مباراة منتخبنا القادمة أمام اليابان تختلف كليا عن المباراة السابقة، والمنتخب الياباني المرشح الأبرز في المجموعة لديه لاعبين مميزين يعتمدون على السرعة والجودة الفنية وتكتيكاتهم المختلفة، فقد اكتسحوا الصين بسبعة أهداف دون رد، ومعنوياتهم عالية، وعلينا الحذر والاستعداد الجيد، كما أتمنى التوفيق للمدرب الكرواتي دراغان في قراءته للمنافس بصورة مثالية، وتحضير اللاعبين ذهنيا وفنيا قبل وأثناء المباراة.
وناشد الموسوي في ختام تصريحه الجمهور البحريني بالتواجد الكبير في استاد البحرين الوطني ودعم المنتخب في المرحلة المقبلة، مؤكدا أن حرارة الطقس لن تعيق الجماهير من التواجد، وإعطاء لاعبي منتخبنا الحافز للمنافسة بقوة.
فوز صعب ومهم
وبارك المدرب الوطني راشد الدوسري فوز منتخبنا الوطني على أستراليا، وقال: أبارك هذا الفوز التاريخي الذي حققه منتخبنا الوطني على أستراليا، ونشكر الجهد الكبير للجهازين الفني والإداري للمنتخب ولجميع اللاعبين على روحهم القتالية داخل وخارج الملعب.
وأضاف: المدرب الكرواتي دراغان لعب بواقعية تامة، وبوضع خطة استراتيجية دفاعية محكمة، وقام بإغلاق المساحات سواء في العمق أو الأطراف أمام المنتخب الأسترالي، الذي يمتلك لاعبوه بنية جسمانية أفضل من البنية الجسمانية للاعبي منتخبنا، ويتميز الأستراليون بأسلوب الهجوم من الأطراف، وهذا ما جعل مدربنا يضع خطة لإغلاق الأطراف، وإجبارهم على اللعب في العمق.
وتابع قائلا: وكان تحضير مدافعي منتخبنا جيدا، وتمكنوا من اعتراض معظم الكرات التي وصلت في العمق، مؤكدا أن منتخبنا خالف كل التوقعات التي صبت لجانب أستراليا.
وعن لقاء اليابان في الجولة المقبلة قال راشد الدوسري: اليابان فريق قوي ويعد المرشح الأبرز لتصدر هذه المجموعة، وقد فاز على الصين بنتيجة عريضة، ويجب الاستعداد بشكل كبير وعدم الاستهانة، وعلى الجهاز الفني أن يقوم بتحليل أداء المنتخب الياباني، ووضع خطة مدروسة ومناسبة للمباراة.
وقال الدوسري: في رأيي الشخصي يجب تحضير الفريق خارج الملعب، وإبعاده عن نشوة الفوز وتحضير اللاعبين ذهنيا للقاء القادم، فمنتخب اليابان يملك لاعبين لديهم المهارات الفردية ويتميزون بالسرعة، متمنيا لمنتخبنا التوفيق في مباراته القادمة داعيا في الوقت ذاته الجماهير بالتواجد ومساندة اللاعبين في المهمة القادمة.
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