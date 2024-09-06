قالينوي يطالب لاعبيه بالمزيد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أصفهان‭ (‬إيران‭) ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬شدد‭ ‬أمير‭ ‬قالينوي،‭ ‬مدرب‭ ‬منتخب‭ ‬إيران‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬مازال‭ ‬مطالبا‭ ‬بعمل‭ ‬المزيد،‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬الصعب‭ ‬على‭ ‬قرغيزستان‭.‬

وتغلب‭ ‬المنتخب‭ ‬الإيراني‭ ‬1‭ / ‬صفر‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬قرغيزستان،‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬ستاد‭ ‬‮«‬فولاد‭ ‬شهر‮»‬‭ ‬بمدينة‭ ‬أصفهان،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭.‬

وسجل‭ ‬مهدي‭ ‬تاريمي‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬الثمين‭ ‬لصالح‭ ‬منتخب‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬34‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬اللقاء‭.‬

وشهدت‭ ‬بقية‭ ‬مباريات‭ ‬المجموعة،‭ ‬فوز‭ ‬أوزبكستان‭ ‬1‭ / ‬صفر‭ ‬على‭ ‬ضيفتها‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬طشقند،‭ ‬والإمارات‭ ‬على‭ ‬قطر‭ ‬1‭-‬3‭ ‬في‭ ‬الريان‭.‬

وتصدرت‭ ‬الإمارات‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة،‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬أمام‭ ‬إيران‭ ‬وأوزبكستان،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬بقي‭ ‬رصيد‭ ‬قرغيزستان‭ ‬وجمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الشعبية‭ ‬وقطر‭ ‬خاليا‭ ‬من‭ ‬النقاط‭.‬

وقال‭ ‬قالينوي‭ ‬عقب‭ ‬اللقاء‭: ‬‮«‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬كان‭ ‬تدوير‭ ‬الكرة‭ ‬عندنا‭ ‬جيدا،‭ ‬وقمنا‭ ‬بصنع‭ ‬فرص‭ ‬للتسجيل‭ ‬وسددنا‭ ‬على‭ ‬المرمى،‭ ‬ولكن‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬كان‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نلعب‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬بالتأكيد‭ ‬من‭ ‬الطبيعي‭ ‬أن‭ ‬نشاهد‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الأداء‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى،‭ ‬فأستراليا‭ ‬خسرت‭ ‬على‭ ‬أرضها‭ ‬أمام‭ ‬البحرين،‭ ‬وجمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬تعادلت‭ ‬مع‭ ‬فلسطين‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬المدرب‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬تصريحاته،‭ ‬التي‭ ‬نقلها‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬‮«‬كان‭ ‬بإمكاننا‭ ‬أن‭ ‬نسجل‭ ‬خمسة‭ ‬أو‭ ‬ستة‭ ‬أهداف،‭ ‬ولكن‭ ‬تبديلاتنا‭ ‬الهجومية‭ ‬لم‭ ‬تسر‭ ‬كما‭ ‬نريد،‭ ‬والآن‭ ‬سوف‭ ‬نحاول‭ ‬تقديم‭ ‬مستوى‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التالية‮»‬‭.‬

وتقام‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬10‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬حيث‭ ‬تلتقي‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الشعبية‭ ‬مع‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬فينتيان،‭ ‬وقرغيزستان‭ ‬مع‭ ‬أوزبكستان‭ ‬في‭ ‬بيشكيك،‭ ‬والإمارات‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬العين‭.‬

ويتأهل‭ ‬أول‭ ‬فريقين‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ينتقل‭ ‬المنتخبان‭ ‬الحاصلان‭ ‬على‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خوض‭ ‬الدور‭ ‬الرابع‭ ‬للتنافس‭ ‬على‭ ‬بطاقتين‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬وبطاقة‭ ‬إلى‭ ‬الملحق‭ ‬العالمي‭.‬



