قالينوي يطالب لاعبيه بالمزيد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أصفهان (إيران) – (د ب أ): شدد أمير قالينوي، مدرب منتخب إيران لكرة القدم، على أن فريقه مازال مطالبا بعمل المزيد، عقب فوزه الصعب على قرغيزستان.
وتغلب المنتخب الإيراني 1 / صفر على منتخب قرغيزستان، الخميس على ستاد «فولاد شهر» بمدينة أصفهان، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وسجل مهدي تاريمي هدف الفوز الثمين لصالح منتخب إيران في الدقيقة 34 من عمر اللقاء.
وشهدت بقية مباريات المجموعة، فوز أوزبكستان 1 / صفر على ضيفتها كوريا الشمالية في طشقند، والإمارات على قطر 1-3 في الريان.
وتصدرت الإمارات ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام إيران وأوزبكستان، في حين بقي رصيد قرغيزستان وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وقطر خاليا من النقاط.
وقال قالينوي عقب اللقاء: «في الشوط الثاني كان تدوير الكرة عندنا جيدا، وقمنا بصنع فرص للتسجيل وسددنا على المرمى، ولكن بشكل عام كان يجب أن نلعب بشكل أفضل».
وأضاف: «بالتأكيد من الطبيعي أن نشاهد مثل هذا الأداء في المباراة الأولى، فأستراليا خسرت على أرضها أمام البحرين، وجمهورية كوريا تعادلت مع فلسطين».
وأوضح المدرب الإيراني في تصريحاته، التي نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم «كان بإمكاننا أن نسجل خمسة أو ستة أهداف، ولكن تبديلاتنا الهجومية لم تسر كما نريد، والآن سوف نحاول تقديم مستوى أفضل في المباراة التالية».
وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء 10 سبتمبر الجاري، حيث تلتقي جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مع قطر في فينتيان، وقرغيزستان مع أوزبكستان في بيشكيك، والإمارات مع إيران في العين.
ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.
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